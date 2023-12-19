https://sputniknews.com.tr/20231219/vladimir-putin-kuzey-deniz-yolu-suveys-kanalindan-daha-verimli-hale-geliyor-1078603102.html
Putin: Kuzey Deniz Yolu, Süveyş Kanalı'ndan daha verimli hale geliyor
Putin: Kuzey Deniz Yolu, Süveyş Kanalı'ndan daha verimli hale geliyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Deniz Yolu'nun kargo taşımacılığı için Süveyş Kanalı'ndan daha verimli hale geldiğini vurguladı. 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T13:05+0300
2023-12-19T13:05+0300
2023-12-19T13:40+0300
dünya
vladimir putin
rusya
kuzey denizi
kargo
kızıldeniz
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Vladimir Putin Kuzey Deniz Yolu'nun yılın farklı zamanlarında gemiler için giderek daha açık hale geldiği belirtti.Putin açıklamasında, "Kuzey Denizi Yolu Süveyş Kanalı'ndan daha verimli hale geliyor. Orada kargo taşımacılı hacmi artıyor" dedi.Putin ayrıca Kuzey Deniz Yolu'nun yılın farklı zamanlarında gemiler için giderek daha açık hale geldiğini, ancak buzkıran filosuna uzun bir süre daha ihtiyaç duyulacağını kaydetti. Putin konuşmasında şu sözleri kaydetti:Devlet Başkanı Putin, Kuzey Deniz Yolu'nun lojistik anlamda avantajlı olduğunu belirterek muhtemelen gelecek yıllar boyunca nükleer bir buzkıran filosuna ihtiyaçları olacağını ve bu hususun Rusya için büyük bir rekabet avantajı yaratacağını dile getirdi.Kuzey Deniz Yolu, Rusya'nın Avrupa kısmı ile Uzak Doğu arasındaki en kısa su yoludur.Karskiye Vorota'dan Provideniya Körfezi'ne kadar olan güzergâhın uzunluğu yaklaşık 5.6 bin kilometredir. Kuzey Deniz Yolu tamamen Rusya'nın karasuları ve münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yer almaktadır. Kullanılması halinde Doğu Asya'dan Batı Avrupa'ya mal sevkiyatı süresi alternatifine göre yüzde 40 daha kısa olabileceği belirtiliyor. Güzergahın yıl boyunca kullanılması için buzkıran refakati gerekmektedir ve nükleer enerjiyle çalışan buzkıran filosunun tamamı Rosatom tarafından yönetilmektedir.
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vladimir putin, rusya, kuzey denizi, kargo, kızıldeniz
vladimir putin, rusya, kuzey denizi, kargo, kızıldeniz
Putin: Kuzey Deniz Yolu, Süveyş Kanalı'ndan daha verimli hale geliyor
13:05 19.12.2023 (güncellendi: 13:40 19.12.2023)
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Deniz Yolu'nun kargo taşımacılığı için Süveyş Kanalı'ndan daha verimli hale geldiğini vurguladı.
Vladimir Putin Kuzey Deniz Yolu'nun yılın farklı zamanlarında gemiler için giderek daha açık hale geldiği belirtti.
Putin açıklamasında, "Kuzey Denizi Yolu Süveyş Kanalı'ndan daha verimli hale geliyor. Orada kargo taşımacılı hacmi artıyor" dedi.
Putin ayrıca Kuzey Deniz Yolu'nun yılın farklı zamanlarında gemiler için giderek daha açık hale geldiğini, ancak buzkıran filosuna uzun bir süre daha ihtiyaç duyulacağını kaydetti.
Putin konuşmasında şu sözleri kaydetti:
İklimsel karakterdeki değişiklikler nedeniyle Kuzey Denizi Yolu oldukça uzun bir süreaçık kalıyor. Ticaret gemileri zaten bu rotada seyrediyor, sonbaharda veya ilkbahara yakın zamanlarda buz rehberliği olmadan orada seyretmenin imkansız olduğu doğru ancak yine de gemilere rehberlik etmek için giderek daha fazla zaman var.
Devlet Başkanı Putin, Kuzey Deniz Yolu'nun lojistik anlamda avantajlı olduğunu belirterek muhtemelen gelecek yıllar boyunca nükleer bir buzkıran filosuna ihtiyaçları olacağını ve bu hususun Rusya için büyük bir rekabet avantajı yaratacağını dile getirdi.
Kuzey Deniz Yolu, Rusya'nın Avrupa kısmı ile Uzak Doğu arasındaki en kısa su yoludur.Karskiye Vorota'dan Provideniya Körfezi'ne kadar olan güzergâhın uzunluğu yaklaşık 5.6 bin kilometredir. Kuzey Deniz Yolu tamamen Rusya'nın karasuları ve münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yer almaktadır. Kullanılması halinde Doğu Asya'dan Batı Avrupa'ya mal sevkiyatı süresi alternatifine göre yüzde 40 daha kısa olabileceği belirtiliyor. Güzergahın yıl boyunca kullanılması için buzkıran refakati gerekmektedir ve nükleer enerjiyle çalışan buzkıran filosunun tamamı Rosatom tarafından yönetilmektedir.