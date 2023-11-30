https://sputniknews.com.tr/20231130/rusyada-lgbt-asirilikci-bir-orgut-olarak-kabul-edildi-ve-yasaklandi-1077959046.html

Rusya'da LGBT aşırılıkçı bir örgüt olarak kabul edildi ve yasaklandı

Rusya'da LGBT aşırılıkçı bir örgüt olarak kabul edildi ve yasaklandı

Yüksek Mahkeme LGBT hareketini aşırılık yanlısı bir örgüt olarak kabul etti ve yasakladı. Karar, kapalı olarak gerçekleştirilen dört saati aşkın bir oturumda... 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T17:04+0300

2023-11-30T17:04+0300

2023-11-30T17:04+0300

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rusya

rusya adalet bakanlığı

rusya yüksek mahkemesi

lgbt

lgbt topluluğu

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Yüksek Mahkeme uluslararası toplum hareketi LGBT'yi "aşırılık yanlısı bir örgüt" olarak kabul etti.Aşırılık yanlısı faaliyetlerle mücadeleye ilişkin 25 Temmuz 2002 tarihli ve 114 sayılı Federal Kanun'un 1. maddesi uyarınca, Rusya Federasyonu topraklarında faaliyet gösteren LGBT hareketinin faaliyetlerinde sosyal ve dini anlaşmazlığa teşvik de dahil olmak üzere aşırılık yanlısı eğilimin çeşitli belirtileri ve tezahürleri tespit edilmişti. Buna ek 17 Kasım 2023'te Adalet Bakanlığı LGBT hareketinin aşırılıkçı olarak tanınması ve Rusya'da yasaklanması talebiyle mahkemeye dava dilekçesi göndermişti.Yüksek Mahkeme, "Davada, uluslararası toplum hareketi LGBT'nin "aşırılık yanlısı bir örgüt" olarak tanınmasını ve Rusya'daki faaliyetlerinin yasaklanmasını talep edildi" diyerek kararın 'derhal uygulanması' gerektiğinin altını çizdi.Söz konusu oturumun dört saatten fazla sürdüğü belirtilirken oturum gizli olması nedeniyle kapalı olarak gerçekleştirildi.Rus avukat: Rusya'daki LGBT yasağı sıradan insanları etkilemeyecekAvukat Dmitriy Agranovskiy, Rusya Yüksek Mahkemesi'nin LGBT hareketini aşırılık yanlısı olarak tanıma kararının sıradan insanların hayatını etkilemeyeceğini zira yasaklananların onlar değil, 'onları mahkeme celbi olarak kullanan düşmanca bir örgüt' olduğunu söyledi.Agranovskiy, "İnsanların yaşamları bu karardan etkilenmeyecek. Rusya hiçbir zaman LGBT temsilcilerine bu gerekçelerle zulmetmedi ve zulmetmesi için de hiçbir neden yok. Bu insanları korumaz, aksine onları baskı altına almaya ve devletle çatışmaya girmeye kışkırtır" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231117/rusya-adalet-bakanligi-lgbtnin-yasaklanmasi-icin-surec-baslatildi-1077504220.html

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rusya, rusya adalet bakanlığı, rusya yüksek mahkemesi, lgbt, lgbt topluluğu