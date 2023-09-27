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Antalya'ya gelen Rus turist sayısı yüzde 32 artış gösterdi
Antalya'ya gelen Rus turist sayısı yüzde 32 artış gösterdi
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından paylaşılan istatistiklere göre Antalya, yılbaşından bu yana 2 milyon 379 bin 216 Rus turiste ev sahipliği yaptı. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
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Bu yılın ilk 8 ayında Antalya’ya Rus turist akışının geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 32 artış gösterdiği kaydedilirken, kentin bu yılın ocak-ağustos döneminde toplamda 10 milyon 209 bin 855 yabancı turisti ağırladığı, bu sayının 625 bin 349’unu ise yurt dışı ikametli Türk vatandaşlarının oluşturduğu ifade edildi.Antalya'ya gelen toplam yabancı ve yerli turist sayısının geçen yılın aynı dönemine ait istatistiklere göre yüzde 19.45 daha yüksek olduğuna dikkat çekilirken, sadece ağustos ayında yıllık bazda yüzde 32.5 artışla Antalya'yı 2 milyon 500 bine yakın yabancı turistin ziyaret ettiği, en fazla turistin ise 525 bin 337 kişi ile Rusya’dan geldiği vurgulandı.Antalya’ya gelen yabancı turist akışında lider Rusya’yı 470 bin 211 ziyaretçi ile Almanya, 205 bin 569 ziyaretçi ile İngiltere, 199 bin 929 ziyaretçi ile Polonya ve Hollanda izledi.
https://sputniknews.com.tr/20230924/turkiyede-bu-yaz-tatil-yapan-rus-turist-sayisi-belirlendi-1075726005.html
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antalya, rusya, rus turist, tatil, yaz, otel, güneş, güneş
antalya, rusya, rus turist, tatil, yaz, otel, güneş, güneş

Antalya'ya gelen Rus turist sayısı yüzde 32 artış gösterdi

14:27 27.09.2023
© AAMuğla ve Antalya sahillerinde bayramın üçüncü gününde de yoğunluk
Muğla ve Antalya sahillerinde bayramın üçüncü gününde de yoğunluk - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
© AA
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından paylaşılan istatistiklere göre Antalya, yılbaşından bu yana 2 milyon 379 bin 216 Rus turiste ev sahipliği yaptı.
Bu yılın ilk 8 ayında Antalya’ya Rus turist akışının geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 32 artış gösterdiği kaydedilirken, kentin bu yılın ocak-ağustos döneminde toplamda 10 milyon 209 bin 855 yabancı turisti ağırladığı, bu sayının 625 bin 349’unu ise yurt dışı ikametli Türk vatandaşlarının oluşturduğu ifade edildi.
Antalya'ya gelen toplam yabancı ve yerli turist sayısının geçen yılın aynı dönemine ait istatistiklere göre yüzde 19.45 daha yüksek olduğuna dikkat çekilirken, sadece ağustos ayında yıllık bazda yüzde 32.5 artışla Antalya'yı 2 milyon 500 bine yakın yabancı turistin ziyaret ettiği, en fazla turistin ise 525 bin 337 kişi ile Rusya’dan geldiği vurgulandı.
Antalya’ya gelen yabancı turist akışında lider Rusya’yı 470 bin 211 ziyaretçi ile Almanya, 205 bin 569 ziyaretçi ile İngiltere, 199 bin 929 ziyaretçi ile Polonya ve Hollanda izledi.
Antalya Kaş'ta bayram hareketliliği yaşanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2023
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