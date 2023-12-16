Rus uzman: 21. yüzyılın büyük bir gücü olan Türkiye'nin dış politikası artık ABD çizgisine uymuyor

Elbette tüm bunlar müttefiklik ilişkisi kavramıyla uyuşmuyor. Bunun sonuçta nereye varacağını söylemek zor. Ama şurası açık ki Türk halkı için ABD bir düşmandır. Yine Türk toplumunda hakim olan anlayışın aksine, İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini destekliyorlar. Bu nedenle bana göre her şey çok açık. Türkiye, haklı olarak ABD çizgisine entegre olmayan, bağımsız bir dış politika geliştirmeye devam ediyor. Türkiye kendi kendine yeten bir ülke ve hatta diyebilirim ki, Türkiye hem ülke ve insan potansiyeli hem de uluslararası ölçekte bir politikacı olan lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikleri açısından 21. yüzyılın büyük bir gücüdür.