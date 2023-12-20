https://sputniknews.com.tr/20231220/liste-erdogana-iletildi-ak-partinin-istanbul-adayi-icin-one-cikan-uc-isim-belli-oldu-1078633010.html
Liste Erdoğan'a iletildi: AK Parti'nin İstanbul adayı için öne çıkan üç isim belli oldu
Liste Erdoğan'a iletildi: AK Parti'nin İstanbul adayı için öne çıkan üç isim belli oldu
Yerel seçimlerde AK Parti'nin özellikle İstanbul'da kimi aday göstereceği merak edilirken, yapılan temayül yoklamasının sonuçlarının belli olduğu iddia edildi... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T10:36+0300
2023-12-20T10:36+0300
2023-12-20T10:37+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan
seçim
yerel seçim
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul büyükşehir belediyesi
temayül yoklaması
temayül oylaması
bünyamin demir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0c/0c/1043388885_0:3:1200:678_1920x0_80_0_0_d0e191301c5508e2fa96182430c6ebcc.jpg
AK Parti'de yerel seçim mesaisi giderek hızlanıyor. Aday belirleme çalışmalarına yoğunlaşılırken özellikle İstanbul için ayrı bir titizlikle hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmak isteyen AK Parti'de hangi ismin aday gösterileceği ise merak konusu.Aday olacak ismi belirlemek için temayül yoklaması yoluna giden AK Parti'de İstanbul için yapılan oylamanın sonuçlarının belli olduğu iddia edildi. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, geçen günlerde İstanbul'da yapılan temayül yoklamasının sonuçlarını okurlarıyla paylaştı.'İstanbul'da ilk üç isime ek bir de sürpriz gelebilir'Söz konusu sonuçların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğunu dile getiren gazeteci, ilk üçü şöyle aktardı:Zeyrek ayrıca "Bir kaynağım Erdoğan’ın bu üç isim dışında sürpriz bir adayı da açıklayabileceğini söyledi" bilgisini de yazısında not düştü. Bu ismin ise halihazırda Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir olup olmayacağı merak ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231220/bazi-illerde-oy-verme-saatlerinde-degisiklik-resmi-gazetede-1078624533.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0c/0c/1043388885_148:0:1053:679_1920x0_80_0_0_1899fd98ad90b4343c74a60207e986c0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ak parti istanbul belediyesi başkan adayı, ak parti adayı belli oldu mu, ak parti istanbul belediye başkan aday adayları 2024, ak parti istanbul adayları, murat kurum, bünyamin demir, tevfik gökdu, mehmet ergün turan
ak parti istanbul belediyesi başkan adayı, ak parti adayı belli oldu mu, ak parti istanbul belediye başkan aday adayları 2024, ak parti istanbul adayları, murat kurum, bünyamin demir, tevfik gökdu, mehmet ergün turan
Liste Erdoğan'a iletildi: AK Parti'nin İstanbul adayı için öne çıkan üç isim belli oldu
10:36 20.12.2023 (güncellendi: 10:37 20.12.2023)
Yerel seçimlerde AK Parti'nin özellikle İstanbul'da kimi aday göstereceği merak edilirken, yapılan temayül yoklamasının sonuçlarının belli olduğu iddia edildi. Söz konusu sonuçları paylaşan gazeteci Deniz Zeyrek, Erdoğan'a iletilen 3 aday ismini açıkladı.
AK Parti'de yerel seçim mesaisi giderek hızlanıyor. Aday belirleme çalışmalarına yoğunlaşılırken özellikle İstanbul için ayrı bir titizlikle hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmak isteyen AK Parti'de hangi ismin aday gösterileceği ise merak konusu.
Aday olacak ismi belirlemek için temayül yoklaması yoluna giden AK Parti'de İstanbul için yapılan oylamanın sonuçlarının belli olduğu iddia edildi. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, geçen günlerde İstanbul'da yapılan temayül yoklamasının sonuçlarını okurlarıyla paylaştı.
'İstanbul'da ilk üç isime ek bir de sürpriz gelebilir'
Söz konusu sonuçların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğunu dile getiren gazeteci, ilk üçü şöyle aktardı:
"Kaynaklarım Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun birinci, iddialı adaylardan olan eski bakan Murat Kurum'un ise üçüncü olduğunu bildirdi. İkinci sırada ise Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan yer aldı."
Zeyrek ayrıca "Bir kaynağım Erdoğan’ın bu üç isim dışında sürpriz bir adayı da açıklayabileceğini söyledi" bilgisini de yazısında not düştü. Bu ismin ise halihazırda Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir olup olmayacağı merak ediliyor.