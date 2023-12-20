https://sputniknews.com.tr/20231220/emre-belozoglu-hakem-halil-umut-melerin-provoke-etti-sozlerine-yanit-verdi-1078638387.html

Emre Belözoğlu'ndan hakem Halil Umut Meler'e: 'Provoke etmedim, birçok kez özür diledim'

Emre Belözoğlu'ndan hakem Halil Umut Meler'e: 'Provoke etmedim, birçok kez özür diledim'

Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu, hakem Meler'in 'provoke etti' sözlerine yanıt verdi ve "Bu maç da dahil olmak üzere Halil Umut Meler'i hiçbir zaman... 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T11:47+0300

2023-12-20T11:47+0300

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spor

emre belözoğlu

halil umut meler

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Belözoğlu hakem Meler'in açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı:

https://sputniknews.com.tr/20231220/saldiriya-ugrayan-hakem-meler-provoke-eden-kisiyi-acikladi-ozur-de-dilemedi-1078631644.html

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emre belözoğlu, halil umut meler