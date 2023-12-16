https://sputniknews.com.tr/20231216/ingiltere-basbakani-sunaktan-duzensiz-goc-aciklamasi-1078531933.html

İngiltere Başbakanı Sunak'tan düzensiz göç açıklaması

İngiltere Başbakanı Sunak'tan düzensiz göç açıklaması

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, kendilerinin Ruanda ile yaptığı ve İtalya'nın Arnavutluk'la imzaladığı göç anlaşmalarını savunarak, "Göçmenler, İtalya'ya veya... 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T19:38+0300

2023-12-16T19:38+0300

2023-12-16T19:38+0300

dünya

ruanda

avrupa

italya

ingiltere

margaret thatcher

giorgia meloni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/10/1078531601_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63adcaec470746f9185b90eed67047fb.jpg

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni'nin aşırı sağcı partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin (FdI) geleneksel siyaset festivali etkinliği "Atreju"ya katılan Sunak, burada bir konuşma yaptı.Roma ve Tiran yönetimleri arasında 6 Kasım'da imzalanan ve İtalya'nın Arnavutluk topraklarında 2 düzensiz göç merkezi kurmasını öngören anlaşma ile kendilerinin Ruanda'yla yaptığı göç anlaşmasını hatırlatan Sunak, "Giorgia, Arnavutluk'la bir anlaşma imzaladı ve biz de Ruanda ile bir anlaşma yaptık. Bu suç çetelerinin işlerini bozmak istiyoruz" dedi.Bu konuda görüşmeler yapmaları ve siyasi sığınma konusunda bir çerçeve oluşturulması gerektiğini ifade eden Sunak, "Egemenlik açısından temel ve önemli bir husus var. Ülkelerimize kimin geleceğine suç çeteleri değil, bizim karar vermemiz gerekiyor. Çünkü bugün bu sorunu çözemezsek tekneler gelmeye devam edecek. Caydırıcılığın işe yaradığından emin olmalıyız. Göçmenler, İtalya'ya veya İngiltere'ye yasa dışı yollardan gelirlerse kalmalarına izin verilmeyecek, bu açık olmalı" diye konuştu.Sunak, Meloni'ye bu konuda uluslararası alanda gösterdiği liderlik için teşekkür ederken, "Tekneleri durdurmak ve vatandaşlarımıza daha fazla güvenlik sağlamak için gereken her şeyi yapmalıyız. Muhafazakar liderler olarak bu bizim mücadelemizdir" ifadelerini kullandı.'Yasa dışı göç olduğunda Thatcher'ın radikalizmini uygulamalıyız'Eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'e atıf yapan Sunak, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231212/avrupa-birligi-duzensiz-sinir-gecislerinde-son-7-yilin-rekorunu-kirdi-1078367072.html

ruanda

italya

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ruanda, avrupa, italya, ingiltere, margaret thatcher, giorgia meloni