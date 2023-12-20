Bakan Yerlikaya duyurdu: Kafes Operasyonu'nda 302 şüpheli şahıs yakalandı
08:19 20.12.2023 (güncellendi: 08:35 20.12.2023)
© İHAOperasyon
© İHA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 63 ilde mali suç örgütleri üyelerine karşı eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-22' operasyonlarında 302 şüpheli şahıs yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 63 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-22' Operasyonu'nda 302 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı ise şöyle:
63 İlimizde Mali Suç Örgütleri Üyelerine Karşı eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-22” Operasyonlarında 302 şüpheli şahıs YAKALANDI.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,
Sizlerin duası ve desteği ile terör ve iş birlikçileriyle, tefecilerle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kartellerle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlüklerimizce:
Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak’ta eş zamanlı Kafes-22 operasyonları düzenlendi.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,
Sizlerin duası ve desteği ile terör ve iş birlikçileriyle, tefecilerle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kartellerle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlüklerimizce:
Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak’ta eş zamanlı Kafes-22 operasyonları düzenlendi.
#SonDakika Bakan Yerlikaya duyurdu: Kafes Operasyonu'nda 302 şüpheli şahıs yakalandıhttps://t.co/3LndgYY9zx pic.twitter.com/SyQ06ll8gS— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 20, 2023