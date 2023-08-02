Rus turistlere davul zurna ve köçeklerle karşılama

© İHA Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır kruvaziyer turizminin Amasra ile birlikte bölgeye de katkı sağladığını ifade ederek, “Ağustos’un ilk seferi ve Astoria Grande gemimizin en kalabalık yolcuyla geldiği sefer. 922 yolcu var, personelle birlikte bin 500’e yakın misafir ağırlıyoruz. Amasra içinde 22. sefer, bizim içinde gurur verici. En kalabalık seferde bir karşılama organize ettik acentenin de talebi ile. Ağırlıklı Rus misafirlerimizde gayet memnun bir şekilde şu anda şehrimize dağılıyorlar. Amasra ve köylerimizdeki plajları da ziyaret ediyorlar. Amasra için yoğun bir free tur var. Herhangi bir tur satın almadan Amasra’nın içini geziyor misafirlerimiz. Bir kısmı Safranbolu’yu tercih ediyor. Sadece Amasra için değil bölge için ekonomik, sosyal katkıları olan bir seyehat” dedi.