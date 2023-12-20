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https://sputniknews.com.tr/20231220/iyi-partiden-ensarioglunun-ambargo-iddiasina-yalanlama-1078649996.html
İYİ Parti'den Ensarioğlu'nun 'ambargo' iddiasına yalanlama
İYİ Parti'den Ensarioğlu'nun 'ambargo' iddiasına yalanlama
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, partisinin eski İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu'nun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla ilgili bir soru... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T16:19+0300
2023-12-20T16:19+0300
politika
iyi parti
erhan usta
salim ensarioğlu
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Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin eski İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu'nun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine grup yönetiminin ambargo uyguladığı iddiasının "tamamen yalan ve iftira" olduğunu söyledi.Ensarioğlu'nun soru önergesinin gruplarında işleme alındıktan sonra TBMM Genel Evrak birimine gönderildiğini ifade eden Usta, "Ensarioğlu bu iftirayı atarken bu işlerin İYİ Parti'de düzgün yapıldığını muhtemelen bilmiyor." diye konuştu.Soru önergesinin İYİ Parti Grubu'nda 16 Ocak'ta işlem gördüğünü, Genel Evrak birimine giriş tarihinin de aynı olduğunu anlatan Usta, "Hiçbir bekletme yok. Önerge hemen işlem gördü, sonra Genel Evrak'a teslim edildi. Yaptığı şey iftiradır." dedi.Usta, soru önergesinde "TBMM Başkanlığı" yerine "TBMM Bakanlığı" yazıldığı için Ensarioğlu'nun bürosuna geri gönderildiğini, önergenin, düzeltme yapıldıktan sonra gruba iletilmeden Genel Evrak birimine iletildiğini belirtti.İYİ Parti Grubu'nun İsrail'e tavrının çok net olduğunu vurgulayan Usta, Genel Başkan Meral Akşener ve grup başkanvekillerinin İsrail'in Gazze'de katliam yaptığını açıkladıklarını, TBMM Genel Kurulunda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "savaş suçlusu" ilan edilmesi çağrısı yaptıklarını kaydetti. Erhan Usta, "Bu çağrıyı yapan siyasi partiye 'İsrail'e siyonist denildiği için soru önergemi göndermiyor' deyip saldırmanın akılla, mantıkla, vicdanla izah edilecek yanı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.'İYİ Parti'ye operasyon yapılıyor'Ensarioğlu'nun iddiasının sebep sonuç ilişkisini anlamanın mümkün olmadığını dile getiren Usta, "Bir yerlerden ufak tefek bir şeyler bulunup İYİ Parti'ye karşı operasyon yapılıyor." dedi.Usta, TBMM Başkanlığından da İYİ Parti grubunun soru önergesine ambargo uygulamadığını açıklamasını beklediklerini söyledi.İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun, Salim Ensarioğlu'nun kendisini telefonla arayarak defalarca özür dilediğini aktardığını belirten Usta, "Açık kabahatin gizli özrü olmaz. Attığı iftirayla ilgili net bir özür dilemesini Sayın Ensarioğlu'ndan bekliyoruz. Yalanı, iftirayı bütün Türkiye'ye yayacaksınız, gizli gizli özür dileyeceksiniz. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Kimse yalanlarla İYİ Parti'ye yön vermeye çalışmasın." ifadelerini kullandı.Usta, bir gazetecinin "Ensarioğlu'nun çıkışları devam ediyor. Sizin de operasyon iddianız var. Genel Başkan Akşener de 'Savaş ilanıysa savaş ilanı' dedi. Savaşın tarafı Cumhur İttifakı mı eski ortaklarınız mı?" sorusuna, "Bize kim iftira atıyorsa, bizimle kim açık veya gizli mücadele ediyorsa, onunla mücadele edeceğiz anlamına gelir." yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231209/inceden-izmir-aciklamasi-ekrem-imamoglu-ile-konustuk-ozgur-ozel-ve-aksener-ile-gorusecegiz-1078249978.html
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iyi parti, erhan usta, salim ensarioğlu
iyi parti, erhan usta, salim ensarioğlu

İYİ Parti'den Ensarioğlu'nun 'ambargo' iddiasına yalanlama

16:19 20.12.2023
© AAErhan Usta
Erhan Usta - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© AA
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, partisinin eski İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu'nun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla ilgili bir soru önergesine grup yönetiminin "ambargo" uyguladığı iddiasının yalan ve iftira olduğunu belirterek, "Kimse yalanlarla İYİ Parti'ye yön vermeye çalışmasın." dedi.
Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin eski İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu'nun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine grup yönetiminin ambargo uyguladığı iddiasının "tamamen yalan ve iftira" olduğunu söyledi.
Ensarioğlu'nun soru önergesinin gruplarında işleme alındıktan sonra TBMM Genel Evrak birimine gönderildiğini ifade eden Usta, "Ensarioğlu bu iftirayı atarken bu işlerin İYİ Parti'de düzgün yapıldığını muhtemelen bilmiyor." diye konuştu.
Soru önergesinin İYİ Parti Grubu'nda 16 Ocak'ta işlem gördüğünü, Genel Evrak birimine giriş tarihinin de aynı olduğunu anlatan Usta, "Hiçbir bekletme yok. Önerge hemen işlem gördü, sonra Genel Evrak'a teslim edildi. Yaptığı şey iftiradır." dedi.
Usta, soru önergesinde "TBMM Başkanlığı" yerine "TBMM Bakanlığı" yazıldığı için Ensarioğlu'nun bürosuna geri gönderildiğini, önergenin, düzeltme yapıldıktan sonra gruba iletilmeden Genel Evrak birimine iletildiğini belirtti.
İYİ Parti Grubu'nun İsrail'e tavrının çok net olduğunu vurgulayan Usta, Genel Başkan Meral Akşener ve grup başkanvekillerinin İsrail'in Gazze'de katliam yaptığını açıkladıklarını, TBMM Genel Kurulunda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "savaş suçlusu" ilan edilmesi çağrısı yaptıklarını kaydetti. Erhan Usta, "Bu çağrıyı yapan siyasi partiye 'İsrail'e siyonist denildiği için soru önergemi göndermiyor' deyip saldırmanın akılla, mantıkla, vicdanla izah edilecek yanı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2023
POLİTİKA
İnce'den İzmir açıklaması: Ekrem İmamoğlu ile konuştuk, Özgür Özel ve Akşener ile görüşeceğiz
9 Aralık, 16:33

'İYİ Parti'ye operasyon yapılıyor'

Ensarioğlu'nun iddiasının sebep sonuç ilişkisini anlamanın mümkün olmadığını dile getiren Usta, "Bir yerlerden ufak tefek bir şeyler bulunup İYİ Parti'ye karşı operasyon yapılıyor." dedi.
Usta, TBMM Başkanlığından da İYİ Parti grubunun soru önergesine ambargo uygulamadığını açıklamasını beklediklerini söyledi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun, Salim Ensarioğlu'nun kendisini telefonla arayarak defalarca özür dilediğini aktardığını belirten Usta, "Açık kabahatin gizli özrü olmaz. Attığı iftirayla ilgili net bir özür dilemesini Sayın Ensarioğlu'ndan bekliyoruz. Yalanı, iftirayı bütün Türkiye'ye yayacaksınız, gizli gizli özür dileyeceksiniz. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Kimse yalanlarla İYİ Parti'ye yön vermeye çalışmasın." ifadelerini kullandı.
Usta, bir gazetecinin "Ensarioğlu'nun çıkışları devam ediyor. Sizin de operasyon iddianız var. Genel Başkan Akşener de 'Savaş ilanıysa savaş ilanı' dedi. Savaşın tarafı Cumhur İttifakı mı eski ortaklarınız mı?" sorusuna, "Bize kim iftira atıyorsa, bizimle kim açık veya gizli mücadele ediyorsa, onunla mücadele edeceğiz anlamına gelir." yanıtını verdi.
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