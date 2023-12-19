Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremi için konuştu: En riskli ve en sağlam yerler neresi?

“Ataşehir’de bir vadi var. Orada zemin iyi değil. Oradan uzak yerlerde zemin iyi. 20 katlı bina yapan adam herhalde deli değil herhalde, ona göre temel sistemini seçmiştir. Sağlam kayalar genelde Asya’da var. Avrupa yakasının belirli alanına var. Diğer yerlerde genç kayalar var. Bunlar genelde kumlu, çakıllı kayalar. Bunlarda litolojik olarak zayıf olduğu için içinde de genelde su olduğundan deprem sırasında genel olarak sıvılaşmaya neden oluyorlar.”