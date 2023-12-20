Bakan kritik oranı böyle duyurdu: Türkiye'nin yüzde 71'i risk altında
© AA / Harun ÖzalpTBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. TBMM Genel Kurulunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, genel kurula katılarak konuşma yaptı.
© AA / Harun Özalp
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Türkiye, depremi gündeminden düşüremezken uzmanlardan da arka arkaya uyarılar geliyor. Depremle ilgili bir açıklama da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den geldi. Bakan 1. ve 2. dereceden deprem riski altında yaşayanların oranını verdi.
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden bu yana Türkiye her gün depremle ilgili yeni bir konuyu tartışıyor. Bazı deprem uzmanları Marmara'da deprem beklemezken bazıları ise Marmara depremini 'kaçınılmaz' olarak yorumluyor. Sadece Marmara'da değil Bingöl, Erzincan gibi çok sayıda il de deprem riski taşıyor.
Deprem tartışmaları yaşanırken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2024 Yılı Bütçe Görüşmeleri kapsamında TBMM'de konuşma yapan Bakan Özhaseki Türkiye'de yaşayanların yüzde 71'inin 1. ve 2. dereceden deprem riski altında yer aldığını belirtti.
Özhaseki şunları ifade etti:
Türkiye bir deprem ülkesidir. Türkiye; Alpler’den Himalayalar’a kadar uzanan hat üzerinde en yüksek deprem riskini taşıyan 5'inci ülkedir. Vatanımızın yüzde 66’sı, vatandaşlarımızın yüzde 71’i; 1. ve 2. dereceden deprem riski altında yer alıyor. Geride bıraktığımız son bir asırda 6 ve üzeri büyüklükte tam 231 depremle sarsıldık. Denizde yaşananları bir kenara bırakırsak bunların 60’tan fazlası topraklarımız üzerinde yaşandı.