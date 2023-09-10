https://sputniknews.com.tr/20230910/hazine-ve-maliye-bakanligi-yarin-tahvil-ihalesi-duzenleyecek-1075361294.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın tahvil ihalesi düzenleyecek
İhalede 2 yıl (749 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek 10.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-10T15:56+0300
2023-09-10T15:56+0300
2023-09-10T15:56+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
hazine
tahvil
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın tahvil ihalesi gerçekleştirecek.Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede 2 yıl (749 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
https://sputniknews.com.tr/20220909/285-maden-sahasi-ihale-edilecek-1061001649.html
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hazine ve maliye bakanlığı, hazine, tahvil
hazine ve maliye bakanlığı, hazine, tahvil
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın tahvil ihalesi düzenleyecek
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İhalede 2 yıl (749 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede 2 yıl (749 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.