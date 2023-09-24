Türkiye'de bu yaz tatil yapan Rus turist sayısı belirlendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Sachs: Zelenskiy büyük hata yaptı
07:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Avatkov: AB, Türkiye'yi müttefik değil, jeopolitik düşman olarak görüyor
07:14
3 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon Danışmanı: “Ukrayna uzun menzilli saldırı taktiğine geçti”
07:32
2 dk
SESLİ HABER
Doğalgaz dağıtım merkezi projesini karalama çabaları Ankara’nın gözünden kaçmıyor’
08:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikan istihbarat subayı: “Ukrayna ordusu çökecek“
08:14
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Rusya pazarına girmeyi planlayan markaların yarısından fazlası Türk
08:30
1 dk
SESLİ HABER
ABD’nin yeni nesil ‘hayalet’ savaş uçağı F-35 kayboldu
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Saksonya polisi: Ukraynalılar Almanya'ya göçmen kaçakçılığında ilk sırada
09:14
2 dk
SESLİ HABER
‘Ukrayna ordusu militanları esir Rusları mayın tarlalarına gönderiyor’
09:31
1 dk
SESLİ HABER
NATO, 2024’te ‘soğuk savaş’ döneminden bu yana en kapsamlı tatbikatı gerçekleştirecek
09:46
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Ukrayna’daki yabancı paralı askerler birbirini vuruyor
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus Yetkili Patruşev: “Batı, Rusya’ya karşı tüm cephaneliğini kullanıyor”
10:17
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: “Ukrayna ordusunun yenilgisi nedeniyle Batı medyasında sessizlik oluştu”
10:30
2 dk
SESLİ HABER
Trump: “Ukrayna, kaçınabileceği savaşta kaybediyor”
10:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SESLİ HABER
Putin, Batılı ülkelere yönelik gıda ambargosunu bir yıl daha uzattı
11:15
1 dk
SESLİ HABER
‘Türkiye’deki gaz dağıtım merkezi ABD’ye rakip olacak’
11:30
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın BM temsilcisi: 'Guterres ve ekibinin tahıl anlaşmasını çözecek gücü yok'
11:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya’da hipersonik keskin nişancı mermisi testleri başladı
12:14
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Savunma Bakanlığı’nda büyük temizlik: Bakan yardımcıları görevden alındı
12:32
1 dk
SESLİ HABER
Çin: “Rusya ve Çin, dünyada stratejik istikrarın sağlanmasında özel sorumluluk taşıyor”
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Moldova, Türkiye’de Gagavuzya Temsilciliği’nin açılması fikrini reddetti
16:16
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mace: “Ordu, kaybolan F-35’in nereye düştüğünü bilmiyor”
16:30
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’a ve İstihbarat Bakanlığı'na yaptırım
16:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
‘Avrupa’nın hıçkırığı Türkiye’nin umurunda değil’
17:16
3 dk
SESLİ HABER
‘ABD, Ukrayna’nın başarısızlıkları devam ederken Zelenskiy’den marka yaptı’
17:32
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Konstantinovka'daki trajedi Ukrayna hatası sonucu yaşandı
17:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Teslim olmak için sığınaklarından çıkan Ukraynalı askerlerin görüntüsü paylaşıldı
18:15
1 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: “ABD'nin Suriye politikası Şam'dan çok Ankara'ya yönelik”
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Peskov: Biden hiçbir zaman Putin kadar halk desteği görmedi, buna odaklansa iyi olur
18:47
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Ukrayna ile müzakereler için herhangi bir önkoşul yok
19:00
1 dk
CANLI YAYIN
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM'de konuşma yapıyor
19:08
30 dk
SESLİ HABER
Rusya: NATO’nun tatbikatları giderek daha kışkırtıcı oluyor
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri: Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan diyalog kurulmasından yanayız
20:10
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov: “Ukrayna'nın çöküşünden Batı sorumlu”
20:20
1 dk
SESLİ HABER
Polonya: Ukrayna’ya desteğimizi kesebiliriz
20:32
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Hinkle: Zelenskiy'yi trajik bir son bekliyor
20:40
1 dk
SESLİ HABER
Mısır’da 2 bin 500 yıllık Afrodit Tapınağı ortaya çıkarıldı
20:52
1 dk
SESLİ HABER
FIFA Başkanı Infantino, Rusya’nın bir sonraki Dünya Kupası’na katılımını dışlamadı
21:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikan istihbarat subayı: Batılı müttefikler Ukrayna’dan uzaklaşıyor
21:31
1 dk
SESLİ HABER
Rus gazetecileri tehdit etmişti: Ukrayna Bölgesel Savunma Güçleri Sözcüsü görevden uzaklaştırıldı
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Biden, aynı hikayeyi birkaç dakika arayla iki kez anlattı
23:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Rusya pazarına girmeyi planlayan markaların yarısından fazlası Türk
09:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Sachs: Zelenskiy büyük hata yaptı
09:16
2 dk
SESLİ HABER
Doğalgaz dağıtım merkezi projesini karalama çabaları Ankara’nın gözünden kaçmıyor’
09:31
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon Danışmanı: “Ukrayna uzun menzilli saldırı taktiğine geçti”
09:45
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Avatkov: AB, Türkiye'yi müttefik değil, jeopolitik düşman olarak görüyor
10:00
3 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikan istihbarat subayı: “Ukrayna ordusu çökecek“
10:17
1 dk
SESLİ HABER
ABD’nin yeni nesil ‘hayalet’ savaş uçağı F-35 kayboldu
10:30
1 dk
SESLİ HABER
Saksonya polisi: Ukraynalılar Almanya'ya göçmen kaçakçılığında ilk sırada
10:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Rusya pazarına girmeyi planlayan markaların yarısından fazlası Türk
11:16
1 dk
SESLİ HABER
‘Ukrayna ordusu militanları esir Rusları mayın tarlalarına gönderiyor’
11:32
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Ukrayna’daki yabancı paralı askerler birbirini vuruyor
11:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Nixon: Artık Ukrayna diye bir devlet yok
12:12
1 dk
SESLİ HABER
NATO, 2024’te ‘soğuk savaş’ döneminden bu yana en kapsamlı tatbikatı gerçekleştirecek
12:21
1 dk
SESLİ HABER
Rus Yetkili Patruşev: “Batı, Rusya’ya karşı tüm cephaneliğini kullanıyor”
12:30
2 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikan istihbarat subayı: Batılı müttefikler Ukrayna’dan uzaklaşıyor
12:40
1 dk
SESLİ HABER
FIFA Başkanı Infantino, Rusya’nın bir sonraki Dünya Kupası’na katılımını dışlamadı
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: “Ukrayna ordusunun yenilgisi nedeniyle Batı medyasında sessizlik oluştu”
18:12
2 dk
SESLİ HABER
NATO, 2024’te ‘soğuk savaş’ döneminden bu yana en kapsamlı tatbikatı gerçekleştirecek
18:20
1 dk
SESLİ HABER
Trump: “Ukrayna, kaçınabileceği savaşta kaybediyor”
18:29
1 dk
SESLİ HABER
Polonya: Ukrayna’ya desteğimizi kesebiliriz
18:41
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Hinkle: Zelenskiy'yi trajik bir son bekliyor
18:53
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın BM temsilcisi: “Guterres ve ekibinin tahıl anlaşmasını çözecek gücü yok”
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Putin, Batılı ülkelere yönelik gıda ambargosunu bir yıl daha uzattı
19:12
1 dk
SESLİ HABER
Moldova, Türkiye’de Gagavuzya Temsilciliği’nin açılması fikrini reddetti
19:19
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Savunma Bakanlığı’nda büyük temizlik: Bakan yardımcıları görevden alındı
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Rus gazetecileri tehdit etmişti: Ukrayna Bölgesel Savunma Güçleri Sözcüsü görevden uzaklaştırıldı
19:45
2 dk
SESLİ HABER
Biden, aynı hikayeyi birkaç dakika arayla iki kez anlattı
19:55
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’da hipersonik keskin nişancı mermisi testleri başladı
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Çin: “Rusya ve Çin, dünyada stratejik istikrarın sağlanmasında özel sorumluluk taşıyor”
20:16
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mace: “Ordu, kaybolan F-35’in nereye düştüğünü bilmiyor”
20:31
1 dk
SESLİ HABER
‘Avrupa’nın hıçkırığı Türkiye’nin umurunda değil’
20:47
3 dk
SESLİ HABER
‘ABD, Ukrayna’nın başarısızlıkları devam ederken Zelenskiy’den marka yaptı’
21:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’a ve İstihbarat Bakanlığı'na yaptırım
21:17
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Konstantinovka'daki trajedi Ukrayna hatası sonucu yaşandı
21:31
1 dk
SESLİ HABER
Teslim olmak için sığınaklarından çıkan Ukraynalı askerlerin görüntüsü paylaşıldı
21:44
1 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: “ABD'nin Suriye politikası Şam'dan çok Ankara'ya yönelik”
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Peskov: Biden hiçbir zaman Putin kadar halk desteği görmedi, buna odaklansa iyi olur
22:13
1 dk
SESLİ HABER
Karabağ’daki Rus barış gücü 5 bin kişiyi tahliye etti
22:33
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Ukrayna ile müzakereler için herhangi bir önkoşul yok
22:44
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov: “Ukrayna'nın çöküşünden Batı sorumlu”
23:00
1 dk
SESLİ HABER
Mısır’da 2 bin 500 yıllık Afrodit Tapınağı ortaya çıkarıldı
23:15
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri: Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan diyalog kurulmasından yanayız
23:32
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: NATO’nun tatbikatları giderek daha kışkırtıcı oluyor
23:44
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230924/turkiyede-bu-yaz-tatil-yapan-rus-turist-sayisi-belirlendi-1075726005.html
Türkiye'de bu yaz tatil yapan Rus turist sayısı belirlendi
Türkiye'de bu yaz tatil yapan Rus turist sayısı belirlendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaz aylarında Türkiye'nin 2 milyon 560 bin Rus turisti ağırladığını açıkladı. Rus turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre... 24.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-24T15:10+0300
2023-09-24T15:10+0300
türkiye
kültür ve turizm bakanlığı
turizm
rus turist
tatil
yaz tatili
rusya
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1d/1072990825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_24d77892c2091f12dabfbc022990bb91.jpg
Türkiye, koronavirüs salgınının bu yana, en yüksek sayıda Rus turiste ev sahipliği yaptı.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, Haziran- Ağustos 2022 döneminde toplam 2 milyon 150 bin Rus turist tatilini Türkiye’de geçirmişti.Uluslararası hava trafiğinin koronavirüs enfeksiyonu ile mücadele kapsamında sınırlı olduğu 2020 yılının yaz aylarında Rusya’dan yalnızca 454 bin turist ağırlayan Türkiye, 2021’de ise Rus turist akışında 1 milyon 800 bin kişiye ulaşmıştı.Bu yaz sezonundaki artışa rağmen Rus turist sayısında hala salgın öncesi seviyenin gerisinde kalan Türkiye, Haziran - Ağustos 2019'da 3 milyon 160 bin Rus turisti ağırlamıştı.Bakanlığa göre bu yılın ocak-ağustos döneminde 4 milyon 350 bin Rus turistin ziyaret ettiği, geçen yılın aynı döneminde ise bu rakamın yalnızca 3 milyon olarak gözlemlendiği belirtildi.Ocak-Ağustos 2023 döneminde Türkiye'ye gelen yabancı turist akışında Rusların payı yüzde 13’ün biraz üzerinde seyrederken, turizmde Rusya’yı yaklaşık 4 milyon 80 bin turistle Almanya ve 2 milyon 650 bin turistle Büyük Britanya (İngiltere) takip etti.Turist akışı hedeflerinde tek engel fiyatRusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Türkiye'nin 2023 yaz sezonunda yüksek fiyatlar nedeniyle 2019 yılına kıyasla ev sahipliği yapacağı Rus turist sayısının yüzde 35 ila yüzde 40 daha az olacağını bildirmiş, bu yaz Ruslar için Türkiye'ye yapılacak bir tatilin ortalama maliyetinin 2019 yılına kıyasla iki kat daha yüksek olduğunun altını çizmişti.ATOR tarafından yapılan karşılaştırmada, pandemi öncesi 2019 yılı yaz döneminde bir kişilik 10 gece konaklamalı tatil maliyeti 50 bin ila 60 bin ruble (yaklaşık 519-623 dolar) civarında gözlemlenirken, 2023 yılı yaz sezonunda bu ortalamanın 100 bin ila 115 bin rubleye (yaklaşık 1038-1194 dolar) yükseldiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230802/rus-turistlere-davul-zurna-ve-koceklerle-karsilama-1074281879.html
türkiye
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1d/1072990825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8103d00f34539cce0769e9fd13de937a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kültür ve turizm bakanlığı, turizm, rus turist, tatil, yaz tatili, rusya, türkiye
kültür ve turizm bakanlığı, turizm, rus turist, tatil, yaz tatili, rusya, türkiye

Türkiye'de bu yaz tatil yapan Rus turist sayısı belirlendi

15:10 24.09.2023
© AA / Talip DemirciAntalya Kaş'ta bayram hareketliliği yaşanıyor
Antalya Kaş'ta bayram hareketliliği yaşanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2023
© AA / Talip Demirci
Abone olTelegram
Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaz aylarında Türkiye'nin 2 milyon 560 bin Rus turisti ağırladığını açıkladı. Rus turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 oranında arttı.
Türkiye, koronavirüs salgınının bu yana, en yüksek sayıda Rus turiste ev sahipliği yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, Haziran- Ağustos 2022 döneminde toplam 2 milyon 150 bin Rus turist tatilini Türkiye’de geçirmişti.
Uluslararası hava trafiğinin koronavirüs enfeksiyonu ile mücadele kapsamında sınırlı olduğu 2020 yılının yaz aylarında Rusya’dan yalnızca 454 bin turist ağırlayan Türkiye, 2021’de ise Rus turist akışında 1 milyon 800 bin kişiye ulaşmıştı.
Bu yaz sezonundaki artışa rağmen Rus turist sayısında hala salgın öncesi seviyenin gerisinde kalan Türkiye, Haziran - Ağustos 2019'da 3 milyon 160 bin Rus turisti ağırlamıştı.
Bakanlığa göre bu yılın ocak-ağustos döneminde 4 milyon 350 bin Rus turistin ziyaret ettiği, geçen yılın aynı döneminde ise bu rakamın yalnızca 3 milyon olarak gözlemlendiği belirtildi.
Ocak-Ağustos 2023 döneminde Türkiye'ye gelen yabancı turist akışında Rusların payı yüzde 13’ün biraz üzerinde seyrederken, turizmde Rusya’yı yaklaşık 4 milyon 80 bin turistle Almanya ve 2 milyon 650 bin turistle Büyük Britanya (İngiltere) takip etti.

Turist akışı hedeflerinde tek engel fiyat

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Türkiye'nin 2023 yaz sezonunda yüksek fiyatlar nedeniyle 2019 yılına kıyasla ev sahipliği yapacağı Rus turist sayısının yüzde 35 ila yüzde 40 daha az olacağını bildirmiş, bu yaz Ruslar için Türkiye'ye yapılacak bir tatilin ortalama maliyetinin 2019 yılına kıyasla iki kat daha yüksek olduğunun altını çizmişti.
ATOR tarafından yapılan karşılaştırmada, pandemi öncesi 2019 yılı yaz döneminde bir kişilik 10 gece konaklamalı tatil maliyeti 50 bin ila 60 bin ruble (yaklaşık 519-623 dolar) civarında gözlemlenirken, 2023 yılı yaz sezonunda bu ortalamanın 100 bin ila 115 bin rubleye (yaklaşık 1038-1194 dolar) yükseldiği kaydedildi.
Turistlere davul zurna ve köçeklerle karşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
MULTİMEDYA
Rus turistlere davul zurna ve köçeklerle karşılama
2 Ağustos, 12:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала