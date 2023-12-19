https://sputniknews.com.tr/20231219/rus-uzman-leonkov-bati-aynadaki-yansimasiyla-konusuyor-1078618014.html
Rus uzman Leonkov: Batı, aynadaki yansımasıyla konuşuyor
Rus uzman Leonkov: Batı, aynadaki yansımasıyla konuşuyor
Rus Askeri Uzman Leonkov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarıda kalan İstanbul sürecini taraflardan talep gelmesi halinde yeniden başlatmaya hazır oldukları... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T18:58+0300
2023-12-19T18:58+0300
2023-12-19T18:58+0300
ukrayna krizi
aleksey leonkov
arsenal oteçestva
rusya
ukrayna
türkiye
macaristan
recep tayyip erdoğan
batı
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Rus ‘Arsenal Oteçestva’ dergisinin Ticari Direktörü, Askeri ve Siyaset Uzmanı Aleksey Leonkov, Sputnik’e açıklamasında, “İstanbul sürecinin sunduğu fırsatlar, İngiltere tarafından en baştan engellendi. İngiltere, Boris Johnson’un ağzından aslında son kan damlasına, yani son Ukraynalıya kadar savaşacağını söyledi” ifadesini kullandı.Mevcut durumun, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı başladığı günden çok farklı olduğunu kaydeden Uzman, “İki yıl önce savaşı durdurmak, Ukrayna’yı tarafsız, blok dışı, nükleer silahı olmayan bir ülke haline getirmek, yani bir nevi İsviçre 2.0 yapmak mümkündü. Ama şimdi, süreçler o kadar ilerledi ki, İstanbul formatının tekrarlanması büyük ihtimalle imkansız hale geldi. Devlet Başkanımız net bir şekilde söyledi ki, tüm müzakereler sadece özel askeri harekatın hedeflerine ulaşıldıktan sonra mümkün. Şu açık ki, olası müzakereler sadece kapitülasyonun imzalanması formatında olacak. Bu durumda İstanbul, müzakere platformu olabilir” yorumunda bulundu.Leonkov, “Halihazırda Rusya kazanıyor. Rusya, Ukrayna’yı aralıksız olarak askeri teçhizat, mühimmat, uzmanlar, istihbarat ile temin eden savaş makinesini kırdı. Şimdi tüm karargahlar, tüm komutanlar sadece zafere odaklanmış durumda” dedi.Batı’nın artık her ne pahasına olursa olsun savaşı bitirmek istediğini dile getiren Uzman, bu konunun Türkiye ve Macaristan liderlerinin görüşmesinde ortaya çıkmasının bunun kanıtı olduğunu belirterek, “Batı ülkeleri, özel askeri harekat öncesinde var olan statükoyu korumak istiyor, ama bu durumda Ukrayna toprakları NATO üslerine ev sahipliği yapacak. Rusya bunu asla kabul etmeyecek” diye vurguladı.Batı’nın gerçekçi olmayan hedefler koyduğunu kaydeden Leonkov, sözlerini şöyle sürdürdü:Batı ülkelerinin kendileri için, Ukrayna’nın büyük kısmını kontrol altına almak ve oraya askeri güç yerleştirmek gibi en yararlı koşulları belirlediklerini söyleyen Rus Uzman, “Bununla birlikte, Zelenskiy tarzı tüm barış önerilerini, Rusya’ya sanki bu çatışmayı kaybeden tarafmış gibi dikte ettiler. Batı aynadaki yansımasıyla konuşuyor ve bunu kabul edeceğimizi düşünüyor. Lakin Rusya bunların hiçbirini kabul etmeyecek” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231216/rus-uzman-21-yuzyilin-buyuk-bir-gucu-olan-turkiyenin-dis-politikasi-artik-abd-cizgisine-uymuyor-1078525578.html
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Tatiana Şuvalova
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Tatiana Şuvalova
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png
aleksey leonkov, arsenal oteçestva, rusya, ukrayna, türkiye, macaristan, recep tayyip erdoğan, batı
aleksey leonkov, arsenal oteçestva, rusya, ukrayna, türkiye, macaristan, recep tayyip erdoğan, batı
Rus uzman Leonkov: Batı, aynadaki yansımasıyla konuşuyor
Rus Askeri Uzman Leonkov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarıda kalan İstanbul sürecini taraflardan talep gelmesi halinde yeniden başlatmaya hazır oldukları açıklamasını değerlendirdi.
Rus ‘Arsenal Oteçestva’ dergisinin Ticari Direktörü, Askeri ve Siyaset Uzmanı Aleksey Leonkov, Sputnik’e açıklamasında, “İstanbul sürecinin sunduğu fırsatlar, İngiltere tarafından en baştan engellendi. İngiltere, Boris Johnson’un ağzından aslında son kan damlasına, yani son Ukraynalıya kadar savaşacağını söyledi” ifadesini kullandı.
Mevcut durumun, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı başladığı günden çok farklı olduğunu kaydeden Uzman, “İki yıl önce savaşı durdurmak, Ukrayna’yı tarafsız, blok dışı, nükleer silahı olmayan bir ülke haline getirmek, yani bir nevi İsviçre 2.0 yapmak mümkündü. Ama şimdi, süreçler o kadar ilerledi ki, İstanbul formatının tekrarlanması büyük ihtimalle imkansız hale geldi. Devlet Başkanımız net bir şekilde söyledi ki, tüm müzakereler sadece özel askeri harekatın hedeflerine ulaşıldıktan sonra mümkün. Şu açık ki, olası müzakereler sadece kapitülasyonun imzalanması formatında olacak. Bu durumda İstanbul, müzakere platformu olabilir” yorumunda bulundu.
Leonkov, “Halihazırda Rusya kazanıyor. Rusya, Ukrayna’yı aralıksız olarak askeri teçhizat, mühimmat, uzmanlar, istihbarat ile temin eden savaş makinesini kırdı. Şimdi tüm karargahlar, tüm komutanlar sadece zafere odaklanmış durumda” dedi.
Batı’nın artık her ne pahasına olursa olsun savaşı bitirmek istediğini dile getiren Uzman, bu konunun Türkiye ve Macaristan liderlerinin görüşmesinde ortaya çıkmasının bunun kanıtı olduğunu belirterek, “Batı ülkeleri, özel askeri harekat öncesinde var olan statükoyu korumak istiyor, ama bu durumda Ukrayna toprakları NATO üslerine ev sahipliği yapacak. Rusya bunu asla kabul etmeyecek” diye vurguladı.
Batı’nın gerçekçi olmayan hedefler koyduğunu kaydeden Leonkov, sözlerini şöyle sürdürdü:
İlk başta, ABD ve müttefikleri, Rusya’yı istikrarsızlaştırma hedeflediler, ama başarısız oldular. Sonra Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmaları gerektiğini söylediler, ama bunu da başaramadılar. Şimdi de Putin’i yenmeleri gerektiğini söylüyorlar, ama bunu da yapamayacaklar.
Batı ülkelerinin kendileri için, Ukrayna’nın büyük kısmını kontrol altına almak ve oraya askeri güç yerleştirmek gibi en yararlı koşulları belirlediklerini söyleyen Rus Uzman, “Bununla birlikte, Zelenskiy tarzı tüm barış önerilerini, Rusya’ya sanki bu çatışmayı kaybeden tarafmış gibi dikte ettiler. Batı aynadaki yansımasıyla konuşuyor ve bunu kabul edeceğimizi düşünüyor. Lakin Rusya bunların hiçbirini kabul etmeyecek” diye ekledi.