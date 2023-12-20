https://sputniknews.com.tr/20231220/liste-erdogana-iletildi-ak-partinin-istanbul-adayi-icin-one-cikan-uc-isim-belli-oldu-1078633010.html

Liste Erdoğan'a iletildi: AK Parti'nin İstanbul adayı için öne çıkan üç isim belli oldu

Liste Erdoğan'a iletildi: AK Parti'nin İstanbul adayı için öne çıkan üç isim belli oldu

Yerel seçimlerde AK Parti'nin özellikle İstanbul'da kimi aday göstereceği merak edilirken, yapılan temayül yoklamasının sonuçlarının belli olduğu iddia edildi... 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T10:36+0300

2023-12-20T10:36+0300

2023-12-20T10:37+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

recep tayyip erdoğan

seçim

yerel seçim

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

istanbul büyükşehir belediyesi

temayül yoklaması

temayül oylaması

bünyamin demir

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AK Parti'de yerel seçim mesaisi giderek hızlanıyor. Aday belirleme çalışmalarına yoğunlaşılırken özellikle İstanbul için ayrı bir titizlikle hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmak isteyen AK Parti'de hangi ismin aday gösterileceği ise merak konusu.Aday olacak ismi belirlemek için temayül yoklaması yoluna giden AK Parti'de İstanbul için yapılan oylamanın sonuçlarının belli olduğu iddia edildi. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, geçen günlerde İstanbul'da yapılan temayül yoklamasının sonuçlarını okurlarıyla paylaştı.'İstanbul'da ilk üç isime ek bir de sürpriz gelebilir'Söz konusu sonuçların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğunu dile getiren gazeteci, ilk üçü şöyle aktardı:Zeyrek ayrıca "Bir kaynağım Erdoğan’ın bu üç isim dışında sürpriz bir adayı da açıklayabileceğini söyledi" bilgisini de yazısında not düştü. Bu ismin ise halihazırda Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir olup olmayacağı merak ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231220/bazi-illerde-oy-verme-saatlerinde-degisiklik-resmi-gazetede-1078624533.html

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