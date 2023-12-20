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https://sputniknews.com.tr/20231220/kuzey-marmara-otoyolunda-trafik-kazasi-3-pilottan-2si-hayatini-kaybetti-biri-tutuklandi-1078632831.html
Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 3 pilottan 2'si hayatını kaybetti, biri tutuklandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 3 pilottan 2'si hayatını kaybetti, biri tutuklandı
Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 3 pilottan ikisi hayatını kaybetti. 20.12.2023, Sputnik Türkiye
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pilot
tır şöförü
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Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda 02.00 sıralarında THY'de pilot olarak görevli Oğuzhan Dağ, Ekin Güneş ve Ersal E, Çatalca istikametine doğru yola çıktı. Ersal E. kullandığı otomobil, seyir halindeki bir kamyona arkadan çarparak kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil, yol kenarındaki alana çıkarak durabildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerin olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Feci kazada THY'de görev yapan pilotlar Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak kurtarılan sürücü pilot Ersal E. ise hastaneye kaldırıldı.İlk tedavisi yapılan Ersal E.,'nin kaza sırasında alkollü olduğu tespit edildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen pilot, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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pilot, tır şöförü, tir, kaza, alkol
pilot, tır şöförü, tir, kaza, alkol

Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 3 pilottan 2'si hayatını kaybetti, biri tutuklandı

10:07 20.12.2023
© İHA / LOKMAN SARIKURT-AW101730Kuzey Marmara Otoyolu'nda tıra arkadan çarptı: 2 pilot hayatını kaybetti, biri tutuklandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tıra arkadan çarptı: 2 pilot hayatını kaybetti, biri tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© İHA / LOKMAN SARIKURT-AW101730
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Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 3 pilottan ikisi hayatını kaybetti.
Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda 02.00 sıralarında THY'de pilot olarak görevli Oğuzhan Dağ, Ekin Güneş ve Ersal E, Çatalca istikametine doğru yola çıktı.
Ersal E. kullandığı otomobil, seyir halindeki bir kamyona arkadan çarparak kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil, yol kenarındaki alana çıkarak durabildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerin olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Feci kazada THY'de görev yapan pilotlar Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak kurtarılan sürücü pilot Ersal E. ise hastaneye kaldırıldı.
İlk tedavisi yapılan Ersal E.,'nin kaza sırasında alkollü olduğu tespit edildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen pilot, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
kaza, alkollü kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
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Alkollü olduğu iddia edilen sürücü kaza yapınca otomobili bırakıp kaçtı
5 Aralık, 07:49
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