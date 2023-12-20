https://sputniknews.com.tr/20231220/balikesirde-korkutan-deprem-1078629514.html
AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem
AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem
Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD verilerine göre 07.21'de Altıeylül ilçesinde meydana geldi ve... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T08:12+0300
2023-12-20T08:12+0300
2023-12-20T08:35+0300
türkiye
balıkesir
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kandilli rasathanesi
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Son günlerde Marmara'da yaşanan depremlere bir yenisi daha eklendi. Balıkesir'in Altıeylül ilçesi güne depremle uyandı.Balıkesir ilinde bugün sabah saat 07.21 sularında meydana gelen şiddetli deprem, yerel halk arasında endişe yaratırken, depreme ilişkin veriler Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı.Depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklanırken AFAD depremin derinliğini 6.92 km olarak paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20231220/bakan-kritik-orani-boyle-duyurdu-turkiyenin-yuzde-71i-risk-altinda-1078627446.html
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balıkesir deprem, balıkesir deprem mi oldu, son depremler
balıkesir deprem, balıkesir deprem mi oldu, son depremler
AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem
08:12 20.12.2023 (güncellendi: 08:35 20.12.2023)
Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD verilerine göre 07.21'de Altıeylül ilçesinde meydana geldi ve sarsıntı hissedildi.
Son günlerde Marmara'da yaşanan depremlere bir yenisi daha eklendi. Balıkesir'in Altıeylül ilçesi güne depremle uyandı.
Balıkesir ilinde bugün sabah saat 07.21 sularında meydana gelen şiddetli deprem, yerel halk arasında endişe yaratırken, depreme ilişkin veriler Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı.
Depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklanırken AFAD depremin derinliğini 6.92 km olarak paylaştı.