https://sputniknews.com.tr/20231218/mabel-matiz-altin-kelebek-odulunu-satisa-cikardi-cizigi-bile-yok-1078557832.html
Mabel Matiz Altın Kelebek ödülünü satışa çıkardı: 'Çiziği bile yok'
Mabel Matiz Altın Kelebek ödülünü satışa çıkardı: 'Çiziği bile yok'
Mabel Matiz, 2019'da Altın Kelebek yarışmasında verilen ödülü internet üzerinden satışa çıkardı ve "Sadece bir kere ele alındı, çizik bile yok" yazdı. 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T00:28+0300
2023-12-18T00:28+0300
2023-12-18T00:28+0300
yaşam
mabel matiz
altın kelebek ödül töreni
satılık
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Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bu yıl ödül alamayan Reynmen'in 2020 yılında aldığı ödülü çöpe atmasının ardından benzer bir tepki de Mabel Matiz'den geldi.Mabel Matiz 2019'da kendisine 'En İyi Klip' dalında verilen Altın Kelebek Ödülü’nü sahibinden.com’un dekorasyon bölümünde 5 TL’den satışa koydu.Sanatçı "Sahibinden satılık, kelepir Altın Kelebek" başlığını verdiği ilanın ayrıntısında ise “Altın Kelebek Ödül sadece bir kere ele alındı. Alındığı günden beri kolide duruyor, çiziği bile yok. En iyi klip, 2019… Toplu satın alım için mesaj atabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221001/bircok-unlu-altin-kelebek-odulleri-adayligindan-cekildi-adaletli-bulmuyoruz-1061828372.html
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mabel matiz, altın kelebek ödül töreni, satılık
mabel matiz, altın kelebek ödül töreni, satılık
Mabel Matiz Altın Kelebek ödülünü satışa çıkardı: 'Çiziği bile yok'
Mabel Matiz, 2019'da Altın Kelebek yarışmasında verilen ödülü internet üzerinden satışa çıkardı ve "Sadece bir kere ele alındı, çizik bile yok" yazdı.
Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bu yıl ödül alamayan Reynmen'in 2020 yılında aldığı ödülü çöpe atmasının ardından benzer bir tepki de Mabel Matiz'den geldi.
Mabel Matiz 2019'da kendisine 'En İyi Klip' dalında verilen Altın Kelebek Ödülü’nü sahibinden.com’un dekorasyon bölümünde 5 TL’den satışa koydu.
Sanatçı "Sahibinden satılık, kelepir Altın Kelebek" başlığını verdiği ilanın ayrıntısında ise “Altın Kelebek Ödül sadece bir kere ele alındı. Alındığı günden beri kolide duruyor, çiziği bile yok. En iyi klip, 2019… Toplu satın alım için mesaj atabilirsiniz” ifadelerini kullandı.