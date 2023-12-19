https://sputniknews.com.tr/20231219/bakan-koca-butcede-sehir-hastanelerine-ayrilan-pay-giderek-azaliyor-1078618534.html

Bakan Koca: Bütçede şehir hastanelerine ayrılan pay giderek azalıyor

Bakan Koca: Bütçede şehir hastanelerine ayrılan pay giderek azalıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bütçesi içinde şehir hastanelerine ayrılan payın artmadığını aksine giderek azaldığını belirterek, "Şehir hastaneleri... 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T19:28+0300

2023-12-19T19:28+0300

2023-12-19T19:32+0300

türkiye

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şehir hastanesi

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehir hastaneleriyle ilgili bazı iddialara yanıt verdi.Koca, "Sağlık Bakanlığı bütçesi içinde şehir hastanelerine ayrılan pay giderek azalıyor, artmıyor. 2022 bütçesinde hizmet dahil kullanım bedeline ayrılan pay yüzde 14,3'tü. 2023 yılında bu oran yüzde 13,4'e düştü. 2024 yılı bütçesinde ise oran yüzde 11,4'e iniyor. 'Şehir hastaneleri her geçen gün bütçeyi yutuyor' iddiası ya bilgisizlikten ileri geliyor veya maksatlıdır" bilgisini paylaştı.Şehir hastanelerinin bugünkü değeriyle metrekaresi 1465 euro'ya mal edilecek şekilde yapıldığını da aktaran Koca, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231217/bakan-koca-her-ihtiyaca-yetisemedigim-zamanlar-da-oldu-vatandaslarimizdan-helallik-isterim-1078555236.html

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fahrettin koca, hastane, şehir, şehir, şehir hastanesi