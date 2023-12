https://sputniknews.com.tr/20231219/vatikandan-donum-noktasi-niteliginde-bir-karar-escinsel-ciftler-artik-kutsanabilecek-1078605297.html

Vatikan'dan dönüm noktası niteliğinde bir karar: 'Eşcinsel çiftler artık kutsanabilecek'

Vatikan'ın doktrin ofisinin 2021 yılında yayınladığı bir bildiriyi etkili bir şekilde tersine çeviren bir belge, bu tür kutsamaların düzensiz durumları meşrulaştırmayacağını ancak 'Tanrı'nın herkesi memnuniyetle' karşıladığının bir işareti olacağını söyledi.Açıklamada bunun hiçbir şekilde heteroseksüel evlilik ayini ile karıştırılmaması gerektiği de belirtildi. Papazların duruma göre karar vermeleri gerektiğini ve basit bir kutsama yoluyla Tanrı'dan yardım isteyebilecekleri her durumda Kilise'nin insanlara yakınlığını engellememeleri ya da yasaklamamaları gerektiğini söyledi.Latince adı Fiducia Supplicans olan belgede şu ifadelere yer verildi:Papa Francis, Ekim ayında Vatikan'daki resmi bir değişikliğin yolda olduğunu ima etmişti. Son olarak Papa, Vatikan tarafından yayımlanan sekiz sayfalık belgede belirli durumları açıklığa kavuşturdu. Papa, 2013 yılında seçilmesinden bu yana, ahlaki doktrini değiştirmeden 1.35 milyardan fazla üyesi olan Kilise'yi LGBT bireylere karşı daha kucaklayıcı hale getirmeye çalışıyordu.LGBT topluluğuna hizmet veren önde gelen Amerikalı Cizvit rahiplerden Peder James Martin, belgeyi kilisenin onlara yönelik hizmetinde ileriye doğru atılmış büyük bir adım olarak nitelendirdi. Sosyal medya hesabı X'te yaptığı bir paylaşımda Martin, belgenin "birçok Katolik eşcinsel çiftin sevgi dolu ilişkilerinde Tanrı'nın varlığına duydukları derin arzuyu tanıdığını söyleyerek "Birçok rahiple birlikte ben de artık eşcinsel birliktelikleri olan arkadaşlarımı kutsamaktan mutluluk duyacağım" diye ekledi.Kilisede LGBT haklarını savunan bir grup olan New Ways Ministry'nin Direktörü Francis DeBernardo da belgenin öneminin 'abartılamayacağını' söyleyerek belgenin kutsama isteyen kişilerin 'kapsamlı bir ahlaki analize' tabi tutulmaması gerektiği yönündeki ifadesini övdü.Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Notre Dame Üniversitesi'nde Teoloji Profesörü olan Ulrich L. Lehner, doktrin ofisinden gelen yeni açıklamanın yanlış anlamaya davetiye çıkardığını ve kafa karışıklığı yaratacağını söyledi. Bazı piskoposların bunu açıkça yasaklanan şeyleri yapmak için bir bahane olarak kullanacağı endişesini dile getiren Profesör, "Bu, söylemekten nefret ediyorum ama, bölünmeye bir davettir" diye ekledi.Pazar günü İngiltere Kilisesi de benzer bir adım atarak, din adamlarının resmi nikahları ya da birliktelikleri olan eşcinsel çiftlerin birlikteliklerini kutsamalarına izin verdiğini duyurdu. Ancak hala eşcinsel çiftlerin kilise nikahlarının yasak olduğu belirtildi.Alman Piskoposlar Konferansı Başkanı Piskopos Georg Baetzing belgeyi memnuniyetle karşılayarak yaptığı açıklamada, "Bu, örneğin boşanma nedeniyle kilisede evlenme fırsatı bulamayan çiftlere ve aynı cinsiyetten çiftlere kutsama verilebileceği anlamına geliyor. Kilise uygulamasında çeşitli kutsama biçimleri bilinmektedir. Yaşam tarzlarının çeşitliliği için bunun şimdi gündeme gelmesi iyi bir şey" dedi.National Catholic Reporter'ın Vatikan muhabiri Christopher White yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Nihayetinde, kutsama insanlara Tanrı'ya olan güvenlerini arttırmak için bir araç sunar" denen belgede, bunun 'engellenmesi değil, beslenmesi gerektiğini' de not edildi. Belgede, kutsamanın resmi bir evlilik töreniyle bağlantılı olmaması ya da düğüne uygun kıyafetler, jestler ya da sözler kullanılmadan gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi.Karar, Vatikan'ın İnanç Doktrini Manastırı Başkanı Kardinal Victor Manuel Fernandez tarafından imzalandı ve Papa tarafından onaylandı.Papa Francis, yakın zamanda eşcinselliği suç sayan yasaları eleştirerek Tanrı'nın tüm çocuklarını oldukları gibi sevdiğini söyleyerek, eşcinselliği adaletsiz olarak nitelendirmişti.Vatikan 2021'de Tanrı'nın 'günahı kutsayamayacağı' için Katolik Kilisesi'nin eşcinsel birliktelikleri kutsayamayacağına karar vermişti.Vatikan, 2008 yılında eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması çağrısında bulunan bir BM bildirgesini imzalamayı reddetmiş; metnin orijinal kapsamının ötesine geçtiğinden ve aynı zamanda sorunlu bulduğu cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili dili de içerdiğinden memnun olmadığını dile getirmişti.

