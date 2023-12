https://sputniknews.com.tr/20231201/oyuncu-can-gurzap-hayatini-kaybetti-1077992651.html

Oyuncu Can Gürzap hayatını kaybetti

Oyuncu Can Gürzap hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 01.12.2023, Sputnik Türkiye

Birçok dizi, film ve tiyatro oyununda rol alan 79 yaşındaki usta oyuncu Can Gürzap hayatını kaybetti.Gürzap'ın ölüm haberini x sosyal medya hesabından duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şu ifadelerle duyurdu:79 yaşındaki Can Gürzap'ın daha önce aort anevrizması nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu. Can Gürzap kimdir?Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap, 26 Mayıs 1944,tarihinde dünyaya geldi. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Kolejini tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı. Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi. TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı. 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 1978'de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu.Sanatçı, 2004 yılında Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından Kristal Martı ödülüne layık bulunmuştur.Can Gürzap ayrıca League of Legends isimli oyun Azir isimli karakteri seslendirmişti.

