Rus uzman: Putin ile Erdoğan yakın temas halinde

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'İYİ Parti tel tel dökülüyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Yönetim ve aidat sorunları
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzmanı anlattı: "Siber saldırganlar Türkiye'yi hedef alıyor. Dünya ortalamasından yedi puan fazla"
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Beyaz yakalıların yeni gözdesi: Arsa yatırımı
15:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD İsrail’in her yaptığına ortaktır. Uluslararası vicdan en sonunda ABD üzerinde etkili olacak’
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Hastalık hastası olanlarda intihar oranı daha yüksek'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Gazeteci Yavuz: Parti fark etmeksizin belediyeler rant aracı haline geldi
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rus ordusu, gezegendeki en deneyimli ordu haline geldi
16:37
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, ruhu bakımından NATO’dan çok daha ŞİÖ’ye yakın’
17:24
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
‘ABD, Ortadoğu'daki konumunu sürdürmek için İsrail'e her türlü korumayı sağlıyor’
17:43
2 dk
SESLİ HABER
NYT: ‘ABD, yeni strateji geliştirmesi için Ukrayna'ya bir general gönderecek’
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri: ‘ABD'nin Moskova'yı zorlayacağı yönündeki iddialar ‘saçma’
18:16
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: 'Ukrayna, ABD’den gerçek dışı beklentilere sahip’
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Fransız gazetesi: ‘Putin, uluslararası arenaya muzaffer bir şekilde döndü’
18:44
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Ukrayna ordusunun seçkin tugayı çöküşün eşiğinde
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski NATO Başkomutanı: ‘Ukrayna, F-16 ve ATACMS tedarikinden yoksun kalabilir’
19:15
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk'tan Kiev'e: ‘Sonsuza dek kaybetti’
19:23
1 dk
SESLİ HABER
Biden gafa doymuyor: Kendisine soru sormaya kalktı
19:33
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: ‘Ukrayna yanıtları yetersiz’
19:43
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: ‘NATO ve AB'nin Ukrayna'daki olaylara dahlinden kazançlı çıkan ABD oldu’
19:51
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi Rusya'dan uranyum ithalatını yasaklayan tasarıyı kabul ett
20:11
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya: F-16’ların NATO üslerinden havalanması Rusya için kırmızı çizgi
20:32
1 dk
SESLİ HABER
İtalya: ‘Ukrayna'nın AB üyeliği kısa sürede gerçekleşmeyecek’
20:43
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman, Türkiye’nin F-16 sorununu değerlendirdi: ‘NATO, eşit ortaklar birliği değil’
21:12
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den itiraf: ‘Kiev'e yardım için ayrılan paranın büyük bölümü ABD'de kalıyor’
21:31
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231214/rus-uzman-putin-ile-erdogan-yakin-temas-halinde-1078477837.html
Rus uzman: Putin ile Erdoğan yakın temas halinde
Rus uzman: Putin ile Erdoğan yakın temas halinde
Rusya lideri Putin’in 'Yılın Özeti' programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki krizin çözümünde oynadığı önemli role dikkat çektiğini belirten Rus uzman... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T18:12+0300
2023-12-14T18:12+0300
dünya
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
rusya
türkiye
vladimir fitin
ortadoğu
israil
israil-filistin
filistin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0d/1077327079_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1586ad6c808f7b47add8cfaf7a6f4268.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yayınlanan ‘Vladimir Putin ile Yılın Özeti’ programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze Şeridi'ndeki gelişmelere en fazla ilgi gösteren ve durumun düzeltilmesi için elinden geleni yapan liderlerden biri olduğunu vurguladı.Rusya Stratejik Araştırmaları Enstitüsü Direktörü’nün danışmanı Vladimir Fitin, Sputnik’e demecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze'deki ihtilafın çözümündeki rolünü yorumladı.Rus lider Putin’in Türkiye’nin Ortadoğu'da barışı sağlamak için ortaya koyduğu çabaların önemine değinmesinin önemine dikkat çeken Fitin, şunları söyledi:Türkiye'nin müzakere sürecini tesis etme çabalarının çok değerli olduğunu vurgulayan Fitin, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20231214/dis-politika-uzmani-sambur-putinin-gazze-destegi-erdoganin-elini-kuvvetlendirir-1078473239.html
rusya
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Tatiana Şuvalova
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png
Tatiana Şuvalova
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0d/1077327079_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_340345cb9a0c07a0a0da8c3597e2ec63.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, recep tayyip erdoğan, rusya, türkiye, vladimir fitin, ortadoğu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas
vladimir putin, recep tayyip erdoğan, rusya, türkiye, vladimir fitin, ortadoğu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas

Rus uzman: Putin ile Erdoğan yakın temas halinde

18:12 14.12.2023
© AFP 2023 / PAVEL GOLOVKINTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Putin
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© AFP 2023 / PAVEL GOLOVKIN
Abone ol
Tatiana Şuvalova - Sputnik Türkiye
Tatiana Şuvalova
Tüm yazılar
Rusya lideri Putin’in 'Yılın Özeti' programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki krizin çözümünde oynadığı önemli role dikkat çektiğini belirten Rus uzman Fitin, Türkiye'nin müzakere sürecini tesis etme çabalarının çok değerli olduğunu vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yayınlanan ‘Vladimir Putin ile Yılın Özeti’ programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze Şeridi'ndeki gelişmelere en fazla ilgi gösteren ve durumun düzeltilmesi için elinden geleni yapan liderlerden biri olduğunu vurguladı.
Rusya Stratejik Araştırmaları Enstitüsü Direktörü’nün danışmanı Vladimir Fitin, Sputnik’e demecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze'deki ihtilafın çözümündeki rolünü yorumladı.
Rus lider Putin’in Türkiye’nin Ortadoğu'da barışı sağlamak için ortaya koyduğu çabaların önemine değinmesinin önemine dikkat çeken Fitin, şunları söyledi:
Rusya Devlet Başkanı’nın, bu savaşın Gazze'deki sivillere getirdiği devasa yıkımı ve felaketi önlemek için mümkün olan her şeyi yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük rolüne vurgu yapması sebepsiz değildi. Devlet Başkanı’mızın sivil halka yardım sağlama çabalarını koordine etmek için Erdoğan’la yakın temas halinde olmaya devam edeceğini ayrıca belirtmesi de ayrıca kale değer. Zira Gazze'nin şu anda tıbbi yardıma da, gıda, su ve yakıt tedarikine de ihtiyacı var. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın dünya toplumunun orada yaşayan sivillerin durumlarını hafifletmeye yardımcı olması için bu kadar çaba sarf etmesi son derece memnuniyet verici.
Türkiye'nin müzakere sürecini tesis etme çabalarının çok değerli olduğunu vurgulayan Fitin, sözlerini şöyle sürdürdü:
İlk başta ve en çok Türkiye olmak üzere bazı ülkeler, Hamas ile İsrail arasında müzakerelerin düzenlenmesi için arabuluculuk öneriyor. Ankara, yakın gelecekte yeni bir geçici ateşkes, yeni bir esir ve rehine takası, sonrasında ise belki de müzakereler yolu ile ihtilafın çözülmesi gibi olumlu şeyler olmasını sağlamak adına elinden gelen her şeyi yapıyor.
Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
TÜRKİYE
Dış politika uzmanı Sambur: Putin’in Gazze desteği Erdoğan'ın elini kuvvetlendirir
17:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала