Rus uzman: Putin ile Erdoğan yakın temas halinde

Rusya Devlet Başkanı’nın, bu savaşın Gazze'deki sivillere getirdiği devasa yıkımı ve felaketi önlemek için mümkün olan her şeyi yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük rolüne vurgu yapması sebepsiz değildi. Devlet Başkanı’mızın sivil halka yardım sağlama çabalarını koordine etmek için Erdoğan’la yakın temas halinde olmaya devam edeceğini ayrıca belirtmesi de ayrıca kale değer. Zira Gazze'nin şu anda tıbbi yardıma da, gıda, su ve yakıt tedarikine de ihtiyacı var. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın dünya toplumunun orada yaşayan sivillerin durumlarını hafifletmeye yardımcı olması için bu kadar çaba sarf etmesi son derece memnuniyet verici.