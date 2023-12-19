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'Ya köpek ya ben' dedi: Kararı mahkeme verdi
'Ya köpek ya ben' dedi: Kararı mahkeme verdi
İstanbul’da 9 yıllık evlilik, köpek nedeniyle başlayan kavga yüzünden boşanma kararıyla bitti. İddiaya göre V.S. isimli kişi, ilk evliliğinden olan kızı için... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T14:56+0300
2023-12-19T14:56+0300
yaşam
köpek
boşanma
boşanma davası
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İstanbul Esenler’de yaşayan 9 yıllık evli çift, köpek yüzünden boşanma kararı aldı.İddiaya göre olay, V.S. isimli kişinin ilk evliliğinden olan kızı için sahiplendiği köpeği eve getirmesiyle başladı. G.S. isimli kadın, bu duruma köpekten korktuğu gerekçesiyle karşı çıktı.'Ya ben ya köpek'Çift arasında sık sık köpek tartışması yaşanmaya başlarken, G.S. “Ya ben ya köpek.” diyerek rest çekti.V.S. isimli adam, bunun üzerine mahkemeye başvurdu. Akşam’ın haberine göre; dilekçesinde “Köpeğe bakmak için eşimden boşanmak istiyorum.” ifadesini kullanan V.S.’nin başvurusu, usule aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildi.Bunun üzerine G.S. eşine boşanma davası açtı. G.S., başvuru dilekçesinde eşinin kendisini köpeğe tercih etmesinden rencide olduğunu belirtti. G.S. dilekçesinde evde duramadığını belirterek, defalarca ağladığını yazdı.Bakırköy 4. Aile Mahkemesi, kadını haklı buldu ve çifti boşadı. V.S.'nin 20 bin lira maddi, 30 bin lira da manevi tazminat; aylık bin lira da nafaka ödemesine hükmetti.
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köpek, boşanma, boşanma davası
köpek, boşanma, boşanma davası

'Ya köpek ya ben' dedi: Kararı mahkeme verdi

14:56 19.12.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYköpek
köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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İstanbul’da 9 yıllık evlilik, köpek nedeniyle başlayan kavga yüzünden boşanma kararıyla bitti. İddiaya göre V.S. isimli kişi, ilk evliliğinden olan kızı için sahiplendiği köpeği eve getirdi, eşi G.S. ise korktuğunu söyleyerek karşı çıktı. İkili arasındaki köpek inatlaşması, mahkemenin boşanma kararıyla bitti.
İstanbul Esenler’de yaşayan 9 yıllık evli çift, köpek yüzünden boşanma kararı aldı.

İddiaya göre olay, V.S. isimli kişinin ilk evliliğinden olan kızı için sahiplendiği köpeği eve getirmesiyle başladı. G.S. isimli kadın, bu duruma köpekten korktuğu gerekçesiyle karşı çıktı.

'Ya ben ya köpek'

Çift arasında sık sık köpek tartışması yaşanmaya başlarken, G.S. “Ya ben ya köpek.” diyerek rest çekti.
V.S. isimli adam, bunun üzerine mahkemeye başvurdu. Akşam’ın haberine göre; dilekçesinde “Köpeğe bakmak için eşimden boşanmak istiyorum.” ifadesini kullanan V.S.’nin başvurusu, usule aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildi.

Bunun üzerine G.S. eşine boşanma davası açtı. G.S., başvuru dilekçesinde eşinin kendisini köpeğe tercih etmesinden rencide olduğunu belirtti. G.S. dilekçesinde evde duramadığını belirterek, defalarca ağladığını yazdı.

Bakırköy 4. Aile Mahkemesi, kadını haklı buldu ve çifti boşadı. V.S.'nin 20 bin lira maddi, 30 bin lira da manevi tazminat; aylık bin lira da nafaka ödemesine hükmetti.
Kahramankazan ilçesine bağlı Peçenek köyünde köpekler - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2023
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