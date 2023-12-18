https://sputniknews.com.tr/20231218/gumushanede-41-buyuklugunde-deprem-1078586157.html

Peş peşe depremler: Gümüşhane 4.1, Erzincan 3.7 ile sallandı

Peş peşe depremler: Gümüşhane 4.1, Erzincan 3.7 ile sallandı

AFAD, Gümüşhane'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 23.23'de yaşanan depremin ardından 23.28'de Erzincan'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T23:29+0300

2023-12-18T23:29+0300

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deprem

son dakika

gümüşhane

türkiye

erzincan

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.23'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 15.68 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.Öte yandan, Erzincan Merkez'de de saat 23.28'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Kelkit ilçesinde meydana gelen depremde kendilerine ulaşan bir olumsuzluk ihbarı bulunmadığını bildirdi.Tanrısever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kelkit ilçemiz Cemallı köyü merkezli saat 23.23'te 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremde tarafımıza ulaşan bir olumsuzluk ihbarı bulunmamaktadır. Görevli personeller tarafından sahada tarama faaliyeti yapılmaktadır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231218/marmaradaki-depremin-ardindan-ilk-aciklama-buyuk-depremi-tetikler-mi-uzmanlar-ne-diyor-1078559434.html

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