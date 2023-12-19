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Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremi için konuştu: En riskli ve en sağlam yerler neresi?
Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremi için konuştu: En riskli ve en sağlam yerler neresi?
Hafta sonundan itibaren çeşitli yerlerde meydana gelen depremlerin ardından Yer bilimci ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür sözlerin çevrildiği... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
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Candan Tolga Işık’ın KAFA TV’deki programına konuk olan Yer bilimci ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, olası depremlerde İstanbul’daki en tehlikeli ilçeleri tek tek açıkladı.İşte Naci Görür’ün açıklamalarından satır başları:'En tehlikeli yer Bağdat Caddesi değil'İstanbul'da hangi bölge daha riskli?'Gebze'den Kadıköy'e doldurulan yerler çok etkilenecek''Tsunami yüksekliği 6 metreyi bulur''Sağlam kayalar Asya tarafında'İstanbul'da nerenin zemini sağlam?
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istanbul depremi son dakika,istanbul depremi ne zaman olacak,naci görür açıklama,naci görür deprem açıklama,dperem son dakika,deprem mi oldu
istanbul depremi son dakika,istanbul depremi ne zaman olacak,naci görür açıklama,naci görür deprem açıklama,dperem son dakika,deprem mi oldu

Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremi için konuştu: En riskli ve en sağlam yerler neresi?

09:40 19.12.2023
© AANaci Görür
Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
© AA
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Hafta sonundan itibaren çeşitli yerlerde meydana gelen depremlerin ardından Yer bilimci ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür sözlerin çevrildiği İstanbul'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Görür, İstanbul’daki en tehlikeli ilçeleri açıkladı.
Candan Tolga Işık’ın KAFA TV’deki programına konuk olan Yer bilimci ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, olası depremlerde İstanbul’daki en tehlikeli ilçeleri tek tek açıkladı.
İşte Naci Görür’ün açıklamalarından satır başları:

'En tehlikeli yer Bağdat Caddesi değil'

“Yapılan bir çalışmada 99 depreminden sonra 30 sene içinde (+/- 15 sene) deprem olabilir deniyor. Neden kentsel dönüşüm en çok bağdat Caddesi’nde oldu. Herkeste rant olduğu için. Çünkü en tehlikeli yer Bağdat Caddesi değil. Eğer sen İstanbul’u depreme hazırlayacaksan ilk andan itibaren eski İstanbul (tarihi yarımada), Büyükçekmece, Küçükçekmece sahil kesiminden başlayacaksın. Oralar tehlikeli.”

İstanbul'da hangi bölge daha riskli?

“Sahil yolu için özel doldurulmuş yerler ile gerçek sahil olan yerler çok dirençli yerler değil. Zaten beklediğimiz depremde Asya yakasının sahil şeridi bir noktada Avrupa Yakası’nın sahil şeridi gibi davranıyor. Oralar deprem açısından daha riskli.”

'Gebze'den Kadıköy'e doldurulan yerler çok etkilenecek'

“Gebze’den başlıyor, Kadıköy’e kadar gel. Orada normal plaj olan sahil kesimi veya çeşitli amaçla doldurulan yerler depremde en fazla etkilenecek yerler arasındadır.”

'Tsunami yüksekliği 6 metreyi bulur'

“O bölgeden deprem şiddeti kafadan 9.0. Sahilden 10 km yukarı çıkın o bandı göz önüne alın. Bizim boğazda birçok yerde tsunami yüksekliği 2 metreyi geçer. Avrupa yakasında boğaza yakın yerlerde bazı yerlerde 6 metreye kadar çıkabiliyor.”

'Sağlam kayalar Asya tarafında'

“Ataşehir’de bir vadi var. Orada zemin iyi değil. Oradan uzak yerlerde zemin iyi. 20 katlı bina yapan adam herhalde deli değil herhalde, ona göre temel sistemini seçmiştir. Sağlam kayalar genelde Asya’da var. Avrupa yakasının belirli alanına var. Diğer yerlerde genç kayalar var. Bunlar genelde kumlu, çakıllı kayalar. Bunlarda litolojik olarak zayıf olduğu için içinde de genelde su olduğundan deprem sırasında genel olarak sıvılaşmaya neden oluyorlar.”

İstanbul'da nerenin zemini sağlam?

“Boğazın hemen batısında Sarıyer tarafında İstinye vs. Oralarda sağlam kayalar var. Taksim’in zemin yapısında eski kayalar var bazı yelerde genç örtüler var. Onların dışında Çekmece gibi tehlikeli değil.

Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2023
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Peş peşe depremler: Gümüşhane 4.1, Erzincan 3.7 ile sallandı
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