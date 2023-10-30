https://sputniknews.com.tr/20231030/moldovada-engellenecek-rus-medya-sitelerinin-listesini-yayinladi-aralarinda-sputnik-de-var-1076894171.html

Moldova’da engellenecek Rus medya sitelerinin listesi yayınlandı: Aralarında Sputnik de var

Moldova’da engellenecek Rus medya sitelerinin listesi yayınlandı: Aralarında Sputnik de var

Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisi bugün, ülkede engellemeye tabi medya sitelerinin bir listesini yayınladı. Araların başta Sputnik Rusya’nın önde gelen medya... 30.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-30T18:53+0300

2023-10-30T18:53+0300

2023-10-30T18:59+0300

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Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisi’nden, “Direktör Alexandru Musteata’nın emriyle, acil durumlarda gerilime veya sosyal çatışmalara neden olabilecek çevrimiçi içerik kaynaklarının listesine eklemeler yapıldı” açıklaması yapıldı.Listeye Rusya’dan Sputnik Radyosu, Komsomolskaya Pravda, Tass, Argumenti i Fakti, İnterfax, Moskovskiy Komsomolets, Rossiyskaya Gazeta, Regnum, Lenta.ru, Pravda.ru siteleri dahil edildi. Ayrıca Moldova’nın Orizont TV, Prime TV, Primul, Publika TV, Canal 2, Canal 3 ve diğer televizyonların siteleri için engelleme kararı çıktı.Listeye dahil edilen kaynakların savaş yürüten ülkelerin devlet organlarından veya Moldova'daki anayasal düzeni istikrarsızlaştırmayı veya toprak güvenliğini tehdit etmeyi amaçlayan eylemler nedeniyle uluslararası yaptırımlara tabi kişilerden gelen bilgileri yaydığı iddia edildi.Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisi Direktörü Alexandru Musteata, ülkede faaliyet gösteren Orizont TV, ITV, Prime TV, Publika TV, Canal 2, Canal 3 televizyon kanallarının ülke güvenliği için risk arz ettikleri iddiasıyla lisanslarının iptal edilmesi için Olağanüstü Hal Komisyonu’na başvuracağını açıkladı.Rusya’yı Moldova’daki seçimlere müdahale etmek ve “televizyon ve sosyal medya üzerinde dezenformasyon yaymak” ile suçlayan Musteata, 21’i Rusya’dan yönetilen 31 web portalını engelleme emrini imzaladığını dile getirdi.Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisi geçen hafta ‘dezenformasyonla mücadele’ bahanesiyle ülkede Rus medya kuruluşlarına ait 20’den fazla siteyi engellemişti. Siteleri engellenenler arasında Perviy Kanal, NTV, Rossiya-1, Mir Televizyonu, RT, REN TV ve Zvezda gibi Rusya’nın önde gelen medya kuruluşları yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231004/rusya-disisleri-bakanligi-moldova-buyukelcisini-bakanliga-cagirdi-1075997700.html

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