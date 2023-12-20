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https://sputniknews.com.tr/20231220/akaryakita-yeni-zam-81-ilde-tarife-degisti-1078628069.html
Akaryakıta yeni zam: 81 ilde tarife değişti
Akaryakıta yeni zam: 81 ilde tarife değişti
Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündeminde kalmaya devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki geri çekilme ile indirim yapılan benzin fiyatı ve motorin... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T07:45+0300
2023-12-20T07:45+0300
ekonomi
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akaryakıt zammı
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Gece yarısından itibaren benzinin litresine 1 lira 46 kuruşluk zam yapıldı.Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarının takibi devam ediyor.Motorine zam ya da indirim var mı?Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim yapılmadıBenzin fiyatları ne kadar oldu?Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;1.49 liralık zammın ardından benzin fiyatları İstanbul’da 32.98 liradan 34.47 TL’ye, Ankara’da 33,68 liradan 35.17 TL’ye ve İzmir’de 33.78 liradan 35.27 TL’ye yükseldi.Motorin fiyatları ortalama olarak İstanbul’da 35.45 TL, Ankara’da 36.11 TL ve İzmir’de 36.27 TL’den satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231220/super-ligte-tarihi-olay-istanbulspor-sahadan-cekilmisti-tff-ne-ceza-verecek-1078627265.html
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Akaryakıta yeni zam: 81 ilde tarife değişti

07:45 20.12.2023
© AAMotorin, akaryakıt, benzin
Motorin, akaryakıt, benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© AA
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Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündeminde kalmaya devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki geri çekilme ile indirim yapılan benzin fiyatı ve motorin fiyatları için bugün indirim ya da zam yapılıp yapılmadığı merak edilirken tabelaların bir kez daha değiştiği görüldü. Peki 20 Aralık 2023 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?
Gece yarısından itibaren benzinin litresine 1 lira 46 kuruşluk zam yapıldı.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarının takibi devam ediyor.

Motorine zam ya da indirim var mı?

Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı

Benzin fiyatları ne kadar oldu?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
1.49 liralık zammın ardından benzin fiyatları İstanbul’da 32.98 liradan 34.47 TL’ye, Ankara’da 33,68 liradan 35.17 TL’ye ve İzmir’de 33.78 liradan 35.27 TL’ye yükseldi.
Motorin fiyatları ortalama olarak İstanbul’da 35.45 TL, Ankara’da 36.11 TL ve İzmir’de 36.27 TL’den satılıyor.
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