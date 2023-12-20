https://sputniknews.com.tr/20231220/kuveytte-seyh-mesal-donemi-resmen-basladi-1078633587.html

Kuveyt’te Şeyh Meşal dönemi resmen başladı

Kuveyt’te Şeyh Meşal dönemi resmen başladı

Kuveyt'in eski emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ölümü üzerine ülkenin başına getirilen Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah... 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T10:35+0300

2023-12-20T10:35+0300

2023-12-20T10:36+0300

dünya

kuveyt

kuveyt emiri şeyh sabah el-ahmed el-cabir el-sabah

ortadoğu

basra körfezi

arap yarımadası

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Şeyh Meşal’in, ülkenin eski emiri olan ağabeyinin hastalıktan ölmesinin ardından ülkenin 17. hükümdarı olarak Kuveyt Ulusal Meclisi önünde yemin ettiği duyuruldu.Basra Körfezi kıyısındaki Kuveyt'in yeni Emiri Şeyh Meşal, eski Kuveyt Emiri Şeyh Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın 7’inci oğlu olarak 27 Eylül 1940’da Kuveyt’te dünyaya geldi.İlk eğitimini başkent Kuveyt'teki Mubarekiye Okulu'nda alan Şeyh Meşal, İngiltere’de Hinden Polis Koleji'nde eğitime başlamış, oradan 1960 yılında mezun olmuştu.Şeyh Meşal, daha sonraki yıllarda İçişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulundu. Albay rütbesiyle 1967-1980 yılları arasında Devlet Güvenlik Kurumu Başkanlığını yürüttü.Ulusal Muhafızlar Başkan Yardımcısı olarak 13 Ocak 2004'te başladığı görevini Veliaht Prens olana dek sürdürdü.15 Kasım 2021’de Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf tarafından çıkarılan bir kararla Şeyh Meşal Veliaht Prens olarak tayin edildi.Kendisinden önceki Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'ın kardeşi olan Kuveyt Emiri Şeyh Meşal'in, 7'si kız toplam 12 çocuğu bulunuyor.Kuveyt Emiri Şeyh es-Sabah, 86 yaşında hayatını kaybetmişti.Kuveyt'te 40 günlük yas ilan edildiKuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı nedeniyle ülkesinde 40 günlük yas ilan edildi.Kuveyt hükümetinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, resmi dairelerin 3 gün süreyle kapatılacağı belirtilirken, açıklamada Emir Şeyh Nevvaf'ın ölümü nedeniyle 40 gün yas ilan edildiği kaydedildi.Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah kimdir?Şeyh Nevvaf, 14 yıl Veliaht Prenslik yaptıktan sonra, kendinden önceki Emir kardeşi Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 29 Eylül 2020'de vefat etmesinin ardından Kuveyt Emiri olmuştu.Emirlik makamında 3 yılı aşkın süredir ülkeyi yöneten Şeyh Nevvaf, 25 Haziran 1937'de Kuveyt'te dünyaya geldi.Nevvaf, ülkenin doğusunda başkent Kuveyt'in hemen güneyindeki Havalli kentinde1962'de vali olarak görev yaptı. İdare ettiği şehrin gelişimine büyük emek sarf eden Nevvaf, 1978'de İçişleri Bakanı olarak göreve başladı.1988'de Savunma Bakanı olarak görev alan Şeyh Nevvaf, Savunma Bakanlığına bağlı birimlerinin geliştirilmesi ve tüm modern silahlar ile askeri gereçlerin sağlaması için çaba sarf etti.Şeyh Nevvaf, Kuveyt'in Irak işgalinden kurtuluş savaşından sonra Nisan 1991'de kurulan ilk Kuveyt hükümetinde Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı görevini aldı.Güvenliğin manevi babası olarak görülüyorduKuveyt'te güvenlik güçlerinin manevi babası ve İçişleri Bakanlığının gerçek kurucusu olarak nitelendirilen Nevvaf, 1978-1988 ve 2003-2006 olmak üzere iki defa İçişleri Bakanlığı görevini yürüttü.Veliaht Divanı resmi internet sitesine göre, eski Kuveyt Emiri Şeyh Sabah 2006'da göreve geldikten yaklaşık 1 hafta sonra kardeşi Şeyh Nevvaf'ı Veliaht Prens olarak önerdi ve öneri parlamentoda kabul edildi.Bu pozisyondan önce Şeyh Nevvaf, 16 Ekim 2003 tarihinde Başbakan Birinci Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.Kuveyt'te 1921'den 1950'ye kadar 29 yıl hüküm süren Emir el-Ahmed el-Cabir el-Mubarek es-Sabah'ın 6'ncı oğlu olan Şeyh Nevvaf'ın 4 erkek ve 1 kız çocuğu var.

https://sputniknews.com.tr/20231219/cumhurbaskani-erdogan-kuveytin-yeni-emiri-seyh-mesal-ile-gorustu-1078619607.html

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