Rusya Adalet Bakanlığı: LGBT’nin yasaklanması için süreç başlatıldı

Rusya Adalet Bakanlığı'nın yetkilerinin uygulanması çerçevesinde, LGBT hareketinin aşırılık yanlısı olarak tanınması ve Rusya Federasyonu topraklarındaki faaliyetlerinin yasaklanması için Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi'ne idari bir dava dilekçesi sunulmuştur. Aşırılık yanlısı faaliyetlerle mücadeleye ilişkin 25 Temmuz 2002 tarihli ve 114 sayılı Federal Kanun'un 1. maddesi uyarınca, Rusya Federasyonu topraklarında faaliyet gösteren LGBT hareketinin faaliyetlerinde sosyal ve dini anlaşmazlığa teşvik de dahil olmak üzere aşırılık yanlısı eğilimin çeşitli belirtileri ve tezahürleri tespit edilmiştir.