https://sputniknews.com.tr/20231220/cumhurbaskani-erdogan-misir-cumhurbaskani-sisi-ile-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1078661225.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail'in Filistin'e saldırıları ve Gazze'ye insani yardım ulaştırma... 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T20:15+0300

2023-12-20T20:15+0300

2023-12-20T20:21+0300

recep tayyip erdoğan

abdülfettah el sisi

telefon görüşmesi

türkiye

türkiye-mısır ilişkileri

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Gazze’ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile görüşmesinde, İslam ülkelerinin kalıcı ateşkesi sağlamak için başlatılan çalışmaları birlik içerisinde devam ettirmesinin önemli olduğunu ifade etti.Erdoğan görüşmede yeniden Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sisi’ye başarılar diledi. Yeni dönemin Türkiye-Mısır ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231220/cumhurbaskani-erdogan-sirbistan-cumhurbaskani-vucic-ile-gorustu-1078660767.html

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recep tayyip erdoğan, abdülfettah el sisi, telefon görüşmesi, türkiye-mısır ilişkileri