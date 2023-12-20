https://sputniknews.com.tr/20231220/bassavciliktan-hamile-ogretmeni-darp-eden-velinin-tutuklanmasiyla-ilgili-aciklama-1078650342.html
Başsavcılıktan hamile öğretmeni darp eden velinin tutuklanmasıyla ilgili açıklama
Başsavcılıktan hamile öğretmeni darp eden velinin tutuklanmasıyla ilgili açıklama
Başakşehir'de okulda hamile öğretmeni darp eden veli ile ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı "Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T16:34+0300
2023-12-20T16:34+0300
2023-12-20T16:34+0300
türkiye
öğretmen
hamile
darp
veli
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Başakşehir'de, Şahintepe Mahallesi'ndeki Hacı Ali Osman Gül İlkokulu'nda 13 Aralık'ta, çocuğunu sınıfına kadar bırakmasına izin verilmeyince 3 aylık hamile öğretmen E.Ç'ye hakarette bulunup darbeden, güvenlik görevlisi R.Ç'ye de yumruk atan M.Ö, gözaltına alınarak "görevli memura mukavemet", "kasten yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından adliyeye sevk edildi.Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, öğrenci velisi şüpheli M.Ö'nün 13 Aralık'ta, tüm uyarılara ve güvenlik görevlisi R.Ç'nin engelleme çabalarına rağmen Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde bulunan Hacı Ali Osman Gül İlköğretim Okulu'na girdiği aktarıldı.Şüphelinin, öğrencilerin derste olduğu sırada sınıf öğretmeni müşteki E.Ç'ye tekme atarak darp etmeye çalıştığı kaydedilen açıklamada, şüphelinin öğretmene ayrıca hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği belirtildi.Açıklamada, şüphelinin, kendisine müdahale eden güvenlik görevlisi R.Ç'yi vücudunda kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaraladığı, bunun üzerine Başsavcılık tarafından soruşturmaya başlandığı aktarıldı.Şüpheli hakkında, 'kemik kırığı oluşacak şekilde kamu görevlisine karşı kasten yaralama' suçundan işlem yapıldığına yer verilen açıklamada, M.Ö'nün sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.Açıklamada, "Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken tüm işlemler titizlikle yerine getirilmektedir" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231220/okulda-hamile-ogretmeni-darp-eden-veli-tutuklandi-1078624813.html
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öğretmen, hamile, darp, veli
öğretmen, hamile, darp, veli
Başsavcılıktan hamile öğretmeni darp eden velinin tutuklanmasıyla ilgili açıklama
Başakşehir'de okulda hamile öğretmeni darp eden veli ile ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı "Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken tüm işlemler titizlikle yerine getirilmektedir" açıklamasında bulundu.
Başakşehir'de, Şahintepe Mahallesi'ndeki Hacı Ali Osman Gül İlkokulu'nda 13 Aralık'ta, çocuğunu sınıfına kadar bırakmasına izin verilmeyince 3 aylık hamile öğretmen E.Ç'ye hakarette bulunup darbeden, güvenlik görevlisi R.Ç'ye de yumruk atan M.Ö, gözaltına alınarak "görevli memura mukavemet", "kasten yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, öğrenci velisi şüpheli M.Ö'nün 13 Aralık'ta, tüm uyarılara ve güvenlik görevlisi R.Ç'nin engelleme çabalarına rağmen Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde bulunan Hacı Ali Osman Gül İlköğretim Okulu'na girdiği aktarıldı.
Şüphelinin, öğrencilerin derste olduğu sırada sınıf öğretmeni müşteki E.Ç'ye tekme atarak darp etmeye çalıştığı kaydedilen açıklamada, şüphelinin öğretmene ayrıca hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği belirtildi.
Açıklamada, şüphelinin, kendisine müdahale eden güvenlik görevlisi R.Ç'yi vücudunda kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaraladığı, bunun üzerine Başsavcılık tarafından soruşturmaya başlandığı aktarıldı.
Şüpheli hakkında, 'kemik kırığı oluşacak şekilde kamu görevlisine karşı kasten yaralama' suçundan işlem yapıldığına yer verilen açıklamada, M.Ö'nün sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.
Açıklamada, "Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken tüm işlemler titizlikle yerine getirilmektedir" ifadelerine yer verildi.