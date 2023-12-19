https://sputniknews.com.tr/20231219/yesilcam-oyuncularindan-cevdet-arikan-hayatini-kaybetti-1078616367.html
Yeşilçam oyuncularından Cevdet Arıkan hayatını kaybetti
Yeşilçam oyuncularından Cevdet Arıkan hayatını kaybetti
Yeşilçam oyuncularından Cevdet Arıkan, 75 yaşında Mersin'in Tarsus ilçesinde hayatını kaybetti. 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T18:12+0300
2023-12-19T18:12+0300
2023-12-19T18:12+0300
yaşam
yeşilçam
oyuncu
öldü
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Kanser nedeniyle tedavi gören sinema sanatçısı Cevdet Arıkan, Yeşil Mahalle'deki evinde rahatsızlandı.Arıkan, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü sırada yaşamını yitirdi.Ölüm haberinin ardından Arıkan'ın evinin önüne taziye çadırı kuruldu.Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Gırgır Ali ve İstasyon gibi filmlerin de aralarında bulunduğu 100'den fazla yapımda rol alan Cevdet Arıkan'ın cenazesi, yarın Tarsus ilçesinde toprağa verilecek.
https://sputniknews.com.tr/20231201/oyuncu-can-gurzap-hayatini-kaybetti-1077992651.html
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cevdet arıkan kimdir, cevdet arıkan öldü mü, cevdet arıkan hangi yeşilçam filmlerinde oynadı
cevdet arıkan kimdir, cevdet arıkan öldü mü, cevdet arıkan hangi yeşilçam filmlerinde oynadı
Yeşilçam oyuncularından Cevdet Arıkan hayatını kaybetti
Yeşilçam oyuncularından Cevdet Arıkan, 75 yaşında Mersin'in Tarsus ilçesinde hayatını kaybetti.
Kanser nedeniyle tedavi gören sinema sanatçısı Cevdet Arıkan, Yeşil Mahalle'deki evinde rahatsızlandı.
Arıkan, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü sırada yaşamını yitirdi.
Ölüm haberinin ardından Arıkan'ın evinin önüne taziye çadırı kuruldu.
Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Gırgır Ali ve İstasyon gibi filmlerin de aralarında bulunduğu 100'den fazla yapımda rol alan Cevdet Arıkan'ın cenazesi, yarın Tarsus ilçesinde toprağa verilecek.