https://sputniknews.com.tr/20230825/osym-duyurdu-kpss-sonuclari-aciklandi-1074926017.html
ÖSYM duyurdu: KPSS sonuçları açıklandı
ÖSYM duyurdu: KPSS sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) sonuçlar belli oldu. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T10:10+0300
2023-08-25T10:10+0300
2023-08-25T10:18+0300
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kpss
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Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte açıklandı. Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.ÖSYM Başkanı Ersoy yaptığı açıklamada, "7 oturumda gerçekleştirdiğimiz KPSS uygulamasına 1 milyon 799 bin 485 aday katıldı. 2 bin 295 engelli aday için uygun koşullar sağlanarak sınava katılımları sağlandı. Kişi bazında sınava katılım 792 bin 229 olurken, engelli adaylarda sayı bin 19 olarak gerçekleşti" dedi.Ersoy açıklamasının devamında şunları kaydetti:"Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda 120 soru, Eğitim Bilimleri oturumunda 80 soru, Alan Bilgisi oturumlarında 360 soru, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testlerinde bin 350 soru olmak üzere 2023-KPSS’de toplam bin 910 soru kullanıldı."2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.
https://sputniknews.com.tr/20230806/2023-kpss-ogretmenlik-alan-bilgisi-testi-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari-yayimlandi-1074432656.html
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ÖSYM duyurdu: KPSS sonuçları açıklandı
10:10 25.08.2023 (güncellendi: 10:18 25.08.2023) Abone ol
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) sonuçlar belli oldu.
Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte açıklandı. Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.
ÖSYM Başkanı Ersoy yaptığı açıklamada, "7 oturumda gerçekleştirdiğimiz KPSS uygulamasına 1 milyon 799 bin 485 aday katıldı. 2 bin 295 engelli aday için uygun koşullar sağlanarak sınava katılımları sağlandı. Kişi bazında sınava katılım 792 bin 229 olurken, engelli adaylarda sayı bin 19 olarak gerçekleşti" dedi.
Ersoy açıklamasının devamında şunları kaydetti:
"Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda 120 soru, Eğitim Bilimleri oturumunda 80 soru, Alan Bilgisi oturumlarında 360 soru, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testlerinde bin 350 soru olmak üzere 2023-KPSS’de toplam bin 910 soru kullanıldı."
2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.