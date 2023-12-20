https://sputniknews.com.tr/20231220/ermenistan-sputnik-ermenistan-radyosunun-lisansini-askiya-aldi-1078655720.html

Ermenistan, Sputnik Ermenistan radyosunun lisansını askıya aldı

Ermenistan, Sputnik Ermenistan radyosunun lisansını askıya aldı

Ermenistan devlet medya düzenleyicisinin Sputnik Ermenistan radyo yayıncısının lisansını askıya aldığı öğrenildi. 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T18:44+0300

2023-12-20T18:44+0300

2023-12-20T18:45+0300

dünya

ermenistan

sputnik

rossiya segodnya uluslararası haber ajansı

askıya alma

durdurma

medya

sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan

margarita simonyan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101617/85/1016178502_0:0:2717:1529_1920x0_80_0_0_4e50c565e403cde42f4e52e653700bc7.jpg

Düzenleyicinin sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Ermenistan Televizyon ve Radyo Komisyonu, Sputnik Ermenistan radyo yayıncısının lisansını 30 günlüğüne askıya aldı.Açıklamada, “Komisyon, idari işlemler çerçevesinde ‘Görsel-İşitsel Medya’ Kanununun 9. Maddesinin 1. Bölümü doğrultusunda Sputnik Ermenistan yayıncısı Tospa radyo şirketinin lisansını 30 günlüğüne askıya alarak idari ceza uygulama kararı aldı” ifadelerine yer verildi.Daha önce Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, Ermenistan tarafının iletişim alanındaki devletlerarası anlaşmaların Rus medyası tarafından ihlal edildiği şeklindeki asılsız iddialarına yanıt olarak, Erivan'ın herhangi bir ihlale ilişkin somut belgesel kanıt sunmadığını açıklamıştı.Rossiya Segodnya ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan Erivan'ın Sputnik Ermenistan radyosunun lisansını askıya alma kararına ironik bir yanıt verdi.Simonyan Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "500 bin Dram (Ermenistan para birimi) için drama. Efendi (Paşinyan) yine gücendi" diye yazdı.Ermenistan Televizyon ve Radyo Komisyonu, Sputnik Ermenistan yayıncısı 'Tospa' radyo şirketinin lisansını 30 gün süreyle iptal etti ve yine başka kararla da şirkete 500 bin dram (yaklaşık 1200 dolar) para cezası verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231030/moldovada-engellenecek-rus-medya-sitelerinin-listesini-yayinladi-aralarinda-sputnik-de-var-1076894171.html

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ermenistan, sputnik, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, askıya alma, durdurma, medya, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan