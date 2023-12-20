https://sputniknews.com.tr/20231220/kpss-tercih-ekrani-icin-gozler-osymde-kpss-20232-tercihleri-ne-zaman-baslayacak--1078633103.html

KPSS tercih ekranı için gözler ÖSYM'de: KPSS-2023/2 tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS tercih ekranı için gözler ÖSYM'de: KPSS-2023/2 tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS-2023/2 tercih süreci için geri sayım sürüyor. Haftalar öncesinden KPSS-2023/2 tercihleri için ÖSYM tarafından tarih ilanı yapılmıştı. Başvuruda bulunmak... 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T10:22+0300

2023-12-20T10:22+0300

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS takvimiyle birlikte tercih tarihleri belli olmuştu. Bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yapılacak memur alımı için tercih süreci yaklaşık 1 hafta sürecek. Tüm gözler şimdi ÖSYM tercih ekranının açılması ve söz konusu tercihler için kılavuzun yayınlancağı saatte. İşte, KPSS-2023/2 tercihleri hakkında bilgiler.KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?KPSS-2023/2 tercihleri kapsamında; bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına 2. yerleştirme tercihleri alınacak.KPSS tercihleri ÖSYM'nin takvimine göre; 20 Aralık 2023 tarihinde başlayacak ve 27 Aralık 2023 tarihinde son bulacak.KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?KPSS-2023/2 tercih kılavuzunun, başvuru işlemlerinin başlaması ile eş zamanlı erişime açılacağı tahmin ediliyor.Tercih kılavuzunun sabah erken saatlerde adayların erişimine açılması ve sürecin başlaması bekleniyor.Bu kapsamda gelişmeler olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.KPSS tercih işlemleri nasıl yapılacak?KPSS tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

https://sputniknews.com.tr/20230825/osym-duyurdu-kpss-sonuclari-aciklandi-1074926017.html

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