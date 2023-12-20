Ülkeler iş gününü 4'e indiriyor: Türkiye'de mesai saatleri ve günleri değişecek mi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
HPV aşısı, asgari ücrete dayandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Sokak köpeklerinin rehabilite edilmesi
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Şampiyonlar liginin değişen statüsü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Ankara'dan son kulis bilgileri
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan ABD Kongresi’ne rapor: Ukrayna’ya ayrılan fon 30 Aralık’ta bitiyor
17:40
1 dk
SESLİ HABER
Sırbistan'daki koalisyon ortağı: ‘NATO'ya girmek istemiyoruz’
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump’tan ‘Ortadoğu ve Ukrayna’ itirafı: ABD’nin hatası nedeniyle kontrolden çıktı
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Alman Savunma Bakanı: ‘AB ülkeleri, silahlanma sürecini hızlandırmalı’
18:28
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Truhaçev: AB’nin Türkiye’deki özgürlüklere yönelik eleştirisi kelime oyunu
18:39
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ‘Rusya'dan ayrılan Batılı şirketler 103 milyar dolar zarar etti’
18:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Irak, ABD için çok büyük bir stratejik felaket oldu
19:14
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kızıldeniz'de Husi saldırıları
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Süper Lig'de yönetim kaosu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231220/ulkeler-is-gununu-4e-indiriyor-turkiyede-mesai-saatleri-ve-gunleri-degisecek-mi-1078630117.html
Ülkeler iş gününü 4'e indiriyor: Türkiye'de mesai saatleri ve günleri değişecek mi?
Ülkeler iş gününü 4'e indiriyor: Türkiye'de mesai saatleri ve günleri değişecek mi?
Dört günlük çalışma haftası tüm dünyada giderek yaygınlaşıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da harekete geçti. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T09:04+0300
2023-12-20T09:09+0300
türkiye
mesai
fazla mesai
mesai saati
türkiye
dünya
4 iş günü uygulaması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0a/1066832374_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2506dbbd9b305b9f4626e7d5b67ad4f3.jpg
Dört günlük çalışma haftası tüm dünyada giderek yaygınlaşıyor. Aralarında İrlanda, İspanya ve İngiltere’nin bulunduğu çok sayıda ülke 4 günlük çalışma haftasını test etti ve son derece olumlu sonuçlar elde etti. Son olarak Almanya’da bu ülkelerin arasına katılmaya karar verdi.Meclis araştırmasında, Türkiye, Fransa, Almanya, İngiltere, İsveç gibi birçok ülkedeki uygulamalara yer verildi. Buna göre, Fransa'da yasal haftalık çalışma süresi 35 saat, Belçika, Avustralya'da 38 saat, İsveç 40 saat, İngiltere'de fazla mesai dahil 48 saati geçemiyor. Portekiz ve Danimarka'da bazı şehirlerde, İspanya'da 250'den az çalışan şirketler 4 günlük mesai uygulamasına geçti. Çalışma sürelerinin sınırlandırılmasının ekonomik, sosyal, teknik bir zorunluluk olduğu ve bunun tarafların iradesine terk edilemeyeceği belirtiliyor.Portekiz'de sol hükümetin haziranda başlattığı pilot uygulamaya katılan çalışanlar, maaşları azalmadan haftada 4 gün çalışmaktan memnun. Ülkede hazirandan itibaren pilot uygulamaya katılan çalışanlar arasında yapılan ankette stres ve uykusuzluk sorunlarının yüzde 21 azaldığı belirlendi.Türkiye'de haftalık mesai saatleri Avrupa'ya göre ortalama 6 buçuk saat daha uzunTürkiye’de istihdamda bulunan işçi ve memurlar haftada ortalama 42.9 saat çalışırken bu süre AB ülkelerinde ortalama 36.4 saat. Türkiye'de haftalık 49 saat veya daha fazla çalışanların oranı da yüzde 28.Çalışma saatleri kısalacak mı?Mesai saatlerine ilişkin muhalefetin TBMM'ye sunduğu haftalık çalışma saatinin 45 saatten 37.5 saate düşürülmesine yönelik teklifin ardından gözler alınacak olan karara çevrildi. Birçok kişi uzun çalışma saatleri nedeniyle sosyallikten uzak bir hayat yaşadığına dair söylemlerini sıklıkla dile getirirken sunulan teklifin TBMM'de kabul edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.Bakandan çalışma saatlerine ilişkin açıklamaÇalışma saatlerinde değişiklik sinyali veren Bakan Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumunda sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen yaklaşımla esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracağız. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen iş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceğiz. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı, risk odaklı denetim faaliyetlerini artırarak prim tabanını genişleteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.En kısa çalışma süresi hangi ülkede?Hollanda 32.4 saat ile haftalık çalışma saatinin en düşük olduğu ülke. Bu veriler 20-64 yaş arası istihdamdakileri yansıtıyor. İstihdam, hem tam zamanlı hem de kısmi zamanlı (part-time) çalışanları kapsıyor.Haftalık çalışma süresi nedir?Yasal olarak haftada en çok 45 saat çalışılabiliyor. Sözleşme ya da işyerindeki uygulamaya göre çalışılan günler 5x9 şekilde eşit bölünebilir.İşyerinde haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati geçmeyecek şekilde farklı da dağıtım yapılabilir. İşveren ve işçi arasında bunun altında çalışma süresi de belirlenebilir.Ara dinlenme ne kadar?Ara dinlenmeler fazla mesaide hesaba dahil edilmiyor. Örneğin, 08:00-20:00 saatleri arası çalışılıyor ve günde toplam 1.5 saat ara dinlenmesi kullanılıyorsa günlük çalışma süresi 12 saat değil 10.5 saat olur. İş Kanunu'na göre ara dinlenme süresi yarım saat olup işveren isterse bunu uzatabiliyor. Günde 7.5 saatten fazla çalışanın ara dinlenmesinin en az bir saat olması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20231213/mesai-saatine-ince-ayar-calisma-saatleri-ne-kadar-kisalacak-1078390682.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0a/1066832374_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5236590a0625686a618dc7ce71cbab87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çalışma saatleri ne kadar kısalacak, mesai saatleri kısalıyor mu, çalışma saatlerinde değişiklik, çalışma saatleri düzenlemesi, çalışma saatlerinde ara dinlenme, mesai saati değişikliği, haftada 4 gün çalışma türkiye, 4 gün çalışma hangi ülkelerde var, haftada 4 gün çalışma sistemi nasıl, en kısa çalışma süresi hangi ülkede
çalışma saatleri ne kadar kısalacak, mesai saatleri kısalıyor mu, çalışma saatlerinde değişiklik, çalışma saatleri düzenlemesi, çalışma saatlerinde ara dinlenme, mesai saati değişikliği, haftada 4 gün çalışma türkiye, 4 gün çalışma hangi ülkelerde var, haftada 4 gün çalışma sistemi nasıl, en kısa çalışma süresi hangi ülkede

Ülkeler iş gününü 4'e indiriyor: Türkiye'de mesai saatleri ve günleri değişecek mi?

09:04 20.12.2023 (güncellendi: 09:09 20.12.2023)
© AAÇalışan erkek, insan, iş yeri
Çalışan erkek, insan, iş yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© AA
Abone ol
Dört günlük çalışma haftası tüm dünyada giderek yaygınlaşıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da harekete geçti. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenlemenin ne zaman hayata geçeceği merak konusu. Peki, Mesai saatleri düşecek mi? Çalışma saatleri ne zaman kısalacak? Haftalık çalışma saati ne kadar? Mesai saatleri düzenlenmesi nasıl olacak?
Dört günlük çalışma haftası tüm dünyada giderek yaygınlaşıyor. Aralarında İrlanda, İspanya ve İngiltere’nin bulunduğu çok sayıda ülke 4 günlük çalışma haftasını test etti ve son derece olumlu sonuçlar elde etti. Son olarak Almanya’da bu ülkelerin arasına katılmaya karar verdi.
Meclis araştırmasında, Türkiye, Fransa, Almanya, İngiltere, İsveç gibi birçok ülkedeki uygulamalara yer verildi. Buna göre, Fransa'da yasal haftalık çalışma süresi 35 saat, Belçika, Avustralya'da 38 saat, İsveç 40 saat, İngiltere'de fazla mesai dahil 48 saati geçemiyor. Portekiz ve Danimarka'da bazı şehirlerde, İspanya'da 250'den az çalışan şirketler 4 günlük mesai uygulamasına geçti. Çalışma sürelerinin sınırlandırılmasının ekonomik, sosyal, teknik bir zorunluluk olduğu ve bunun tarafların iradesine terk edilemeyeceği belirtiliyor.
Portekiz'de sol hükümetin haziranda başlattığı pilot uygulamaya katılan çalışanlar, maaşları azalmadan haftada 4 gün çalışmaktan memnun. Ülkede hazirandan itibaren pilot uygulamaya katılan çalışanlar arasında yapılan ankette stres ve uykusuzluk sorunlarının yüzde 21 azaldığı belirlendi.

Türkiye'de haftalık mesai saatleri Avrupa'ya göre ortalama 6 buçuk saat daha uzun

Türkiye’de istihdamda bulunan işçi ve memurlar haftada ortalama 42.9 saat çalışırken bu süre AB ülkelerinde ortalama 36.4 saat. Türkiye'de haftalık 49 saat veya daha fazla çalışanların oranı da yüzde 28.

Çalışma saatleri kısalacak mı?

Mesai saatlerine ilişkin muhalefetin TBMM'ye sunduğu haftalık çalışma saatinin 45 saatten 37.5 saate düşürülmesine yönelik teklifin ardından gözler alınacak olan karara çevrildi. Birçok kişi uzun çalışma saatleri nedeniyle sosyallikten uzak bir hayat yaşadığına dair söylemlerini sıklıkla dile getirirken sunulan teklifin TBMM'de kabul edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Bakandan çalışma saatlerine ilişkin açıklama

Çalışma saatlerinde değişiklik sinyali veren Bakan Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumunda sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen yaklaşımla esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracağız. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen iş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceğiz. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı, risk odaklı denetim faaliyetlerini artırarak prim tabanını genişleteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

En kısa çalışma süresi hangi ülkede?

Hollanda 32.4 saat ile haftalık çalışma saatinin en düşük olduğu ülke. Bu veriler 20-64 yaş arası istihdamdakileri yansıtıyor. İstihdam, hem tam zamanlı hem de kısmi zamanlı (part-time) çalışanları kapsıyor.

Haftalık çalışma süresi nedir?

Yasal olarak haftada en çok 45 saat çalışılabiliyor. Sözleşme ya da işyerindeki uygulamaya göre çalışılan günler 5x9 şekilde eşit bölünebilir.
İşyerinde haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati geçmeyecek şekilde farklı da dağıtım yapılabilir. İşveren ve işçi arasında bunun altında çalışma süresi de belirlenebilir.

Ara dinlenme ne kadar?

Ara dinlenmeler fazla mesaide hesaba dahil edilmiyor. Örneğin, 08:00-20:00 saatleri arası çalışılıyor ve günde toplam 1.5 saat ara dinlenmesi kullanılıyorsa günlük çalışma süresi 12 saat değil 10.5 saat olur. İş Kanunu'na göre ara dinlenme süresi yarım saat olup işveren isterse bunu uzatabiliyor. Günde 7.5 saatten fazla çalışanın ara dinlenmesinin en az bir saat olması gerekiyor.
Memur - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
EKONOMİ
Mesai saatine ince ayar: Çalışma saatleri ne kadar kısalacak?
13 Aralık, 07:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала