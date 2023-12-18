https://sputniknews.com.tr/20231218/yunan-televizyonunda-cakma-celal-sengor-vakasi-celali-sengoretsi-1078559247.html

Yunan televizyonunda 'çakma Celal Şengör' vakası: 'Celali Sengoretsi'

Yunan televizyonunda 'çakma Celal Şengör' vakası: 'Celali Sengoretsi'

Yunanistan'da bir televizyon programcısının Prof. Dr. Celal Şengör'e olan benzerliği Türkiye'de gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların altına... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T07:57+0300

2023-12-18T07:57+0300

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celal şengör

yaşam

yunanistan

türkiye-yunanistan ilişkileri

türkiye

baklava

benzerlik

kokoreç

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Yunanistan'da bir televizyon programcısı olan Ilias Alexiou'nun Prof. Dr. Celal Şengör ile benzerliğini gören Türkler hayrete düştü.Yemekler, tatlılar derken şimdi de Celal Şengör’ün benzeri Yunanistan’da çıktı. Yunanistan’daki televizyon programcı Ilias Alexiou’nun Celal Şengör’e olan benzerliği sosyal medyada viral oldu.Uzun yıllardır geleneksel yemekleri bir türlü paylaşamayan iki komşu ülkenin esprili konularından biri de Celal Şengör'ün Yunan ikizi olmuş oldu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların altına gelen 'Baklavaya kokorece eyvallah dedik, Celal Şengörü niye çaldınız?' ve 'Celali Sengöretsi' yorumları viral oldu.

https://sputniknews.com.tr/20231218/mabel-matiz-altin-kelebek-odulunu-satisa-cikardi-cizigi-bile-yok-1078557832.html

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celal şengör, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, türkiye, baklava, benzerlik, kokoreç