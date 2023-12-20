https://sputniknews.com.tr/20231220/balikesirde-korkutan-deprem-1078629514.html

AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem

AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem

Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD verilerine göre 07.21'de Altıeylül ilçesinde meydana geldi ve... 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T08:12+0300

2023-12-20T08:12+0300

2023-12-20T08:35+0300

türkiye

balıkesir

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli rasathanesi

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Son günlerde Marmara'da yaşanan depremlere bir yenisi daha eklendi. Balıkesir'in Altıeylül ilçesi güne depremle uyandı.Balıkesir ilinde bugün sabah saat 07.21 sularında meydana gelen şiddetli deprem, yerel halk arasında endişe yaratırken, depreme ilişkin veriler Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı.Depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklanırken AFAD depremin derinliğini 6.92 km olarak paylaştı.

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