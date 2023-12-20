https://sputniknews.com.tr/20231220/bakan-kritik-orani-boyle-duyurdu-turkiyenin-yuzde-71i-risk-altinda-1078627446.html

Bakan kritik oranı böyle duyurdu: Türkiye'nin yüzde 71'i risk altında

Bakan kritik oranı böyle duyurdu: Türkiye'nin yüzde 71'i risk altında

Türkiye, depremi gündeminden düşüremezken uzmanlardan da arka arkaya uyarılar geliyor. Depremle ilgili bir açıklama da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği... 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T07:12+0300

2023-12-20T07:12+0300

2023-12-20T07:12+0300

türkiye

türkiye

risk

yüksek risk

deprem

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6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden bu yana Türkiye her gün depremle ilgili yeni bir konuyu tartışıyor. Bazı deprem uzmanları Marmara'da deprem beklemezken bazıları ise Marmara depremini 'kaçınılmaz' olarak yorumluyor. Sadece Marmara'da değil Bingöl, Erzincan gibi çok sayıda il de deprem riski taşıyor.Deprem tartışmaları yaşanırken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2024 Yılı Bütçe Görüşmeleri kapsamında TBMM'de konuşma yapan Bakan Özhaseki Türkiye'de yaşayanların yüzde 71'inin 1. ve 2. dereceden deprem riski altında yer aldığını belirtti.Özhaseki şunları ifade etti:

https://sputniknews.com.tr/20231219/bakan-ozhaseki-turkiyenin-hicbir-yerinde-asla-fay-hatlari-uzerinde-yapilasmaya-izin-vermeyecegiz-1078622351.html

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türkiye, risk, yüksek risk, deprem