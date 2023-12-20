https://sputniknews.com.tr/20231220/ermenistan-sputnik-ermenistan-radyosunun-lisansini-askiya-aldi-1078655720.html
Ermenistan, Sputnik Ermenistan radyosunun lisansını askıya aldı
Ermenistan, Sputnik Ermenistan radyosunun lisansını askıya aldı
Ermenistan devlet medya düzenleyicisinin Sputnik Ermenistan radyo yayıncısının lisansını askıya aldığı öğrenildi. 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T18:44+0300
2023-12-20T18:44+0300
2023-12-20T18:45+0300
dünya
ermenistan
sputnik
rossiya segodnya uluslararası haber ajansı
askıya alma
durdurma
medya
sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan
margarita simonyan
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Düzenleyicinin sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Ermenistan Televizyon ve Radyo Komisyonu, Sputnik Ermenistan radyo yayıncısının lisansını 30 günlüğüne askıya aldı.Açıklamada, “Komisyon, idari işlemler çerçevesinde ‘Görsel-İşitsel Medya’ Kanununun 9. Maddesinin 1. Bölümü doğrultusunda Sputnik Ermenistan yayıncısı Tospa radyo şirketinin lisansını 30 günlüğüne askıya alarak idari ceza uygulama kararı aldı” ifadelerine yer verildi.Daha önce Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, Ermenistan tarafının iletişim alanındaki devletlerarası anlaşmaların Rus medyası tarafından ihlal edildiği şeklindeki asılsız iddialarına yanıt olarak, Erivan'ın herhangi bir ihlale ilişkin somut belgesel kanıt sunmadığını açıklamıştı.Rossiya Segodnya ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan Erivan'ın Sputnik Ermenistan radyosunun lisansını askıya alma kararına ironik bir yanıt verdi.Simonyan Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "500 bin Dram (Ermenistan para birimi) için drama. Efendi (Paşinyan) yine gücendi" diye yazdı.Ermenistan Televizyon ve Radyo Komisyonu, Sputnik Ermenistan yayıncısı 'Tospa' radyo şirketinin lisansını 30 gün süreyle iptal etti ve yine başka kararla da şirkete 500 bin dram (yaklaşık 1200 dolar) para cezası verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231030/moldovada-engellenecek-rus-medya-sitelerinin-listesini-yayinladi-aralarinda-sputnik-de-var-1076894171.html
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ermenistan, sputnik, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, askıya alma, durdurma, medya, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan
ermenistan, sputnik, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, askıya alma, durdurma, medya, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan
Ermenistan, Sputnik Ermenistan radyosunun lisansını askıya aldı
18:44 20.12.2023 (güncellendi: 18:45 20.12.2023)
Ermenistan devlet medya düzenleyicisinin Sputnik Ermenistan radyo yayıncısının lisansını askıya aldığı öğrenildi.
Düzenleyicinin sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Ermenistan Televizyon ve Radyo Komisyonu, Sputnik Ermenistan radyo yayıncısının lisansını 30 günlüğüne askıya aldı.
Açıklamada, “Komisyon, idari işlemler çerçevesinde ‘Görsel-İşitsel Medya’ Kanununun 9. Maddesinin 1. Bölümü doğrultusunda Sputnik Ermenistan yayıncısı Tospa radyo şirketinin lisansını 30 günlüğüne askıya alarak idari ceza uygulama kararı aldı” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, Ermenistan tarafının iletişim alanındaki devletlerarası anlaşmaların Rus medyası tarafından ihlal edildiği şeklindeki asılsız iddialarına yanıt olarak, Erivan'ın herhangi bir ihlale ilişkin somut belgesel kanıt sunmadığını açıklamıştı.
Rossiya Segodnya ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan Erivan'ın Sputnik Ermenistan radyosunun lisansını askıya alma kararına ironik bir yanıt verdi.
Simonyan Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "500 bin Dram (Ermenistan para birimi) için drama. Efendi (Paşinyan) yine gücendi" diye yazdı.
Ermenistan Televizyon ve Radyo Komisyonu, Sputnik Ermenistan yayıncısı 'Tospa' radyo şirketinin lisansını 30 gün süreyle iptal etti ve yine başka kararla da şirkete 500 bin dram (yaklaşık 1200 dolar) para cezası verdi.