https://sputniknews.com.tr/20231117/rusya-adalet-bakanligi-lgbtnin-yasaklanmasi-icin-surec-baslatildi-1077504220.html
Rusya Adalet Bakanlığı: LGBT’nin yasaklanması için süreç başlatıldı
Rusya Adalet Bakanlığı: LGBT’nin yasaklanması için süreç başlatıldı
Adalet Bakanlığı LGBT hareketinin aşırılıkçı olarak tanınması ve Rusya'da yasaklanması talebiyle mahkemeye dava dilekçesi gönderdi. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T16:40+0300
2023-11-17T16:40+0300
2023-11-17T17:03+0300
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Rusya Federasyonu Adalet Bakanlığı resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, LGBT hareketinin aşırılık yanlısı bir örgüt olarak tanınması ve Rusya'da yasaklanması için mahkemeye bir dava gönderildiği belirtildi.Adalet Bakanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Açıklamada, "Rusya Adalet Bakanlığı'nın uluslararası LGBT'nin aşırılık yanlısı örgüt olarak tanınması ve Rusya Federasyonu'ndaki faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin idari talebi üzerine mahkeme duruşması 30 Kasım'da yapılacak" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20221130/rusyada-federasyon-konseyi-lgbt-ve-pedofili-propagandasini-yasaklayan-yasa-paketini-onayladi-1064011949.html
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rusya, rusya adalet bakanlığı, lgbt topluluğu, lgbtqi, lgbti
rusya, rusya adalet bakanlığı, lgbt topluluğu, lgbtqi, lgbti
Rusya Adalet Bakanlığı: LGBT’nin yasaklanması için süreç başlatıldı
16:40 17.11.2023 (güncellendi: 17:03 17.11.2023)
Adalet Bakanlığı LGBT hareketinin aşırılıkçı olarak tanınması ve Rusya'da yasaklanması talebiyle mahkemeye dava dilekçesi gönderdi.
Rusya Federasyonu Adalet Bakanlığı resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, LGBT hareketinin aşırılık yanlısı bir örgüt olarak tanınması ve Rusya'da yasaklanması için mahkemeye bir dava gönderildiği belirtildi.
Adalet Bakanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Rusya Adalet Bakanlığı'nın yetkilerinin uygulanması çerçevesinde, LGBT hareketinin aşırılık yanlısı olarak tanınması ve Rusya Federasyonu topraklarındaki faaliyetlerinin yasaklanması için Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi'ne idari bir dava dilekçesi sunulmuştur. Aşırılık yanlısı faaliyetlerle mücadeleye ilişkin 25 Temmuz 2002 tarihli ve 114 sayılı Federal Kanun'un 1. maddesi uyarınca, Rusya Federasyonu topraklarında faaliyet gösteren LGBT hareketinin faaliyetlerinde sosyal ve dini anlaşmazlığa teşvik de dahil olmak üzere aşırılık yanlısı eğilimin çeşitli belirtileri ve tezahürleri tespit edilmiştir.
Açıklamada, "Rusya Adalet Bakanlığı'nın uluslararası LGBT'nin aşırılık yanlısı örgüt olarak tanınması ve Rusya Federasyonu'ndaki faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin idari talebi üzerine mahkeme duruşması 30 Kasım'da yapılacak" denildi.