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https://sputniknews.com.tr/20231219/bakan-koca-butcede-sehir-hastanelerine-ayrilan-pay-giderek-azaliyor-1078618534.html
Bakan Koca: Bütçede şehir hastanelerine ayrılan pay giderek azalıyor
Bakan Koca: Bütçede şehir hastanelerine ayrılan pay giderek azalıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bütçesi içinde şehir hastanelerine ayrılan payın artmadığını aksine giderek azaldığını belirterek, "Şehir hastaneleri... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehir hastaneleriyle ilgili bazı iddialara yanıt verdi.Koca, "Sağlık Bakanlığı bütçesi içinde şehir hastanelerine ayrılan pay giderek azalıyor, artmıyor. 2022 bütçesinde hizmet dahil kullanım bedeline ayrılan pay yüzde 14,3'tü. 2023 yılında bu oran yüzde 13,4'e düştü. 2024 yılı bütçesinde ise oran yüzde 11,4'e iniyor. 'Şehir hastaneleri her geçen gün bütçeyi yutuyor' iddiası ya bilgisizlikten ileri geliyor veya maksatlıdır" bilgisini paylaştı.Şehir hastanelerinin bugünkü değeriyle metrekaresi 1465 euro'ya mal edilecek şekilde yapıldığını da aktaran Koca, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20231217/bakan-koca-her-ihtiyaca-yetisemedigim-zamanlar-da-oldu-vatandaslarimizdan-helallik-isterim-1078555236.html
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fahrettin koca, hastane, şehir, şehir, şehir hastanesi
fahrettin koca, hastane, şehir, şehir, şehir hastanesi

Bakan Koca: Bütçede şehir hastanelerine ayrılan pay giderek azalıyor

19:28 19.12.2023 (güncellendi: 19:32 19.12.2023)
© AA / Metin AktaşFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
© AA / Metin Aktaş
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bütçesi içinde şehir hastanelerine ayrılan payın artmadığını aksine giderek azaldığını belirterek, "Şehir hastaneleri her geçen gün bütçeyi yutuyor, iddiası ya bilgisizlikten ileri geliyor veya maksatlıdır" ifadesini kullandı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehir hastaneleriyle ilgili bazı iddialara yanıt verdi.
Koca, "Sağlık Bakanlığı bütçesi içinde şehir hastanelerine ayrılan pay giderek azalıyor, artmıyor. 2022 bütçesinde hizmet dahil kullanım bedeline ayrılan pay yüzde 14,3'tü. 2023 yılında bu oran yüzde 13,4'e düştü. 2024 yılı bütçesinde ise oran yüzde 11,4'e iniyor. 'Şehir hastaneleri her geçen gün bütçeyi yutuyor' iddiası ya bilgisizlikten ileri geliyor veya maksatlıdır" bilgisini paylaştı.
Şehir hastanelerinin bugünkü değeriyle metrekaresi 1465 euro'ya mal edilecek şekilde yapıldığını da aktaran Koca, şunları kaydetti:
"Bu fiyata, hastanelerin en ileri teknolojilere sahip cihazlarla tamamen donatılması ve çevre düzenlemesine kadar her şey dahildir. Eğer yapılmamış olsalardı, şehir hastanelerini bugün bu maliyetlerle yapmak söz konusu bile olmazdı. Şehir hastanelerimizin kamu bütçesi üzerinde yük olduğunu söylemek artık tamamen yanlıştır."
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