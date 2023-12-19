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Rusya Turizmciler Birliği: Ruslar kışın İstanbul, Antalya ve gezileri seçiyor
Rusya Turizmciler Birliği: Ruslar kışın İstanbul, Antalya ve gezileri seçiyor
Türkiye turlarına olan rağbetin kış aylarında bile büyümeye devam ettiğini kaydeden Rusya Turizmciler Birliği, Rusların kışın en çok İstanbul’u ve Türkiye... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya Turizmciler Birliği üyelerinden ICS Travel Group şirketi, bu yıl kış dönemi için Türkiye’ye tur satışının geçen yıla göre yüzde 40 oranında artığını bildirdi. Şirketin İş Geliştirme Direktörü Oksana Volkanova, “Kasım-Şubat döneminde, en popüler beş destinasyon arasında, yüzde 23’lük satış payıyla Side, yüzde 17 ile Alanya, yüzde 16 ile Antalya, yüzde 13 ile İstanbul Sultanahmet, yüzde 9’ar payla Bodrum ve Kemer bulunuyor” diye anlattı.Coral Travel tur operatörünün Halkla İlişkiler Direktörü Marina Makarkova’nın kaydettiği gibi, Rus turistler kış aylarında Antalya sahilinin yanı sıra gezilere de ilgi gösteriyor.Makarkova, “İstanbul, Ankara, Kapadokya, Sultanhanı ve Antalya kervansarayları, Pamukkale, Bursa ziyaretlerinden oluşan sekiz günlük ‘Türkiye’nin Altın Çemberi’ adlı tur için talep alıyoruz. ‘Klasik İstanbul’ turu da istikrarlı talep görüyor. Türkiye’nin kayak merkezlerine de talep var” ifadesini kullandı.Fun&amp;Sun Halklar İlişkiler Direktörü Olga İvanova, “Türkiye’de kış sezonunda Antalya dışında, İstanbul’daki şehir gezileri de rağbet görüyor. Şu anda şehirde, gezilere ve alışverişe uygun 10-16 derecelik konforlu sıcaklık var. Turistler ayrıca İstanbul ve Kapadokya’ya kombine turlar için rezervasyon yaptırıyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230927/antalyaya-gelen-rus-turist-sayisi-yuzde-32-artis-gosterdi-1075804395.html
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rusya turizmciler birliği, rusya, turist, rus turist, türk, türkiye

Rusya Turizmciler Birliği: Ruslar kışın İstanbul, Antalya ve gezileri seçiyor

20:48 19.12.2023
© Sputnik / Онур Озовали / Multimedya arşivine gidinTurist, Rus turist, Ayasofya
Turist, Rus turist, Ayasofya - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
© Sputnik / Онур Озовали
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Türkiye turlarına olan rağbetin kış aylarında bile büyümeye devam ettiğini kaydeden Rusya Turizmciler Birliği, Rusların kışın en çok İstanbul’u ve Türkiye genelinde görülecek yerleri ziyaret ettiğini, ancak Antalya’daki ‘her şey dahil’ otellerinin de talep gördüğünü belirtti.
Rusya Turizmciler Birliği üyelerinden ICS Travel Group şirketi, bu yıl kış dönemi için Türkiye’ye tur satışının geçen yıla göre yüzde 40 oranında artığını bildirdi.
Şirketin İş Geliştirme Direktörü Oksana Volkanova, “Kasım-Şubat döneminde, en popüler beş destinasyon arasında, yüzde 23’lük satış payıyla Side, yüzde 17 ile Alanya, yüzde 16 ile Antalya, yüzde 13 ile İstanbul Sultanahmet, yüzde 9’ar payla Bodrum ve Kemer bulunuyor” diye anlattı.
Coral Travel tur operatörünün Halkla İlişkiler Direktörü Marina Makarkova’nın kaydettiği gibi, Rus turistler kış aylarında Antalya sahilinin yanı sıra gezilere de ilgi gösteriyor.
Makarkova, “İstanbul, Ankara, Kapadokya, Sultanhanı ve Antalya kervansarayları, Pamukkale, Bursa ziyaretlerinden oluşan sekiz günlük ‘Türkiye’nin Altın Çemberi’ adlı tur için talep alıyoruz. ‘Klasik İstanbul’ turu da istikrarlı talep görüyor. Türkiye’nin kayak merkezlerine de talep var” ifadesini kullandı.
Fun&Sun Halklar İlişkiler Direktörü Olga İvanova, “Türkiye’de kış sezonunda Antalya dışında, İstanbul’daki şehir gezileri de rağbet görüyor. Şu anda şehirde, gezilere ve alışverişe uygun 10-16 derecelik konforlu sıcaklık var. Turistler ayrıca İstanbul ve Kapadokya’ya kombine turlar için rezervasyon yaptırıyor” dedi.
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