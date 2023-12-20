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https://sputniknews.com.tr/20231220/erbakan-ittifak-kararini-acikladi-3-buyuksehir-disinda-secimlere-kendi-logomuzla-girecegiz-1078646298.html
Erbakan ittifak kararını açıkladı: '3 büyükşehir dışında seçimlere kendi logomuzla gireceğiz'
Erbakan ittifak kararını açıkladı: '3 büyükşehir dışında seçimlere kendi logomuzla gireceğiz'
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimde, Ankara, İstanbul, İzmir büyükşehir seçimleri dışında, tüm il ve... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T15:04+0300
2023-12-20T15:04+0300
politika
necmettin erbakan
ittifak
yeniden refah partisi
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Erbakan, parti genel merkezindeki aday tanıtım toplantısında, 14 Mayıs seçimlerinde 1,5 milyon oy ile 5 milletvekili çıkartarak, 21 yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdiklerini anımsattı.Yerel seçimde de bu yükselişlerini devam ettireceklerini söyleyen Erbakan, "14 Mayıs seçimlerinde yaptığımız sürprizin çok daha büyüğünü mart seçimlerinde göstereceğiz." dedi.Fatih Erbakan, yerel seçim için şu ana kadar 150 belediye başkan adayını ilan ettiklerini hatırlattı.Yerel seçimde partilerinin çok ciddi alternatif olarak ortaya çıktığını kaydeden Erbakan, "Millete hizmeti ibadet olarak yapan anlayış tek çaredir. Rantçı, örgütçü, heykelci belediyecilik sona ermiştir. Ahlaklı belediyecilik, torpilin, adam kayırmanın olmadığı belediyeciliktir. Ahlaklı belediyecilik, Milli Görüş ruhuyla Yeniden Refah Partisi ile yeniden hayat bulacak. Belediyelerde 30 yıl sonra yeniden destanlar yazacağız inşallah." ifadesini kullandı.Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbakan, asgari ücret görüşmelerini değerlendirerek, asgari ücrete bu yıl bir defaya mahsus zam yapılacağı yönünde açıklamalar yapıldığını dile getirdi.Erbakan, "Bunun yapılması halinde asgari ücretli milyonlar, önümüzdeki sene nisan, mayıs, hazirandan itibaren yeniden aç kalmaya mahkum olacaklardır. Hem işverene devlet tarafından gerekli desteğin sağlanması hem de asgari ücretin 23 bin lira seviyesine çıkarılması gerektiğini ifade ediyoruz." diye konuştu.'İttifak noktasında talep oldu'Yerel seçimde ittifak yapıp yapmayacaklarına ilişkin soru üzerine de Erbakan, daha önce İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir belediye başkanlıkları için ittifak yapabileceklerini söylediklerini aktardı.Fatih Erbakan, "Bu noktada bir talep oldu. Bununla ilgili değerlendirmemizi, istişaremizi yapıyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde inşallah bilgilendirme yapacağız. Ancak Ankara, İstanbul, İzmir büyükşehir seçimleri dışında, tüm il ve ilçelerde, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi adaylıklarında, Yeniden Refah Partimiz kendi adaylarıyla, kendi logosuyla inşallah seçimlere girecekler." açıklamasında bulundu.Erbakan'ın konuşmasının ardından, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Doğan Aydal ile bazı il ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı.
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necmettin erbakan, ittifak, yeniden refah partisi
necmettin erbakan, ittifak, yeniden refah partisi

Erbakan ittifak kararını açıkladı: '3 büyükşehir dışında seçimlere kendi logomuzla gireceğiz'

15:04 20.12.2023
© İHAYeniden Refah Partisi 31 Mart yerel seçimlerinde il, ilçe ve belde başkan adaylarını düzenledikleri tanıtım toplantısıyla duyurdu
Yeniden Refah Partisi 31 Mart yerel seçimlerinde il, ilçe ve belde başkan adaylarını düzenledikleri tanıtım toplantısıyla duyurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© İHA
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimde, Ankara, İstanbul, İzmir büyükşehir seçimleri dışında, tüm il ve ilçelerde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini söyledi. Erbakan, 3 büyükşehir için ittifak yapabileceklerini açıkladı.
Erbakan, parti genel merkezindeki aday tanıtım toplantısında, 14 Mayıs seçimlerinde 1,5 milyon oy ile 5 milletvekili çıkartarak, 21 yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdiklerini anımsattı.
Yerel seçimde de bu yükselişlerini devam ettireceklerini söyleyen Erbakan, "14 Mayıs seçimlerinde yaptığımız sürprizin çok daha büyüğünü mart seçimlerinde göstereceğiz." dedi.
Fatih Erbakan, yerel seçim için şu ana kadar 150 belediye başkan adayını ilan ettiklerini hatırlattı.
Yerel seçimde partilerinin çok ciddi alternatif olarak ortaya çıktığını kaydeden Erbakan, "Millete hizmeti ibadet olarak yapan anlayış tek çaredir. Rantçı, örgütçü, heykelci belediyecilik sona ermiştir. Ahlaklı belediyecilik, torpilin, adam kayırmanın olmadığı belediyeciliktir. Ahlaklı belediyecilik, Milli Görüş ruhuyla Yeniden Refah Partisi ile yeniden hayat bulacak. Belediyelerde 30 yıl sonra yeniden destanlar yazacağız inşallah." ifadesini kullandı.
Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbakan, asgari ücret görüşmelerini değerlendirerek, asgari ücrete bu yıl bir defaya mahsus zam yapılacağı yönünde açıklamalar yapıldığını dile getirdi.
Erbakan, "Bunun yapılması halinde asgari ücretli milyonlar, önümüzdeki sene nisan, mayıs, hazirandan itibaren yeniden aç kalmaya mahkum olacaklardır. Hem işverene devlet tarafından gerekli desteğin sağlanması hem de asgari ücretin 23 bin lira seviyesine çıkarılması gerektiğini ifade ediyoruz." diye konuştu.

'İttifak noktasında talep oldu'

Yerel seçimde ittifak yapıp yapmayacaklarına ilişkin soru üzerine de Erbakan, daha önce İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir belediye başkanlıkları için ittifak yapabileceklerini söylediklerini aktardı.
Fatih Erbakan, "Bu noktada bir talep oldu. Bununla ilgili değerlendirmemizi, istişaremizi yapıyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde inşallah bilgilendirme yapacağız. Ancak Ankara, İstanbul, İzmir büyükşehir seçimleri dışında, tüm il ve ilçelerde, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi adaylıklarında, Yeniden Refah Partimiz kendi adaylarıyla, kendi logosuyla inşallah seçimlere girecekler." açıklamasında bulundu.
Erbakan'ın konuşmasının ardından, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Doğan Aydal ile bazı il ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2023
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BBP Genel Başkanı Destici'den 'İttifak' açıklaması
16 Aralık, 22:49
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