https://sputniknews.com.tr/20231219/nijer-basbakani-rusya-ile-askeri-ve-ekonomik-isbirligini-guclendirmeye-calisiyoruz-1078600048.html

Nijer Başbakanı: Rusya ile askeri ve ekonomik işbirliğini güçlendirmeye çalışıyoruz

Nijer Başbakanı: Rusya ile askeri ve ekonomik işbirliğini güçlendirmeye çalışıyoruz

Nijer Başbakanı Zeine, Rusya ile askeri ve ekonomik işbirliğini güçlendirmeye çalıştıklarını dile getirdi. 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T12:24+0300

2023-12-19T12:24+0300

2023-12-19T12:24+0300

dünya

nijer

lamine zeine

burkina faso

mali

yunus-bek yevkurov

sahel

çad

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Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Nijer'in Mali, Burkina Faso ve Nijer'i de içeren Sahel ülkeleri ittifakı ile ilişkilerinde bölgeyi güvence altına almaya ve mevcut eski bağları geliştirmeye odaklandığını vurguladı.Sputnik'e verdiği özel röportajda Zeine şu sözleri kaydetti:Zeine "Mali, Burkina Faso ve Nijer üçüz kardeşlerdir. Ancak, ülkemizi yok etme sürecine katılmayı reddeden Çad gibi ülkelere adalet yapmamız gerektiğini de unutmamalıyız" dedi.Mali, Nijer ve Burkina Faso, Eylül ayında herhangi bir dış saldırganlık durumunda birbirlerine yardım sözü verdikleri bir güvenlik anlaşması imzalamıştılar. Sahel Devletleri İttifakı olarak bilinen anlaşma 'imzacılardan birinin veya daha fazlasının egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir saldırının diğer taraflara karşı saldırganlık olarak kabul edileceğini' belirtiyordu.Nijer Başbakanı: Rusya ile askeri ve ekonomik işbirliğini güçlendirmeye çalışıyoruzNijer Başbakanı Ali Lamine Zeine yaptığı açıklamada, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov'un Aralık ayı başlarında Nijer'e yaptığı ziyaretin iki ülke arasındaki işbirliğinin yeniden canlandırılması çerçevesinde gerçekleştiğini ve Nijer'in terör tehdidine karşı koymak için Rusya ile askeri işbirliğini güçlendirmeye çalıştığını belirtti. Zeine bu ziyareti, "İşbirliğinin yeniden canlandığı ve güçlendiği bir dönemde ve özellikle askeri işbirliğiyle ilgili olarak, bildiğiniz gibi yaklaşık on yıldır terörizm sorunuyla karşı karşıya olan ülkemiz de işbirliğini çeşitlendirmeye ve tüm dost ülkelerden biraz destek almaya çalışıyor" cümleleriyle anlattı."Nijer ve Rusya, ekonomi ve güvenlik sektörlerinde işbirliğini ilerletmeye çalışıyorlar" Zeine açıklamasında şu sözleri kaydetti:Zeine, "En üst düzeyde yaptığımız tartışmalar çerçevesinde, ülkemizin zaman zaman tüm arkadaşlarının katkısına ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Büyük bir ülke olan Rusya ile karşılıklı yarar ilkesine dayalı işbirliğini geliştirmek niyetindeyiz. Ve tabii ki diğer tüm barışsever ülkeler ile, hedefimiz bu" dedi.Devlet Bakanı ve Nijer Milli Savunma Bakanı Salifou Modi ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov, 4 Aralık'ta Nijer Milli Savunma Bakanlığı karargahında iki ülke arasındaki askeri işbirliğini geliştirmek için anlaşmalar imzalamıştılar.

https://sputniknews.com.tr/20231212/nijer-lideri-fransayi-ulkedeki-terorizmi-desteklemekle-sucladi-1078354046.html

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