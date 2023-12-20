https://sputniknews.com.tr/20231220/emekliye-ikramiyede-takvim-belirlendi-kim-ne-kadar-odeme-alacak-1078629830.html

Emekli ikramiyesinde tarih verildi: Kim, ne kadar ve ne zaman ödeme alacak?

Emekli ikramiyesinde tarih verildi: Kim, ne kadar ve ne zaman ödeme alacak?

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiyenin haftaya TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüp yasalaştırılması planlanıyor. Çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine... 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T09:35+0300

2023-12-20T09:35+0300

2023-12-20T09:37+0300

ekonomi

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

zam

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Yeni yıl yaklaşırken; emeklilerin gündemine ikramiye ve zamlar oturdu. Gözler ikramiye için önümüzdeki haftaya, Ocak zamları için ise enflasyon verilerinin açıklanacağı 3 Ocak'a çevrildi.AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, TBMM Genel Kurulu, 2024 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin ardından çalışmalarına ara vermeyecek.Bütçe maratonunun 25 Aralık'ta tamamlanacağı Genel Kurul'da, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Genel Kurul, bütçe görüşmelerinden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin diğer maddelerini ele alacak.NTV'nin haberine göre, Teklif, çalışan emeklilere de 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeyi de içeriyor.TBMM Genel Kurulu'nda, yeni yıldan önce teklifin yasalaşması ve çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemenin de uygulamaya alınması bekleniyor.Genel Kurul'un, bu teklifin yasalaşmasının ardından çalışmalarına ara vermesi planlanıyor.Çalışmayan emekli ikramiyesini almıştıÇalışmayan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.5 bin TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.

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