https://sputniknews.com.tr/20231220/kuzey-marmara-otoyolunda-trafik-kazasi-3-pilottan-2si-hayatini-kaybetti-biri-tutuklandi-1078632831.html
Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 3 pilottan 2'si hayatını kaybetti, biri tutuklandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 3 pilottan 2'si hayatını kaybetti, biri tutuklandı
Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 3 pilottan ikisi hayatını kaybetti. 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T10:07+0300
2023-12-20T10:07+0300
2023-12-20T10:07+0300
türkiye
pilot
tır şöförü
tir
kaza
alkol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/14/1078632495_0:231:1170:889_1920x0_80_0_0_6071d9eef8098aa7714f38d05123862f.jpg
Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda 02.00 sıralarında THY'de pilot olarak görevli Oğuzhan Dağ, Ekin Güneş ve Ersal E, Çatalca istikametine doğru yola çıktı. Ersal E. kullandığı otomobil, seyir halindeki bir kamyona arkadan çarparak kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil, yol kenarındaki alana çıkarak durabildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerin olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Feci kazada THY'de görev yapan pilotlar Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak kurtarılan sürücü pilot Ersal E. ise hastaneye kaldırıldı.İlk tedavisi yapılan Ersal E.,'nin kaza sırasında alkollü olduğu tespit edildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen pilot, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20231205/alkollu-oldugu-iddia-edilen-surucu-kaza-yapinca-otomobilibirakipkacti-1078077496.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/14/1078632495_0:121:1170:999_1920x0_80_0_0_7f1f46cbd26b6313894b0a322e19a58a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
pilot, tır şöförü, tir, kaza, alkol
pilot, tır şöförü, tir, kaza, alkol
Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 3 pilottan 2'si hayatını kaybetti, biri tutuklandı
Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 3 pilottan ikisi hayatını kaybetti.
Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda 02.00 sıralarında THY'de pilot olarak görevli Oğuzhan Dağ, Ekin Güneş ve Ersal E, Çatalca istikametine doğru yola çıktı.
Ersal E. kullandığı otomobil, seyir halindeki bir kamyona arkadan çarparak kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil, yol kenarındaki alana çıkarak durabildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerin olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Feci kazada THY'de görev yapan pilotlar Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak kurtarılan sürücü pilot Ersal E. ise hastaneye kaldırıldı.
İlk tedavisi yapılan Ersal E.,'nin kaza sırasında alkollü olduğu tespit edildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen pilot, tutuklanarak cezaevine gönderildi.