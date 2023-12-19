https://sputniknews.com.tr/20231219/yapi-kimyasallari-alaninda-faaliyet-gosteren-17-tesebbuse-rekabet-sorusturmasi-acildi-1078618674.html

Yapı kimyasalları alanında faaliyet gösteren 17 teşebbüse rekabet soruşturması açıldı

Yapı kimyasalları alanında faaliyet gösteren 17 teşebbüse rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurulu, yapı kimyasalları pazarlarında faaliyet gösteren 17 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı. 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T19:39+0300

2023-12-19T19:39+0300

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türkiye

rekabet kurulu

boya

şirket

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Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurul tarafından, yapı kimyasalları alanda faaliyet gösteren teşebbüslerin fiyat artışları ile fiyatlandırma stratejilerine ilişkin anlaşmaya varmak, rekabete duyarlı bilgi değişiminde bulunmak, ihalede danışıklı hareket etmek, çalışan ayartmama ve maaş sabitleme anlaşması yapmak, yeniden satış fiyatını tespit etmek, internet satışlarını kısıtlamak ve/veya müşteri ve bölge sınırlamasında bulunmak suretiyle, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildi.Soruşturma açılmasına karar verilen teşebbüsler şöyle sıralandı:

https://sputniknews.com.tr/20231219/bakan-koca-butcede-sehir-hastanelerine-ayrilan-pay-giderek-azaliyor-1078618534.html

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rekabet kurulu, boya, şirket