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Abdulkadir Selvi: Kandil 'Ekrem' dedi, DEM Parti İstanbul’da onu destekleyecek
Abdulkadir Selvi: Kandil 'Ekrem' dedi, DEM Parti İstanbul’da onu destekleyecek
Abdulkadir Selvi, "DEM Parti, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu destekleyecek. Ancak batıda ilçe belediye başkanlığı almak istiyorlar" dedi ve "Çünkü başta ABD... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yerel seçimler öncesinde oluşan ittifakları değerlendirdi."DEM Parti, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu destekleyecek" diyen Selvi, bugünkü yazısının 'Kandil 'Ekrem' dedi başlıklı paragrafında süreci şu şekilde özetledi:
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abdulkadir selvi, ekrem imamoğlu, kandil, hedep, hdp
abdulkadir selvi, ekrem imamoğlu, kandil, hedep, hdp

Abdulkadir Selvi: Kandil 'Ekrem' dedi, DEM Parti İstanbul’da onu destekleyecek

11:31 20.12.2023
© İBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© İBB/ONUR GUNAL
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Abdulkadir Selvi, "DEM Parti, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu destekleyecek. Ancak batıda ilçe belediye başkanlığı almak istiyorlar" dedi ve "Çünkü başta ABD olmak üzere Batı dünyasına ‘Biz sadece bölgede seçim kazanmıyoruz" mesajını vermek istiyorlar." diye açıkladı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yerel seçimler öncesinde oluşan ittifakları değerlendirdi.
"DEM Parti, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu destekleyecek" diyen Selvi, bugünkü yazısının 'Kandil 'Ekrem' dedi başlıklı paragrafında süreci şu şekilde özetledi:

"PKK’nın siyasi uzantısı olan DEM Partisi, seçimlerde her yerde aday çıkarma kararı almıştı. O, DEM Parti’nin kararıydı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde de benzer süreç yaşanmıştı. HDP, cumhurbaşkanı adayını çıkarma kararı almıştı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan bunu ilan etmişti. Hatta Selahattin Demirtaş 3 kez adaylık başvurusu yapmıştı. Ama Kandil, Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesi kararı alınca HDP’ye kuzu kuzu işbirliği yapmaktan başka bir seçenek kalmamıştı. Hatta Ümit Özdağ ile Kılıçdaroğlu’nun yaptığı gizli anlaşmaya rağmen... Yerel seçimlere giderken her yerde aday çıkarma kararı alınınca bekleyip ‘Esas patron ne diyecek?’ demiştim. Özgür Özel’in il bazlı seçim işbirliği teklifinden sonra DEM Parti yeniden toplandı. Batıda büyükşehir ve il belediye başkanlıklarında aday çıkarmama kararı aldılar. Yerel seçim olması nedeniyle diğerinden farklı olarak batıda 27 ilçede belediye başkan adayı çıkaracaklarını ilan ettiler. Demek ki Kandil ile Ekrem İmamoğlu arasında yapılan pazarlık böyle sonuçlanmıştı. DEM Parti, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu destekleyecek. Ancak batıda ilçe belediye başkanlığı almak istiyorlar. Çünkü başta ABD olmak üzere Batı dünyasına ‘Biz sadece bölgede seçim kazanmıyoruz, Türkiye’nin batısında da belediye başkanlıkları kazanıyoruz’ mesajını vermek istiyorlar."

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