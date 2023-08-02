Rus turistlere davul zurna ve köçeklerle karşılama

© İHARoma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı gibi medeniyetlere ev sahipliği yapan Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da kruvaziyer turizmi gelişmeye devam ediyor.
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© İHA
Roma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı gibi medeniyetlere ev sahipliği yapan Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da kruvaziyer turizmi gelişmeye devam ediyor.
© İHAYolcu İskelesi ve Yat Limanının 2021 yılında uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi deniz hudut kapısı ilan edilmesinin ardından kruvaziyer turizminin önemli duraklarından biri haline gelen Amasra 22. kruvaziyer seferine ev sahipliği yaptı.
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© İHA
Yolcu İskelesi ve Yat Limanının 2021 yılında uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi deniz hudut kapısı ilan edilmesinin ardından kruvaziyer turizminin önemli duraklarından biri haline gelen Amasra 22. kruvaziyer seferine ev sahipliği yaptı.
© İHASabah saatlerinde 922 yolcu ve 450 mürettebatı ile limana yanaşan 193 metre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip dev kurvaziyerdeki Rus turistler liman girişinde davullu zurnalı köçeklerle karşılandı.
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© İHA
Sabah saatlerinde 922 yolcu ve 450 mürettebatı ile limana yanaşan 193 metre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip dev kurvaziyerdeki Rus turistler liman girişinde davullu zurnalı köçeklerle karşılandı.
© İHAAmasra Belediye Başkanı Recai Çakır kruvaziyer turizminin Amasra ile birlikte bölgeye de katkı sağladığını ifade ederek, “Ağustos’un ilk seferi ve Astoria Grande gemimizin en kalabalık yolcuyla geldiği sefer. 922 yolcu var, personelle birlikte bin 500’e yakın misafir ağırlıyoruz. Amasra içinde 22. sefer, bizim içinde gurur verici. En kalabalık seferde bir karşılama organize ettik acentenin de talebi ile. Ağırlıklı Rus misafirlerimizde gayet memnun bir şekilde şu anda şehrimize dağılıyorlar. Amasra ve köylerimizdeki plajları da ziyaret ediyorlar. Amasra için yoğun bir free tur var. Herhangi bir tur satın almadan Amasra’nın içini geziyor misafirlerimiz. Bir kısmı Safranbolu’yu tercih ediyor. Sadece Amasra için değil bölge için ekonomik, sosyal katkıları olan bir seyehat” dedi.
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© İHA
Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır kruvaziyer turizminin Amasra ile birlikte bölgeye de katkı sağladığını ifade ederek, “Ağustos’un ilk seferi ve Astoria Grande gemimizin en kalabalık yolcuyla geldiği sefer. 922 yolcu var, personelle birlikte bin 500’e yakın misafir ağırlıyoruz. Amasra içinde 22. sefer, bizim içinde gurur verici. En kalabalık seferde bir karşılama organize ettik acentenin de talebi ile. Ağırlıklı Rus misafirlerimizde gayet memnun bir şekilde şu anda şehrimize dağılıyorlar. Amasra ve köylerimizdeki plajları da ziyaret ediyorlar. Amasra için yoğun bir free tur var. Herhangi bir tur satın almadan Amasra’nın içini geziyor misafirlerimiz. Bir kısmı Safranbolu’yu tercih ediyor. Sadece Amasra için değil bölge için ekonomik, sosyal katkıları olan bir seyehat” dedi.
© İHAKöçeklerin oyununu ilgi ile takip eden Rus turistler daha sonra Amasra Kalesi başta olmak üzere; Cenova Şatosu, Şapel, Kemere Köprüsü, Fatih Camii, Direkli Kaya, Bedesten gibi birçok tarihi yapıyı yakından görme imkanı bularak rehberlerden ilçenin tarihi hakkında bilgiler aldılar.
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© İHA
Köçeklerin oyununu ilgi ile takip eden Rus turistler daha sonra Amasra Kalesi başta olmak üzere; Cenova Şatosu, Şapel, Kemere Köprüsü, Fatih Camii, Direkli Kaya, Bedesten gibi birçok tarihi yapıyı yakından görme imkanı bularak rehberlerden ilçenin tarihi hakkında bilgiler aldılar.