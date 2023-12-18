https://sputniknews.com.tr/20231218/mabel-matiz-altin-kelebek-odulunu-satisa-cikardi-cizigi-bile-yok-1078557832.html

Mabel Matiz Altın Kelebek ödülünü satışa çıkardı: 'Çiziği bile yok'

Mabel Matiz Altın Kelebek ödülünü satışa çıkardı: 'Çiziği bile yok'

Mabel Matiz, 2019'da Altın Kelebek yarışmasında verilen ödülü internet üzerinden satışa çıkardı ve "Sadece bir kere ele alındı, çizik bile yok" yazdı. 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T00:28+0300

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yaşam

mabel matiz

altın kelebek ödül töreni

satılık

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Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bu yıl ödül alamayan Reynmen'in 2020 yılında aldığı ödülü çöpe atmasının ardından benzer bir tepki de Mabel Matiz'den geldi.Mabel Matiz 2019'da kendisine 'En İyi Klip' dalında verilen Altın Kelebek Ödülü’nü sahibinden.com’un dekorasyon bölümünde 5 TL’den satışa koydu.Sanatçı "Sahibinden satılık, kelepir Altın Kelebek" başlığını verdiği ilanın ayrıntısında ise “Altın Kelebek Ödül sadece bir kere ele alındı. Alındığı günden beri kolide duruyor, çiziği bile yok. En iyi klip, 2019… Toplu satın alım için mesaj atabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221001/bircok-unlu-altin-kelebek-odulleri-adayligindan-cekildi-adaletli-bulmuyoruz-1061828372.html

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mabel matiz, altın kelebek ödül töreni, satılık