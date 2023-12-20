https://sputniknews.com.tr/20231220/emre-belozoglu-hakem-halil-umut-melerin-provoke-etti-sozlerine-yanit-verdi-1078638387.html
Emre Belözoğlu'ndan hakem Halil Umut Meler'e: 'Provoke etmedim, birçok kez özür diledim'
Emre Belözoğlu'ndan hakem Halil Umut Meler'e: 'Provoke etmedim, birçok kez özür diledim'
Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu, hakem Meler'in 'provoke etti' sözlerine yanıt verdi ve "Bu maç da dahil olmak üzere Halil Umut Meler'i hiçbir zaman... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T11:47+0300
2023-12-20T11:47+0300
2023-12-20T12:52+0300
spor
emre belözoğlu
halil umut meler
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Belözoğlu hakem Meler'in açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı:
https://sputniknews.com.tr/20231220/saldiriya-ugrayan-hakem-meler-provoke-eden-kisiyi-acikladi-ozur-de-dilemedi-1078631644.html
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emre belözoğlu, halil umut meler
emre belözoğlu, halil umut meler
Emre Belözoğlu'ndan hakem Halil Umut Meler'e: 'Provoke etmedim, birçok kez özür diledim'
11:47 20.12.2023 (güncellendi: 12:52 20.12.2023)
Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu, hakem Meler'in 'provoke etti' sözlerine yanıt verdi ve "Bu maç da dahil olmak üzere Halil Umut Meler'i hiçbir zaman provoke etmedim" dedi.
Belözoğlu hakem Meler'in açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı:
Başkanımız (Faruk Koca) kimsenin lafıyla iş yapacak birisi değildir.
Maçın ardından, olaylardan çok üzgün olduğumu Halil Umut Meler'e belirttim ve birçok kez özür diledim.
Bu maç da dahil olmak üzere Halil Umut Meler'i hiçbir zaman provoke etmedim.