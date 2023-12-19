https://sputniknews.com.tr/20231219/yildiz-tilbenin-yogun-bakimda-oldugu-iddiasi-dedikodulara-inanmayin-1078622056.html
Yıldız Tilbe'nin yoğun bakımda olduğu iddiası: 'Dedikodulara inanmayın'
Yıldız Tilbe'nin yoğun bakımda olduğu iddiası: 'Dedikodulara inanmayın'
Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin yoğun bakımda olduğu haberlerinin ardından iş insanı İbrahim Sayın "Durumu iyi, yoğun bakım dedikodularına inanmayın" paylaşımında... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T22:40+0300
2023-12-19T22:40+0300
2023-12-19T22:49+0300
yıldız tilbe
yoğun bakım
türkiye
sosyal medya
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Yıldız Tilbe’yi evinde ziyaret eden İbrahim Sayın sosyal medyadan paylaşım yaparak Yıldız Tilbe haberlerinin asılsız olduğunu belirtti. Sayın, yoğun bakımda olduğu belirtilen Yıldız Tilbe ile bir araya geldi. İbrahim Sayın, “Yıldız ablamızın durumu gayet iyi. Yalan haberlere itibar etmeyin” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231218/mabel-matiz-altin-kelebek-odulunu-satisa-cikardi-cizigi-bile-yok-1078557832.html
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yıldız tilbe, yoğun bakım, sosyal medya
yıldız tilbe, yoğun bakım, sosyal medya
Yıldız Tilbe'nin yoğun bakımda olduğu iddiası: 'Dedikodulara inanmayın'
22:40 19.12.2023 (güncellendi: 22:49 19.12.2023)
Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin yoğun bakımda olduğu haberlerinin ardından iş insanı İbrahim Sayın "Durumu iyi, yoğun bakım dedikodularına inanmayın" paylaşımında bulundu.
Yıldız Tilbe’yi evinde ziyaret eden İbrahim Sayın sosyal medyadan paylaşım yaparak Yıldız Tilbe haberlerinin asılsız olduğunu belirtti.
Sayın, yoğun bakımda olduğu belirtilen Yıldız Tilbe ile bir araya geldi. İbrahim Sayın, “Yıldız ablamızın durumu gayet iyi. Yalan haberlere itibar etmeyin” dedi.