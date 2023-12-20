https://sputniknews.com.tr/20231220/kuzey-marmara-otoyolunda-trafik-kazasi-3-pilottan-2si-hayatini-kaybetti-biri-tutuklandi-1078632831.html

Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 3 pilottan 2'si hayatını kaybetti, biri tutuklandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 3 pilottan 2'si hayatını kaybetti, biri tutuklandı

Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 3 pilottan ikisi hayatını kaybetti. 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T10:07+0300

2023-12-20T10:07+0300

2023-12-20T10:07+0300

türkiye

pilot

tır şöförü

tir

kaza

alkol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/14/1078632495_0:231:1170:889_1920x0_80_0_0_6071d9eef8098aa7714f38d05123862f.jpg

Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda 02.00 sıralarında THY'de pilot olarak görevli Oğuzhan Dağ, Ekin Güneş ve Ersal E, Çatalca istikametine doğru yola çıktı. Ersal E. kullandığı otomobil, seyir halindeki bir kamyona arkadan çarparak kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil, yol kenarındaki alana çıkarak durabildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerin olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Feci kazada THY'de görev yapan pilotlar Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak kurtarılan sürücü pilot Ersal E. ise hastaneye kaldırıldı.İlk tedavisi yapılan Ersal E.,'nin kaza sırasında alkollü olduğu tespit edildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen pilot, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://sputniknews.com.tr/20231205/alkollu-oldugu-iddia-edilen-surucu-kaza-yapinca-otomobilibirakipkacti-1078077496.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pilot, tır şöförü, tir, kaza, alkol