https://sputniknews.com.tr/20231220/iyi-partiden-yerel-secim-adayliklarina-iliskin-aciklama-1078663677.html

İYİ Parti'den yerel seçim adaylıklarına ilişkin açıklama

İYİ Parti'den yerel seçim adaylıklarına ilişkin açıklama

İYİ Parti "Bazı illerde kesin aday gösterilmeleri karşılığında belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılmakta, hatta rozet takılmaktadır. Bu şüphesiz... 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T23:38+0300

2023-12-20T23:38+0300

2023-12-20T23:38+0300

türkiye

iyi parti

türkiye

seçim

aday

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

yerel seçim

meral akşener

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/02/1073091457_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_8d24bbd306a1fbb07a0c429cb71d1361.jpg

İYİ Parti'den yerel seçim adaylıklarına ilişkin, bazı illerde kesin aday gösterilmeleri karşılığında İYİ Partili belediye başkanlarına transfer teklifleri yapıldığı, rozet takıldığı ifade edilerek, "Bu şüphesiz ki millete hizmet aşkıyla kurduğumuz partimize yapılan kapsamlı bir operasyondur. Genel Başkanı'mız Sayın Meral Akşener'in dediği gibi bizim tek müttefikimiz milletimizdir" açıklaması yapıldı.Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama, "Yerel Yönetimler Başkanlığı'mızın son günlerde İYİ Parti'mize yapılan siyasi operasyonlara ilişkin açıklamasını milletimizin takdirine sunuyoruz" ifadesiyle paylaşıldı.Genel Başkan Meral Akşener'in liderliğinde kurulan İYİ Parti'nin, genel seçimlerin ardından milletin iradesine uygun şekilde "iki kutuplu siyaset düzenine karşı başkaldırının sembolü" olmayı sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:Gelinen durum itibarıyla bu ve bunun gibi girişimlerle belediye meclis üyelerinin ve ilçe yöneticilerinin istifa ettirilmek istenildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20231220/iyi-partiden-ensarioglunun-ambargo-iddiasina-yalanlama-1078649996.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iyi parti, türkiye, seçim, aday, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim, meral akşener