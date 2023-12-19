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Yeşilçam oyuncularından Cevdet Arıkan hayatını kaybetti
Yeşilçam oyuncularından Cevdet Arıkan hayatını kaybetti
Yeşilçam oyuncularından Cevdet Arıkan, 75 yaşında Mersin'in Tarsus ilçesinde hayatını kaybetti. 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T18:12+0300
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Kanser nedeniyle tedavi gören sinema sanatçısı Cevdet Arıkan, Yeşil Mahalle'deki evinde rahatsızlandı.Arıkan, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü sırada yaşamını yitirdi.Ölüm haberinin ardından Arıkan'ın evinin önüne taziye çadırı kuruldu.Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Gırgır Ali ve İstasyon gibi filmlerin de aralarında bulunduğu 100'den fazla yapımda rol alan Cevdet Arıkan'ın cenazesi, yarın Tarsus ilçesinde toprağa verilecek.
https://sputniknews.com.tr/20231201/oyuncu-can-gurzap-hayatini-kaybetti-1077992651.html
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cevdet arıkan kimdir, cevdet arıkan öldü mü, cevdet arıkan hangi yeşilçam filmlerinde oynadı
cevdet arıkan kimdir, cevdet arıkan öldü mü, cevdet arıkan hangi yeşilçam filmlerinde oynadı

Yeşilçam oyuncularından Cevdet Arıkan hayatını kaybetti

18:12 19.12.2023
© AASinema sanatçısı Cevdet Arıkan
Sinema sanatçısı Cevdet Arıkan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
© AA
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Yeşilçam oyuncularından Cevdet Arıkan, 75 yaşında Mersin'in Tarsus ilçesinde hayatını kaybetti.
Kanser nedeniyle tedavi gören sinema sanatçısı Cevdet Arıkan, Yeşil Mahalle'deki evinde rahatsızlandı.
Arıkan, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü sırada yaşamını yitirdi.
Ölüm haberinin ardından Arıkan'ın evinin önüne taziye çadırı kuruldu.
Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Gırgır Ali ve İstasyon gibi filmlerin de aralarında bulunduğu 100'den fazla yapımda rol alan Cevdet Arıkan'ın cenazesi, yarın Tarsus ilçesinde toprağa verilecek.
Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap 7 - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
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Oyuncu Can Gürzap hayatını kaybetti
1 Aralık, 17:59
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