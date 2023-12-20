https://sputniknews.com.tr/20231220/iyi-partide-sular-durulmuyor-bir-istifa-daha-geldi-1078642959.html

İYİ Parti'de sular durulmuyor: Bir istifa daha geldi

İYİ Parti'de sular durulmuyor: Bir istifa daha geldi

Prof. Dr. Esergül Balcı da İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Balcı üniversitede görev yaptığı dönemde 'tarikatlar raporunu' hazırlamıştı. 20.12.2023, Sputnik Türkiye

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politika

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meral akşener

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esergül balcı

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seçim yenilgisi

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İYİ Parti’nin eğitim politikaları alanındaki çalışmalarında görev alan eğitimci Prof. Dr. Esergül Balcı, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Balcı 2018 yılında üniversitede görev yaptığı dönemde tarikatlar raporunu hazırlamıştı.Prof. Dr. Balcı, İYİ Parti’den istifasıyla ilgili açıklamasında, "Sevgili Dostlar, 2018’de hazırladığımız ‘Tarikat Raporu’ nedeniyle, üniversitede yaşadığım baskı ve yıldırma sonrası, mesleki hayatım boyunca sürdürdüğüm Türkiye’nin aydınlanma mücadelesini, siyasi düzlemde daha etkin olarak sunabilmek adına, emekliye ayrılmak zorunda kaldım. Eğitim Politikaları alanındaki çalışmalarıma devam etmek ve bu çalışmaların politik alanda uygulanmasını sağlamak amacıyla; ülkemizde her alanda ortaya çıkan olumsuzlukların giderilmesinde başarılı olacağı ümidiyle, İYİ Parti’de görev aldım. Bu nedenle, davet üzerine İzmir’den Ankara’ya taşındım. Akademik çalışmalarımın yanı sıra partinin bana verdiği görevleri de yerine getirdim" dedi ve ekledi:'Partide kuruluş amacı dışında politikalar oluşturularak, kararlar alınıyor ve uygulanıyor'

https://sputniknews.com.tr/20231220/mansur-yavastan-meral-aksenere-korkak-yaniti-1078641259.html

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iyi parti, istifa, meral akşener, ittifak, esergül balcı, seçim, seçim yenilgisi, yerel seçim