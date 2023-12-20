https://sputniknews.com.tr/20231220/akaryakita-yeni-zam-81-ilde-tarife-degisti-1078628069.html

Akaryakıta yeni zam: 81 ilde tarife değişti

Akaryakıta yeni zam: 81 ilde tarife değişti

Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündeminde kalmaya devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki geri çekilme ile indirim yapılan benzin fiyatı ve motorin... 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T07:45+0300

2023-12-20T07:45+0300

2023-12-20T07:45+0300

ekonomi

benzin

benzin fiyatları

akaryakıt

akaryakıt zammı

lpg

mazot

motorin

brent petrol

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Gece yarısından itibaren benzinin litresine 1 lira 46 kuruşluk zam yapıldı.Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarının takibi devam ediyor.Motorine zam ya da indirim var mı?Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim yapılmadıBenzin fiyatları ne kadar oldu?Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;1.49 liralık zammın ardından benzin fiyatları İstanbul’da 32.98 liradan 34.47 TL’ye, Ankara’da 33,68 liradan 35.17 TL’ye ve İzmir’de 33.78 liradan 35.27 TL’ye yükseldi.Motorin fiyatları ortalama olarak İstanbul’da 35.45 TL, Ankara’da 36.11 TL ve İzmir’de 36.27 TL’den satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231220/super-ligte-tarihi-olay-istanbulspor-sahadan-cekilmisti-tff-ne-ceza-verecek-1078627265.html

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