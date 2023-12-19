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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231219/rusyada-teror-saldirisi-hazirliginda-olan-bir-ukrayna-ajani-gozaltina-alindi-1078586820.html
Rusya’da terör saldırısı hazırlığında olan bir Ukrayna ajanı gözaltına alındı
Rusya’da terör saldırısı hazırlığında olan bir Ukrayna ajanı gözaltına alındı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İjevsk kentinde Ukrayna’nın talimatı ile terör saldırısı hazırlığında olan bir Rusya vatandaşının gözaltına alındığını... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T00:56+0300
2023-12-19T00:57+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
ajan
rusya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
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Rusya Federal Güvenlik Servisi Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamada, FSB mensuplarının, Ukraynalı küratörlerin talimatıyla Rusya Federasyonu’na bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nde bulunan bir savunma işletmesinin yöneticilerinden birine karşı hazırlanan terör saldırısını önlediği ifade edildi.FSB mensuplarının bir savunma sanayi kuruluşunun yöneticisini el yapımı bomba ile havaya uçurmayı planlayan 1990 doğumlu Rusya vatandaşı olan Ukraynalı ajanı İjevsk kentinde gözaltına aldıklarına dikkat çekilen açıklamada, “Gözaltına alınan bu kişinin üzerinde bulunan, patlayıcı ve patlayıcı madde yapımında kullanılan bileşenlerin yanı sıra Ukraynalı suç faaliyeti koordinatörleri ile yazışmalar içeren iletişim araçlarına el konuldu” denildi.Gözaltına alınan kişi hakkında ‘Terör eylemine hazırlık’ ve ‘Terör örgütünün faaliyetlerine katılmak’ suçları üzerinden ceza davası açıldı. Kişi 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.
https://sputniknews.com.tr/20231218/pentagonden-abd-kongresine-rapor-ukraynaya-ayrilan-fon-30-aralikta-bitiyor-1078586040.html
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ukrayna krizi, ukrayna, ajan, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb)
ukrayna krizi, ukrayna, ajan, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb)

Rusya’da terör saldırısı hazırlığında olan bir Ukrayna ajanı gözaltına alındı

00:56 19.12.2023 (güncellendi: 00:57 19.12.2023)
© Sputnik / Vladislav SergienkoRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
© Sputnik / Vladislav Sergienko
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İjevsk kentinde Ukrayna’nın talimatı ile terör saldırısı hazırlığında olan bir Rusya vatandaşının gözaltına alındığını bildirdi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamada, FSB mensuplarının, Ukraynalı küratörlerin talimatıyla Rusya Federasyonu’na bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nde bulunan bir savunma işletmesinin yöneticilerinden birine karşı hazırlanan terör saldırısını önlediği ifade edildi.
FSB mensuplarının bir savunma sanayi kuruluşunun yöneticisini el yapımı bomba ile havaya uçurmayı planlayan 1990 doğumlu Rusya vatandaşı olan Ukraynalı ajanı İjevsk kentinde gözaltına aldıklarına dikkat çekilen açıklamada, “Gözaltına alınan bu kişinin üzerinde bulunan, patlayıcı ve patlayıcı madde yapımında kullanılan bileşenlerin yanı sıra Ukraynalı suç faaliyeti koordinatörleri ile yazışmalar içeren iletişim araçlarına el konuldu” denildi.
Gözaltına alınan kişi hakkında ‘Terör eylemine hazırlık’ ve ‘Terör örgütünün faaliyetlerine katılmak’ suçları üzerinden ceza davası açıldı. Kişi 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.
Pentagon, ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2023
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