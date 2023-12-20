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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Liste Erdoğan'a iletildi: AK Parti'nin İstanbul adayı için öne çıkan üç isim belli oldu
Liste Erdoğan'a iletildi: AK Parti'nin İstanbul adayı için öne çıkan üç isim belli oldu
Yerel seçimlerde AK Parti'nin özellikle İstanbul'da kimi aday göstereceği merak edilirken, yapılan temayül yoklamasının sonuçlarının belli olduğu iddia edildi... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan
seçim
yerel seçim
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul büyükşehir belediyesi
temayül yoklaması
temayül oylaması
bünyamin demir
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AK Parti'de yerel seçim mesaisi giderek hızlanıyor. Aday belirleme çalışmalarına yoğunlaşılırken özellikle İstanbul için ayrı bir titizlikle hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmak isteyen AK Parti'de hangi ismin aday gösterileceği ise merak konusu.Aday olacak ismi belirlemek için temayül yoklaması yoluna giden AK Parti'de İstanbul için yapılan oylamanın sonuçlarının belli olduğu iddia edildi. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, geçen günlerde İstanbul'da yapılan temayül yoklamasının sonuçlarını okurlarıyla paylaştı.'İstanbul'da ilk üç isime ek bir de sürpriz gelebilir'Söz konusu sonuçların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğunu dile getiren gazeteci, ilk üçü şöyle aktardı:Zeyrek ayrıca "Bir kaynağım Erdoğan’ın bu üç isim dışında sürpriz bir adayı da açıklayabileceğini söyledi" bilgisini de yazısında not düştü. Bu ismin ise halihazırda Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir olup olmayacağı merak ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231220/bazi-illerde-oy-verme-saatlerinde-degisiklik-resmi-gazetede-1078624533.html
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ak parti istanbul belediyesi başkan adayı, ak parti adayı belli oldu mu, ak parti istanbul belediye başkan aday adayları 2024, ak parti istanbul adayları, murat kurum, bünyamin demir, tevfik gökdu, mehmet ergün turan

Liste Erdoğan'a iletildi: AK Parti'nin İstanbul adayı için öne çıkan üç isim belli oldu

10:36 20.12.2023 (güncellendi: 10:37 20.12.2023)
© AAİstanbul Büyükşehir Belediyesi/İBB
İstanbul Büyükşehir Belediyesi/İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© AA
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Yerel seçimlerde AK Parti'nin özellikle İstanbul'da kimi aday göstereceği merak edilirken, yapılan temayül yoklamasının sonuçlarının belli olduğu iddia edildi. Söz konusu sonuçları paylaşan gazeteci Deniz Zeyrek, Erdoğan'a iletilen 3 aday ismini açıkladı.
AK Parti'de yerel seçim mesaisi giderek hızlanıyor. Aday belirleme çalışmalarına yoğunlaşılırken özellikle İstanbul için ayrı bir titizlikle hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmak isteyen AK Parti'de hangi ismin aday gösterileceği ise merak konusu.
Aday olacak ismi belirlemek için temayül yoklaması yoluna giden AK Parti'de İstanbul için yapılan oylamanın sonuçlarının belli olduğu iddia edildi. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, geçen günlerde İstanbul'da yapılan temayül yoklamasının sonuçlarını okurlarıyla paylaştı.

'İstanbul'da ilk üç isime ek bir de sürpriz gelebilir'

Söz konusu sonuçların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğunu dile getiren gazeteci, ilk üçü şöyle aktardı:
"Kaynaklarım Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun birinci, iddialı adaylardan olan eski bakan Murat Kurum'un ise üçüncü olduğunu bildirdi. İkinci sırada ise Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan yer aldı."
Zeyrek ayrıca "Bir kaynağım Erdoğan’ın bu üç isim dışında sürpriz bir adayı da açıklayabileceğini söyledi" bilgisini de yazısında not düştü. Bu ismin ise halihazırda Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir olup olmayacağı merak ediliyor.
Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
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