Oyuncu Can Gürzap hayatını kaybetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Metallica konseri, Arap Baharı'nın işareti'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Fon vurgununda 39 gün sırrı
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Dilan-Engin Polat olayı güzellik merkezlerini nasıl etkiledi?
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka ile fotoğraf manipülasyonu ve alınan önlemler
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimde CHP-İYİ Parti ittifakı olur mu?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Dr. Barış Adıbelli'den Japonya yorumu: 'Türkiye, terör örgütünün katliamlarını göstermeli'
17:42
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy'in çevresindeki pek çok kişi Zalujnıy’ın görüşüne katılıyor’
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan eyaletleri, Kiev'e askeri yardım yoluyla milyarlarca dolar gelir elde etti
18:28
2 dk
SESLİ HABER
Politico gazetesi, Avrupa'nın en etkili kişisini yazdı
18:36
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı Bakan: ‘Ukrayna ordusu, de-facto olarak NATO ordusu haline geliyor’
18:45
1 dk
SESLİ HABER
Çin'den iki devletli kararı en kısa sürede uygulama çağrısı
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
Putin: ‘Rusya Batı’ya olan teknoloji bağımlılığından kurtuluyor’
19:19
1 dk
ÖZEL HABER
Dr. Barış Adıbelli:'ABD ve İsrail'in asıl hedefi Suriye'
19:27
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yerel seçimlerde ittifak arayışı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Av. Subaşı: Kitapları almayanlar sınava da alınmıyor
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Rusya 2024'te Ukrayna'da daha güçlü bir konumda olacak
17:38
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzmanlar, Dünya'nın içindeki 300 kilometrelik 'dalların' oluşum sürecine ışık tuttu
17:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
17 dk
SESLİ HABER
Biden: Tüm dünyayı yok etmek için elimde bir kod var
18:22
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Rusya, Odessa'dan Harkov'a kadar olan bölgelerin kontrolünü ele geçirebilir
18:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Filistin destekçisi aktivistler, Hillary Clinton'ı protesto etti
19:09
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231201/oyuncu-can-gurzap-hayatini-kaybetti-1077992651.html
Oyuncu Can Gürzap hayatını kaybetti
Oyuncu Can Gürzap hayatını kaybetti
Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T17:59+0300
2023-12-01T17:59+0300
türkiye
oyuncu can
tiyatro
sinema
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/01/1077992496_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a8a7ea714ae3018b69abae1abe2b888e.jpg
Birçok dizi, film ve tiyatro oyununda rol alan 79 yaşındaki usta oyuncu Can Gürzap hayatını kaybetti.Gürzap'ın ölüm haberini x sosyal medya hesabından duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şu ifadelerle duyurdu:79 yaşındaki Can Gürzap'ın daha önce aort anevrizması nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu. Can Gürzap kimdir?Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap, 26 Mayıs 1944,tarihinde dünyaya geldi. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Kolejini tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı. Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi. TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı. 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 1978'de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu.Sanatçı, 2004 yılında Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından Kristal Martı ödülüne layık bulunmuştur.Can Gürzap ayrıca League of Legends isimli oyun Azir isimli karakteri seslendirmişti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/01/1077992496_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cbedbc06350d9a9568f2f5b4ca3e1a00.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
can gürzap'ın hayat hikayesi ve kariyeri. can gürzap kimdir? can gürzap neden öldü?
can gürzap'ın hayat hikayesi ve kariyeri. can gürzap kimdir? can gürzap neden öldü?

Oyuncu Can Gürzap hayatını kaybetti

17:59 01.12.2023
© AATiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap 7
Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap 7 - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
© AA
Abone ol
Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Birçok dizi, film ve tiyatro oyununda rol alan 79 yaşındaki usta oyuncu Can Gürzap hayatını kaybetti.
Gürzap'ın ölüm haberini x sosyal medya hesabından duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şu ifadelerle duyurdu:
Ülkemizin kıymetli sanatçılarından Can Gürzap'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devlet Tiyatrolarımızın emekli sanatçısı, sinema, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap sanat camiamız için büyük bir kayıptır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.
79 yaşındaki Can Gürzap'ın daha önce aort anevrizması nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu.

Can Gürzap kimdir?

Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap, 26 Mayıs 1944,tarihinde dünyaya geldi.

İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Kolejini tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı. Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi. TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı. 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 1978'de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu.

Sanatçı, 2004 yılında Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından Kristal Martı ödülüne layık bulunmuştur.

Can Gürzap ayrıca League of Legends isimli oyun Azir isimli karakteri seslendirmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала