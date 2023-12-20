https://sputniknews.com.tr/20231220/iyi-partide-sular-durulmuyor-bir-istifa-daha-geldi-1078642959.html
İYİ Parti'de sular durulmuyor: Bir istifa daha geldi
İYİ Parti'de sular durulmuyor: Bir istifa daha geldi
Prof. Dr. Esergül Balcı da İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Balcı üniversitede görev yaptığı dönemde 'tarikatlar raporunu' hazırlamıştı. 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T13:33+0300
2023-12-20T13:33+0300
2023-12-20T13:33+0300
politika
iyi parti
istifa
meral akşener
ittifak
esergül balcı
seçim
seçim yenilgisi
yerel seçim
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İYİ Parti’nin eğitim politikaları alanındaki çalışmalarında görev alan eğitimci Prof. Dr. Esergül Balcı, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Balcı 2018 yılında üniversitede görev yaptığı dönemde tarikatlar raporunu hazırlamıştı.Prof. Dr. Balcı, İYİ Parti’den istifasıyla ilgili açıklamasında, "Sevgili Dostlar, 2018’de hazırladığımız ‘Tarikat Raporu’ nedeniyle, üniversitede yaşadığım baskı ve yıldırma sonrası, mesleki hayatım boyunca sürdürdüğüm Türkiye’nin aydınlanma mücadelesini, siyasi düzlemde daha etkin olarak sunabilmek adına, emekliye ayrılmak zorunda kaldım. Eğitim Politikaları alanındaki çalışmalarıma devam etmek ve bu çalışmaların politik alanda uygulanmasını sağlamak amacıyla; ülkemizde her alanda ortaya çıkan olumsuzlukların giderilmesinde başarılı olacağı ümidiyle, İYİ Parti’de görev aldım. Bu nedenle, davet üzerine İzmir’den Ankara’ya taşındım. Akademik çalışmalarımın yanı sıra partinin bana verdiği görevleri de yerine getirdim" dedi ve ekledi:'Partide kuruluş amacı dışında politikalar oluşturularak, kararlar alınıyor ve uygulanıyor'
https://sputniknews.com.tr/20231220/mansur-yavastan-meral-aksenere-korkak-yaniti-1078641259.html
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iyi parti, istifa, meral akşener, ittifak, esergül balcı, seçim, seçim yenilgisi, yerel seçim
iyi parti, istifa, meral akşener, ittifak, esergül balcı, seçim, seçim yenilgisi, yerel seçim
İYİ Parti'de sular durulmuyor: Bir istifa daha geldi
Prof. Dr. Esergül Balcı da İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Balcı üniversitede görev yaptığı dönemde 'tarikatlar raporunu' hazırlamıştı.
İYİ Parti’nin eğitim politikaları alanındaki çalışmalarında görev alan eğitimci Prof. Dr. Esergül Balcı, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Balcı 2018 yılında üniversitede görev yaptığı dönemde tarikatlar raporunu hazırlamıştı.
Prof. Dr. Balcı, İYİ Parti’den istifasıyla ilgili açıklamasında, "Sevgili Dostlar, 2018’de hazırladığımız ‘Tarikat Raporu’ nedeniyle, üniversitede yaşadığım baskı ve yıldırma sonrası, mesleki hayatım boyunca sürdürdüğüm Türkiye’nin aydınlanma mücadelesini, siyasi düzlemde daha etkin olarak sunabilmek adına, emekliye ayrılmak zorunda kaldım. Eğitim Politikaları alanındaki çalışmalarıma devam etmek ve bu çalışmaların politik alanda uygulanmasını sağlamak amacıyla; ülkemizde her alanda ortaya çıkan olumsuzlukların giderilmesinde başarılı olacağı ümidiyle, İYİ Parti’de görev aldım. Bu nedenle, davet üzerine İzmir’den Ankara’ya taşındım. Akademik çalışmalarımın yanı sıra partinin bana verdiği görevleri de yerine getirdim" dedi ve ekledi:
'Partide kuruluş amacı dışında politikalar oluşturularak, kararlar alınıyor ve uygulanıyor'
"Bugün geldiğimiz aşamada; partide kuruluş amacı dışında politikalar oluşturulmakta, kararlar alınmakta ve uygulanmaktadır. Türkiye, artık aydınlıkla karanlık arasındaki uçurumun kenarındadır. Bu nedenle ülkemizin ne çelişkili politikalara ne de “kaybet- kaybettir” tarzındaki yaklaşımlara tahammülü yoktur. Ömrünü Cumhuriyet ve Devrimlerine adamış bir ‘Cumhuriyet Kadını’ olarak, aynı ilkelere bağlı şekilde siyasi-sosyal vb. çalışmalarımı sürdürme kararlılığındayım. Bu ilkelerin gerçekleşmesine engel olduğu izlenimi veren, bir siyasi yapı ve anlayışın içinde yer almam mümkün değildir. Bu bağlamda, ayrıca partiye katkı yapabilme amacımın gerçekleşmeyeceğini ve buna olanak verilmeyeceğini de fark etmiş bulunmaktayım. Söz konusu gerekçelerle, İYİ Parti’den istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşmak isterim. Saygılarımla."