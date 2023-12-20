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AB üyeleri, yeni sığınmacı ve göç anlaşması üzerinde uzlaştı
AB üyeleri, yeni sığınmacı ve göç anlaşması üzerinde uzlaştı
Avrupa Birliği (AB), gelecek yıl yürürlüğe girmesi beklenen sığınmacılar ve göçmenler hakkında yeni düzenlemeler içeren Yeni Göç ve İltica Paktı üzerinde... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
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AB, sığınmacılar ve göçmenler hakkında yeni düzenlemeler içeren Yeni Göç ve İltica Paktı üzerinde anlaştı. Gelecek yıl yürürlüğe girecek olan anlaşmada, AB ülkeleri arasında sığınma başvurularının paylaşılması için yeni bir mekanizma kurulması, iltica, geri dönüş ve sınır prosedürlerinin daha etkili ve esnek hale getirilmesi, izinsiz hareketleri tespit etmek için daha doğru veriler toplanması, AB vatandaşı olmayanların kimlik tespitine ilişkin kuralların oluşturulması ve Schengen bölgesinde güvenliğin arttırılması yer alıyor.Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın AB'de göçün yönetilmesine yönelik ortak bir sisteme doğru önemli bir atılım olduğu ifade edilerek, “Bugün varılan anlaşma, AB'nin geçici çözümlerden uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümlere geçmesine imkan tanıyarak göçü adil ve düzenli bir şekilde yönetme kararlılığını yansıtmaktadır" denildi.Yeni sisteme göre, AB sınırında yer almayan ülkeler, 30 bin sığınma başvurusundan kendilerine düşen payı kabul etmek ya da AB fonuna kişi başına en az 20 bin euro ödemek arasında seçim yapmak zorunda kalacak. Tarama sistemi ile uluslararası korumaya ihtiyacı olanlarla olmayanları birbirinden ayırmaya çalışacak ve güvenliğe tehdit oluşturduğu düşünülen kişiler ise sınırda gözaltına alınabilecek.İtalya anlaşmayı büyük bir başarı olarak nitelendirdiİtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi yaptığı açıklamada, anlaşmayı Avrupa ve İtalya için "büyük bir başarı" olarak nitelendirerek, göçe en çok maruz kalan AB ülkelerinin artık kendilerini yalnız hissetmeyecekleri anlamına geldiğini ifade etti.'Anlaşma, daha fazla insanın AB sınırlarında fiilen gözaltına alınmasına neden olacak'Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın AB sığınma hukukunu onlarca yıl geriye götüreceğini belirtilerek, anlaşmayı insanların güvenli bölgelere erişimini zorlaştırmak için tasarlandığı ifade edildi. Açıklamada, "Anlaşma, çocuklu aileler ve savunmasız durumdaki insanlar da dahil olmak üzere, neredeyse kesin olarak daha fazla insanın AB sınırlarında fiilen gözaltına alınmasına neden olacak" denildi.
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AB üyeleri, yeni sığınmacı ve göç anlaşması üzerinde uzlaştı

23:01 20.12.2023
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Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
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Avrupa Birliği (AB), gelecek yıl yürürlüğe girmesi beklenen sığınmacılar ve göçmenler hakkında yeni düzenlemeler içeren Yeni Göç ve İltica Paktı üzerinde anlaşmaya vardı.
AB, sığınmacılar ve göçmenler hakkında yeni düzenlemeler içeren Yeni Göç ve İltica Paktı üzerinde anlaştı.
Gelecek yıl yürürlüğe girecek olan anlaşmada, AB ülkeleri arasında sığınma başvurularının paylaşılması için yeni bir mekanizma kurulması, iltica, geri dönüş ve sınır prosedürlerinin daha etkili ve esnek hale getirilmesi, izinsiz hareketleri tespit etmek için daha doğru veriler toplanması, AB vatandaşı olmayanların kimlik tespitine ilişkin kuralların oluşturulması ve Schengen bölgesinde güvenliğin arttırılması yer alıyor.
Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın AB'de göçün yönetilmesine yönelik ortak bir sisteme doğru önemli bir atılım olduğu ifade edilerek, “Bugün varılan anlaşma, AB'nin geçici çözümlerden uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümlere geçmesine imkan tanıyarak göçü adil ve düzenli bir şekilde yönetme kararlılığını yansıtmaktadır" denildi.
Yeni sisteme göre, AB sınırında yer almayan ülkeler, 30 bin sığınma başvurusundan kendilerine düşen payı kabul etmek ya da AB fonuna kişi başına en az 20 bin euro ödemek arasında seçim yapmak zorunda kalacak. Tarama sistemi ile uluslararası korumaya ihtiyacı olanlarla olmayanları birbirinden ayırmaya çalışacak ve güvenliğe tehdit oluşturduğu düşünülen kişiler ise sınırda gözaltına alınabilecek.

İtalya anlaşmayı büyük bir başarı olarak nitelendirdi
İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi yaptığı açıklamada, anlaşmayı Avrupa ve İtalya için "büyük bir başarı" olarak nitelendirerek, göçe en çok maruz kalan AB ülkelerinin artık kendilerini yalnız hissetmeyecekleri anlamına geldiğini ifade etti.

'Anlaşma, daha fazla insanın AB sınırlarında fiilen gözaltına alınmasına neden olacak'

Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın AB sığınma hukukunu onlarca yıl geriye götüreceğini belirtilerek, anlaşmayı insanların güvenli bölgelere erişimini zorlaştırmak için tasarlandığı ifade edildi. Açıklamada, "Anlaşma, çocuklu aileler ve savunmasız durumdaki insanlar da dahil olmak üzere, neredeyse kesin olarak daha fazla insanın AB sınırlarında fiilen gözaltına alınmasına neden olacak" denildi.
Giorgia Meloni - Rishi Sunak - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2023
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