https://sputniknews.com.tr/20231220/hazine-alacaklari-kasim-sonu-itibariyla-272-milyar-lira-oldu-1078663488.html
Hazine alacakları kasım sonu itibarıyla 27,2 milyar lira oldu
Hazine alacakları kasım sonu itibarıyla 27,2 milyar lira oldu
Hazine alacakları, kasım sonu itibarıyla 27,2 milyar lira olarak gerçekleşti. 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T23:27+0300
2023-12-20T23:27+0300
2023-12-20T23:27+0300
2023'de neler oldu?
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Kasım itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.Buna göre, Hazine alacakları, kasım sonu itibarıyla 27,2 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,6 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3,3 milyar lira tahsil edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230910/hazine-ve-maliye-bakanligi-yarin-tahvil-ihalesi-duzenleyecek-1075361294.html
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hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanlığı
Hazine alacakları kasım sonu itibarıyla 27,2 milyar lira oldu
Hazine alacakları, kasım sonu itibarıyla 27,2 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Kasım itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, Hazine alacakları, kasım sonu itibarıyla 27,2 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,6 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3,3 milyar lira tahsil edildi.