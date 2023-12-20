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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail'in Filistin'e saldırıları ve Gazze'ye insani yardım ulaştırma... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T20:15+0300
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recep tayyip erdoğan
abdülfettah el sisi
telefon görüşmesi
türkiye
türkiye-mısır ilişkileri
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Gazze’ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile görüşmesinde, İslam ülkelerinin kalıcı ateşkesi sağlamak için başlatılan çalışmaları birlik içerisinde devam ettirmesinin önemli olduğunu ifade etti.Erdoğan görüşmede yeniden Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sisi’ye başarılar diledi. Yeni dönemin Türkiye-Mısır ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231220/cumhurbaskani-erdogan-sirbistan-cumhurbaskani-vucic-ile-gorustu-1078660767.html
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recep tayyip erdoğan, abdülfettah el sisi, telefon görüşmesi, türkiye-mısır ilişkileri
recep tayyip erdoğan, abdülfettah el sisi, telefon görüşmesi, türkiye-mısır ilişkileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

20:15 20.12.2023 (güncellendi: 20:21 20.12.2023)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail'in Filistin'e saldırıları ve Gazze'ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Gazze’ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile görüşmesinde, İslam ülkelerinin kalıcı ateşkesi sağlamak için başlatılan çalışmaları birlik içerisinde devam ettirmesinin önemli olduğunu ifade etti.
Erdoğan görüşmede yeniden Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sisi’ye başarılar diledi. Yeni dönemin Türkiye-Mısır ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü
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