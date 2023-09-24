https://sputniknews.com.tr/20230924/turkiyede-bu-yaz-tatil-yapan-rus-turist-sayisi-belirlendi-1075726005.html

Türkiye'de bu yaz tatil yapan Rus turist sayısı belirlendi

Türkiye'de bu yaz tatil yapan Rus turist sayısı belirlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaz aylarında Türkiye'nin 2 milyon 560 bin Rus turisti ağırladığını açıkladı. Rus turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre... 24.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-24T15:10+0300

2023-09-24T15:10+0300

2023-09-24T15:10+0300

türkiye

kültür ve turizm bakanlığı

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Türkiye, koronavirüs salgınının bu yana, en yüksek sayıda Rus turiste ev sahipliği yaptı.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, Haziran- Ağustos 2022 döneminde toplam 2 milyon 150 bin Rus turist tatilini Türkiye’de geçirmişti.Uluslararası hava trafiğinin koronavirüs enfeksiyonu ile mücadele kapsamında sınırlı olduğu 2020 yılının yaz aylarında Rusya’dan yalnızca 454 bin turist ağırlayan Türkiye, 2021’de ise Rus turist akışında 1 milyon 800 bin kişiye ulaşmıştı.Bu yaz sezonundaki artışa rağmen Rus turist sayısında hala salgın öncesi seviyenin gerisinde kalan Türkiye, Haziran - Ağustos 2019'da 3 milyon 160 bin Rus turisti ağırlamıştı.Bakanlığa göre bu yılın ocak-ağustos döneminde 4 milyon 350 bin Rus turistin ziyaret ettiği, geçen yılın aynı döneminde ise bu rakamın yalnızca 3 milyon olarak gözlemlendiği belirtildi.Ocak-Ağustos 2023 döneminde Türkiye'ye gelen yabancı turist akışında Rusların payı yüzde 13’ün biraz üzerinde seyrederken, turizmde Rusya’yı yaklaşık 4 milyon 80 bin turistle Almanya ve 2 milyon 650 bin turistle Büyük Britanya (İngiltere) takip etti.Turist akışı hedeflerinde tek engel fiyatRusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Türkiye'nin 2023 yaz sezonunda yüksek fiyatlar nedeniyle 2019 yılına kıyasla ev sahipliği yapacağı Rus turist sayısının yüzde 35 ila yüzde 40 daha az olacağını bildirmiş, bu yaz Ruslar için Türkiye'ye yapılacak bir tatilin ortalama maliyetinin 2019 yılına kıyasla iki kat daha yüksek olduğunun altını çizmişti.ATOR tarafından yapılan karşılaştırmada, pandemi öncesi 2019 yılı yaz döneminde bir kişilik 10 gece konaklamalı tatil maliyeti 50 bin ila 60 bin ruble (yaklaşık 519-623 dolar) civarında gözlemlenirken, 2023 yılı yaz sezonunda bu ortalamanın 100 bin ila 115 bin rubleye (yaklaşık 1038-1194 dolar) yükseldiği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230802/rus-turistlere-davul-zurna-ve-koceklerle-karsilama-1074281879.html

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