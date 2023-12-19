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Yerlikaya: 2'si Kırmızı Bülten 1'i Difüzyon Mesajı ile aranan organize suç örgütü elebaşı yakalandı
Yerlikaya: 2'si Kırmızı Bülten 1'i Difüzyon Mesajı ile aranan organize suç örgütü elebaşı yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2'si Kırmızı Bülten, 1'i Difüzyon mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile aranan 3 organize suç örgütünün elebaşı Alanya ve... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T08:06+0300
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ali yerlikaya
kırmızı bülten
difüzyon mesajı
operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2'si Kırmızı Bülten, 1'i Difüzyon mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile aranan 3 organize suç örgütünün elebaşı Alanya ve İstanbul'da düzenlenen Kafes-21 Operasyonlarıyla yakalandılar" ifadelerini kullandı.Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:Difüzyon Mesajı nedir?'Difüzyon Mesajı' kırmızı bülten çıkartılması zaman aldığından, bu aşamada herhangi bir gecikmeye yer verilmemesi amacıyla, kaçak şahısların yakalanması için, kırmızı bültene ilişkin kriterler çerçevesinde, ilgili ülke interpolü tarafından diğer ülke interpollerine çekilen dağıtımlı teleks yazılarıdır.İnterpol arama kararı nedir?İnterpol aslında bir bağlantı görevi üstlenir. İnterpol, aranan kişiyi doğrudan kendi polis güçleriyle aramaz. Uluslararası işbirliği sayesinde kişinin yerini tespit eder veya kişinin nerede olduğu zaten biliniyorsa, kişinin yakalanmasını ilgili ülkenin polis teşkilatına bırakır.Kırmızı Bülten nasıl çıkar?Kırmızı Bülten: Bir suçlunun veya suç şüphesi altındaki kişinin uluslararası olanda aranması, yakalanması ve sonrasında iade edilmesi için İnterpol üyesi ülkelerin talebi doğrultusunda, İnterpol Genel Sekreterliği tarafından çıkarılıp, İnterpol'e üye 190 ülkeye dağıtılan en temel bülten türüdür.
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difüzyon mesajı nedir, interpol arama kararı nedir, kırmızı bülten nedir, kırmızı bülten nasıl çıkar
difüzyon mesajı nedir, interpol arama kararı nedir, kırmızı bülten nedir, kırmızı bülten nasıl çıkar

Yerlikaya: 2'si Kırmızı Bülten 1'i Difüzyon Mesajı ile aranan organize suç örgütü elebaşı yakalandı

08:06 19.12.2023 (güncellendi: 08:23 19.12.2023)
© İHAHakkında kırmızı bülten kararı bulunan Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma neticesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 46’sı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan firari örgüt yöneticisi Zafer Boyun ise yakalanarak gözaltına alındı.
Hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma neticesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 46’sı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan firari örgüt yöneticisi Zafer Boyun ise yakalanarak gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
© İHA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2'si Kırmızı Bülten, 1'i Difüzyon mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile aranan 3 organize suç örgütünün elebaşı Alanya ve İstanbul'da düzenlenen Kafes-21 Operasyonlarıyla yakalandılar" ifadelerini kullandı..
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2'si Kırmızı Bülten, 1'i Difüzyon mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile aranan 3 organize suç örgütünün elebaşı Alanya ve İstanbul'da düzenlenen Kafes-21 Operasyonlarıyla yakalandılar" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız

THOMAS JOSEF KONRAD:İnterpol Kırmızı Bülten'le aranan Polonya'da uyuşturucu madde ticareti yapan, Fas'dan İtalya ve İspanya'ya yüklü miktarlarda getirdikleri uyuşturucu maddeleri bu ülkelerden daha düşük miktarlarda diğer Avrupa ülkelerine sevk eden organize suç örgütünün elebaşı Antalya Alanya'da,.

JİNKİNG PENG:İnterpol Kırmızı Bülten'le Çin'de Dolandırıcılık ve Yasadışı Örgüt Faaliyetleri suçundan aranan örgüt elebaşı İstanbul Fatih'te,.

DANIEL ALEXANDER MULLER:Difüzyon mesajı ile (Acil Yakalama Mesajı-Sonrasında Kırmızı Bülten Çıkarılan) Almanya'da 1 ton kokainin ele geçirilmesi operasyonun firari şüphelisi olarak aranan organize suç örgütü elebaşı İstanbul Beyoğlu'nda,

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız Koordinesinde; Antalya ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimiz, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimizce düzenlenen "KAFES-21" OPERASYONLARIYLA YAKALANDILAR

Difüzyon Mesajı nedir?

'Difüzyon Mesajı' kırmızı bülten çıkartılması zaman aldığından, bu aşamada herhangi bir gecikmeye yer verilmemesi amacıyla, kaçak şahısların yakalanması için, kırmızı bültene ilişkin kriterler çerçevesinde, ilgili ülke interpolü tarafından diğer ülke interpollerine çekilen dağıtımlı teleks yazılarıdır.

İnterpol arama kararı nedir?

İnterpol aslında bir bağlantı görevi üstlenir. İnterpol, aranan kişiyi doğrudan kendi polis güçleriyle aramaz. Uluslararası işbirliği sayesinde kişinin yerini tespit eder veya kişinin nerede olduğu zaten biliniyorsa, kişinin yakalanmasını ilgili ülkenin polis teşkilatına bırakır.

Kırmızı Bülten nasıl çıkar?

Kırmızı Bülten: Bir suçlunun veya suç şüphesi altındaki kişinin uluslararası olanda aranması, yakalanması ve sonrasında iade edilmesi için İnterpol üyesi ülkelerin talebi doğrultusunda, İnterpol Genel Sekreterliği tarafından çıkarılıp, İnterpol'e üye 190 ülkeye dağıtılan en temel bülten türüdür.
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