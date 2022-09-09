Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220909/285-maden-sahasi-ihale-edilecek-1061001649.html
285 maden sahası ihale edilecek
285 maden sahası ihale edilecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 285 maden sahası ihale edilecek. 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T09:43+0300
2022-09-09T09:43+0300
türkiye
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
maden
resmi gazete
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/12/1051896295_1:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_45db7bfa0ddff6b723dc63eff9f87806.jpg
MAPEG'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 285 maden sahası kapalı teklif ve açık artırma usulüyle ihale edilecek.İhalesi yapılacak sahalara ilişkin bilgiler, ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren en az 15 gün süreyle MAPEG'in internet sitesinden duyurulacak.Sahalar için başvuru belgeleri ilan edilen tarihlerde 09.00-09.30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda İhale Komisyonu'na elden teslim edilecek. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.İhale teminatı, taban ihale bedelinden ve kapalı zarf teklif bedelinin yüzde 20'sinden az olamayacak.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/12/1051896295_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_060698e243f6d0ca078c89b21cdc3d4e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, maden, resmi gazete
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, maden, resmi gazete

285 maden sahası ihale edilecek

09:43 09.09.2022
© İHA / ALİ KAPAN - FADIL KÖSEDAĞBurdur, maden sahası
Burdur, maden sahası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© İHA / ALİ KAPAN - FADIL KÖSEDAĞ
Abone olTelegram
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 285 maden sahası ihale edilecek.
MAPEG'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 285 maden sahası kapalı teklif ve açık artırma usulüyle ihale edilecek.
İhalesi yapılacak sahalara ilişkin bilgiler, ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren en az 15 gün süreyle MAPEG'in internet sitesinden duyurulacak.
Sahalar için başvuru belgeleri ilan edilen tarihlerde 09.00-09.30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda İhale Komisyonu'na elden teslim edilecek. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.
İhale teminatı, taban ihale bedelinden ve kapalı zarf teklif bedelinin yüzde 20'sinden az olamayacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала