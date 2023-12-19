https://sputniknews.com.tr/20231219/vladimir-putin-kuzey-deniz-yolu-suveys-kanalindan-daha-verimli-hale-geliyor-1078603102.html

Putin: Kuzey Deniz Yolu, Süveyş Kanalı'ndan daha verimli hale geliyor

Putin: Kuzey Deniz Yolu, Süveyş Kanalı'ndan daha verimli hale geliyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Deniz Yolu'nun kargo taşımacılığı için Süveyş Kanalı'ndan daha verimli hale geldiğini vurguladı. 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T13:05+0300

2023-12-19T13:05+0300

2023-12-19T13:40+0300

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vladimir putin

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kuzey denizi

kargo

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Vladimir Putin Kuzey Deniz Yolu'nun yılın farklı zamanlarında gemiler için giderek daha açık hale geldiği belirtti.Putin açıklamasında, "Kuzey Denizi Yolu Süveyş Kanalı'ndan daha verimli hale geliyor. Orada kargo taşımacılı hacmi artıyor" dedi.Putin ayrıca Kuzey Deniz Yolu'nun yılın farklı zamanlarında gemiler için giderek daha açık hale geldiğini, ancak buzkıran filosuna uzun bir süre daha ihtiyaç duyulacağını kaydetti. Putin konuşmasında şu sözleri kaydetti:Devlet Başkanı Putin, Kuzey Deniz Yolu'nun lojistik anlamda avantajlı olduğunu belirterek muhtemelen gelecek yıllar boyunca nükleer bir buzkıran filosuna ihtiyaçları olacağını ve bu hususun Rusya için büyük bir rekabet avantajı yaratacağını dile getirdi.Kuzey Deniz Yolu, Rusya'nın Avrupa kısmı ile Uzak Doğu arasındaki en kısa su yoludur.Karskiye Vorota'dan Provideniya Körfezi'ne kadar olan güzergâhın uzunluğu yaklaşık 5.6 bin kilometredir. Kuzey Deniz Yolu tamamen Rusya'nın karasuları ve münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yer almaktadır. Kullanılması halinde Doğu Asya'dan Batı Avrupa'ya mal sevkiyatı süresi alternatifine göre yüzde 40 daha kısa olabileceği belirtiliyor. Güzergahın yıl boyunca kullanılması için buzkıran refakati gerekmektedir ve nükleer enerjiyle çalışan buzkıran filosunun tamamı Rosatom tarafından yönetilmektedir.

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