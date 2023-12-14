https://sputniknews.com.tr/20231214/rus-uzman-putin-ile-erdogan-yakin-temas-halinde-1078477837.html
Rus uzman: Putin ile Erdoğan yakın temas halinde
Rus uzman: Putin ile Erdoğan yakın temas halinde
Rusya lideri Putin’in 'Yılın Özeti' programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki krizin çözümünde oynadığı önemli role dikkat çektiğini belirten Rus uzman... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T18:12+0300
2023-12-14T18:12+0300
2023-12-14T18:12+0300
dünya
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
rusya
türkiye
vladimir fitin
ortadoğu
israil
israil-filistin
filistin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yayınlanan ‘Vladimir Putin ile Yılın Özeti’ programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze Şeridi'ndeki gelişmelere en fazla ilgi gösteren ve durumun düzeltilmesi için elinden geleni yapan liderlerden biri olduğunu vurguladı.Rusya Stratejik Araştırmaları Enstitüsü Direktörü’nün danışmanı Vladimir Fitin, Sputnik’e demecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze'deki ihtilafın çözümündeki rolünü yorumladı.Rus lider Putin’in Türkiye’nin Ortadoğu'da barışı sağlamak için ortaya koyduğu çabaların önemine değinmesinin önemine dikkat çeken Fitin, şunları söyledi:Türkiye'nin müzakere sürecini tesis etme çabalarının çok değerli olduğunu vurgulayan Fitin, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20231214/dis-politika-uzmani-sambur-putinin-gazze-destegi-erdoganin-elini-kuvvetlendirir-1078473239.html
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Tatiana Şuvalova
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png
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MIA „Rosiya Segodnya“
Tatiana Şuvalova
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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, rusya, türkiye, vladimir fitin, ortadoğu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas
vladimir putin, recep tayyip erdoğan, rusya, türkiye, vladimir fitin, ortadoğu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas
Rus uzman: Putin ile Erdoğan yakın temas halinde
Rusya lideri Putin’in 'Yılın Özeti' programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki krizin çözümünde oynadığı önemli role dikkat çektiğini belirten Rus uzman Fitin, Türkiye'nin müzakere sürecini tesis etme çabalarının çok değerli olduğunu vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yayınlanan ‘Vladimir Putin ile Yılın Özeti’ programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze Şeridi'ndeki gelişmelere en fazla ilgi gösteren ve durumun düzeltilmesi için elinden geleni yapan liderlerden biri olduğunu vurguladı.
Rusya Stratejik Araştırmaları Enstitüsü Direktörü’nün danışmanı Vladimir Fitin, Sputnik’e demecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze'deki ihtilafın çözümündeki rolünü yorumladı.
Rus lider Putin’in Türkiye’nin Ortadoğu'da barışı sağlamak için ortaya koyduğu çabaların önemine değinmesinin önemine dikkat çeken Fitin, şunları söyledi:
Rusya Devlet Başkanı’nın, bu savaşın Gazze'deki sivillere getirdiği devasa yıkımı ve felaketi önlemek için mümkün olan her şeyi yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük rolüne vurgu yapması sebepsiz değildi. Devlet Başkanı’mızın sivil halka yardım sağlama çabalarını koordine etmek için Erdoğan’la yakın temas halinde olmaya devam edeceğini ayrıca belirtmesi de ayrıca kale değer. Zira Gazze'nin şu anda tıbbi yardıma da, gıda, su ve yakıt tedarikine de ihtiyacı var. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın dünya toplumunun orada yaşayan sivillerin durumlarını hafifletmeye yardımcı olması için bu kadar çaba sarf etmesi son derece memnuniyet verici.
Türkiye'nin müzakere sürecini tesis etme çabalarının çok değerli olduğunu vurgulayan Fitin, sözlerini şöyle sürdürdü:
İlk başta ve en çok Türkiye olmak üzere bazı ülkeler, Hamas ile İsrail arasında müzakerelerin düzenlenmesi için arabuluculuk öneriyor. Ankara, yakın gelecekte yeni bir geçici ateşkes, yeni bir esir ve rehine takası, sonrasında ise belki de müzakereler yolu ile ihtilafın çözülmesi gibi olumlu şeyler olmasını sağlamak adına elinden gelen her şeyi yapıyor.