https://sputniknews.com.tr/20231218/yunan-televizyonunda-cakma-celal-sengor-vakasi-celali-sengoretsi-1078559247.html
Yunan televizyonunda 'çakma Celal Şengör' vakası: 'Celali Sengoretsi'
Yunan televizyonunda 'çakma Celal Şengör' vakası: 'Celali Sengoretsi'
Yunanistan'da bir televizyon programcısının Prof. Dr. Celal Şengör'e olan benzerliği Türkiye'de gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların altına... 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T07:57+0300
2023-12-18T07:57+0300
2023-12-18T08:02+0300
celal şengör
yaşam
yunanistan
türkiye-yunanistan ilişkileri
türkiye
baklava
benzerlik
kokoreç
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Yunanistan'da bir televizyon programcısı olan Ilias Alexiou'nun Prof. Dr. Celal Şengör ile benzerliğini gören Türkler hayrete düştü.Yemekler, tatlılar derken şimdi de Celal Şengör’ün benzeri Yunanistan’da çıktı. Yunanistan’daki televizyon programcı Ilias Alexiou’nun Celal Şengör’e olan benzerliği sosyal medyada viral oldu.Uzun yıllardır geleneksel yemekleri bir türlü paylaşamayan iki komşu ülkenin esprili konularından biri de Celal Şengör'ün Yunan ikizi olmuş oldu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların altına gelen 'Baklavaya kokorece eyvallah dedik, Celal Şengörü niye çaldınız?' ve 'Celali Sengöretsi' yorumları viral oldu.
https://sputniknews.com.tr/20231218/mabel-matiz-altin-kelebek-odulunu-satisa-cikardi-cizigi-bile-yok-1078557832.html
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celal şengör, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, türkiye, baklava, benzerlik, kokoreç
celal şengör, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, türkiye, baklava, benzerlik, kokoreç
Yunan televizyonunda 'çakma Celal Şengör' vakası: 'Celali Sengoretsi'
07:57 18.12.2023 (güncellendi: 08:02 18.12.2023)
Yunanistan'da bir televizyon programcısının Prof. Dr. Celal Şengör'e olan benzerliği Türkiye'de gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların altına gelen 'Baklavaya kokorece eyvallah dedik, Celal Şengörü niye çaldınız?' ve 'Celali Sengöretsi' yorumları viral oldu.
Yunanistan'da bir televizyon programcısı olan Ilias Alexiou'nun Prof. Dr. Celal Şengör ile benzerliğini gören Türkler hayrete düştü.
Yemekler, tatlılar derken şimdi de Celal Şengör’ün benzeri Yunanistan’da çıktı. Yunanistan’daki televizyon programcı Ilias Alexiou’nun Celal Şengör’e olan benzerliği sosyal medyada viral oldu.
Uzun yıllardır geleneksel yemekleri bir türlü paylaşamayan iki komşu ülkenin esprili konularından biri de Celal Şengör'ün Yunan ikizi olmuş oldu.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların altına gelen 'Baklavaya kokorece eyvallah dedik, Celal Şengörü niye çaldınız?' ve 'Celali Sengöretsi' yorumları viral oldu.